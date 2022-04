Chery Tiggo của Trung Quốc sắp về Việt Nam, "đấu" Toyota Raize

Mẫu xe Chery Tiggo 2 Pro của Trung Quốc sẽ được đưa về phân phối chính hãng tại Việt Nam. Xe thuộc phân khúc SUV cỡ nhỏ, dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc trong thời gian tới. Tuy nhiên, thời gian ra mắt cụ thể thì vẫn chưa được Chery Việt Nam công bố. Tiggo 2 Pro 2022 mới là dòng SUV có kích thước tương đương Toyota Raize hay Kia Sonet. Cụ thể, xe sở hữu thông số dài x rộng x cao lần lượt 4.200 x 1.760 x 1.570 (mm). Chiều dài trục cơ sở đạt 2.555 mm. Trọng lượng của Tiggo 2 Pro đạt 1,2 tấn. Thiết kế của Tiggo 2 Pro được đánh giá trẻ trung và thời trang hơn khi Chery sử dụng ngôn ngữ thiết kế Life in Motion 3.0. Đầu xe gây chú ý với lưới tản nhiệt hình lục giác, kiểu ma trận mạ chrome. Hệ thống chiếu sáng đều sử dụng bóng LED và được bố trí kiểu 2 tầng. Mẫu SUV cỡ nhỏ nhà Chery được trang bị bộ mâm phay xước kích thước 17 inch. Phía sau, dải trang trí mạ chrome sơn đen nối liền với cụm đèn hậu hình chữ C giúp tăng hiệu ứng thị giác. Nội thất của Tiggo 2 Pro được thiết kế hướng sự tập trung về phía người lái. Bố trí nổi bật giữa khoang cabin là màn hình giải trí kích thước 9 inch được trang trí bằng chất liệu sợi carbon. Theo thông tin từ phía nhà sản xuất xe Chery Trung Quốc - màn hình của xe có thể kết nối Apple CarPlay và Android Auto cho các thiết bị di động. Tuy nhiên về tổng quan, phần nội thất không được thuyết phục như ngoại thất. Nó dường như hơi quá bừa, hơi quá rẻ tiền và vẫn không hề có bảng đồng hồ kỹ thuật số - một chi tiết rất phổ biến hiện nay. Tiggo 2 Pro sử dụng động cơ dung tích 1.5L hút khí tự nhiên do chính Chery phát triển cho công suất 114 mã lực và mô-men xoắn cực đại 143 Nm. Thông số trên có phần tương đồng với đối thủ Kia Sonet. Dự đoán Tiggo 2 Pro về Việt Nam được trang bị 2 cấu hình là 5 cấp số sàn và hộp số CVT. Riêng với phiên bản CVT, xe sở hữu thêm phanh tay điện tử và Auto Hold, một tính năng mà các đối thủ không có. Về Việt Nam, Chery Tiggo 2 Pro sẽ gặp phải sự cạnh tranh của hai đối thủ khó nhằn là Toyota Raize và Kia Sonet. Lợi thế của 2 đối thủ trên đầu tiên rõ ràng là thương hiệu. Về trang bị, Tiggo 2 Pro cũng không hề thua kém các mẫu xe cùng phân khúc. Chỉ còn giá bán là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sức hút của xe. Video: Chi tiết xe SUV Chery Tiggo 2 Pro của Trung Quốc.

