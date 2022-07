Cận cảnh Toyota Calya 2022 - MPV 7 chỗ siêu rẻ từ 252 triệu đồng

Ra mắt vào năm 2016, Calya tiếp tục là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Toyota ở thị trường Indonesia. Do đó, không có gì bất ngờ khi hãng Toyota muốn tiếp tục duy trì sức hấp dẫn của mẫu MPV này bằng cách tung ra phiên bản nâng cấp Toyota Calya 2022 mới. So với phiên bản cũ, Toyota Calya 2022 7 chỗ chỉ thay đổi nhẹ về thiết kế ngoại thất. Theo đó, mẫu MPV giá rẻ này được trang bị lưới tản nhiệt mới với những mắt lưới đa điểm mạ crôm thay vì nan nằm ngang như phiên bản cũ. Sự thay đổi này giúp thiết kế đầu xe trông thanh lịch và hiện đại hơn. Thêm vào đó là vỏ đèn pha màu khói mới, nẹp trang trí hốc đèn sương mù trước, ăng ten hình vây cá trên nóc và bộ vành hợp kim 14 inch, sơn 2 màu thể thao hơn trước. Tiến vào bên trong Toyota Calya 2022, người lái sẽ bắt gặp mặt táp-lô phối 2 màu nâu - đen mới, gợi liên tưởng đến Nissan Livina. Ngoài ra, mẫu MPV 7 chỗ này còn có thêm camera lùi và hệ thống kết nối với điện thoại thông minh trên bản G cao cấp. Màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng và vô lăng tích hợp phím chức năng cũng chỉ dành cho bản cao cấp. Trong khi đó, bản thấp có thêm hệ thống kết nối Bluetooth và chỉ dùng đầu 2-DIN cũng như cổng USB. Trừ những thay đổi trên, Toyota Calya 2022 vẫn giữ nguyên trang bị như cũ, bao gồm màn hình đa thông tin trong bảng đồng hồ, hàng ghế giữa gập 60:40, điều hòa chỉnh tay với cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, 4 cửa sổ chỉnh điện, phanh đĩa thông khí phía trước, phanh tang trống đằng sau, 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và cảm biến lùi. "Trái tim" của Toyota Calya 2022 tại thị trường Indonesia là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 88 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 108 Nm tại tua máy 4.200 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. So với 2 người anh em Avanza và Veloz thế hệ mới, Toyota Calya 2022 có kích thước nhỏ hơn nhiều. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 4.070 mm, chiều rộng 1.655 mm, chiều cao 1.600 mm cùng chiều dài cơ sở chỉ 2.525 mm. So với Toyota Veloz mới, mẫu MPV này ngắn hơn 405 mm, hẹp hơn 95 mm, thấp hơn 45 mm và chiều dài cơ sở kém 225 mm. Thậm chí, kích thước của Calya chỉ ngang ngửa những mẫu SUV hạng A như Toyota Raize. Tại thị trường Indonesia, xe có tổng cộng 3 phiên bản là E số sàn, G số sàn và G số tự động. Giá xe Toyota Calya 2022 dao động từ 161,5 - 181,1 triệu Rupiah (khoảng 252 - 282 triệu đồng), rẻ hơn nhiều so với Toyota Avanza và Veloz 2022 ở thị trường Indonesia. Video: Ra mắt MPV cỡ nhỏ Toyota Calya 2022 tại Indonesia.

