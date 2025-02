Chi tiết Harley-Davidson Sportster S 2025 từ 401 triệu đồng

Harley-Davidson Sportster S 2025 mới là mẫu môtô thể thao hàng đầu của hãng xe Mỹ và được ra mắt vào năm 2021. Ngay từ khi xuất hiện trên thị trường, mẫu xe môtô Harley-Davidson Sportster S được xem là sự tái sinh của những mẫu xe thể thao có nguồn gốc những năm 1950, đồng thời cũng là nền tảng để Harley-Davidson giới thiệu động cơ Revolution Max mới trên toàn thế giới. Động cơ V-Twin Revolution Max dung tích 1.250cc vẫn được giữ nguyên thông số nhưng được tinh chỉnh tạo thêm mô-men xoắn ở dải tua thấp. Công suất 121 mã lực và mô-men xoắn 126Nm. Cải thiện mô-men xoắn kết hợp ống xả bằng thép không gỉ gắn cao giúp âm thanh uy lực hơn. Một khía cạnh mà Harley thực sự đã thay đổi đáng kể cho Sportster S năm 2025 là hệ thống treo, với cả hai đầu đều được điều chỉnh. Ở phía trước, phuộc hành trình ngược Showa 43 mm, có thể điều chỉnh độ nén và độ hồi, cũng như tải trước của lò xo, có hành trình 9 cm. Phía sau giảm xóc được giữ thẳng đứng bằng bình dầu rời, cũng do Showa sản xuất và có thể điều chỉnh tải trước và độ nén/hồi. Nhờ những thay đổi này, hành trình bánh xe phía sau hiện là 8,1 cm, tăng 60% so với trước đây - tất cả trong khi vẫn giữ nguyên chiều cao yên xe là 73 cm. Ngoại hình của Sportster S được cải thiện nhẹ so với phiên bản trước, với ngoại thất sơn màu đen, bao gồm động cơ (sơn màu đen và chữ đỏ, thay vì màu đồng như trước). Bình xăng đặt tem nổi chữ V kẻ caro, gợi nhớ về huy hiệu được sử dụng vào những năm 1950. Nắp bình xăng có màu đen bóng mới. Tại Mỹ, giá xe Harley-Davidson Sportster S 2025 có 4 tùy chọn màu sắc, giá khởi điểm từ 15.999 USD tương đương 401 triệu đồng, mức giá vừa phải đối với người chơi xe mô tô. Tại Việt Nam, Sportster S được phân phối chính hãng với mức giá từ 599 - 685 triệu đồng (tùy phiên bản). Video: Giới thiệu Harley-Davidson Sportster S 2025 mới.

