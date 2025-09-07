Hà Nội

NSND Công Lý rạng rỡ xuất viện sau ca mổ

Giải trí

NSND Công Lý rạng rỡ xuất viện sau ca mổ

Ngọc Hà đăng tải loạt ảnh NSND Công Lý rạng rỡ xuất viện sau ca mổ sỏi thận đồng thời chia sẻ về thời gian nam diễn viên nằm viện.

NSND Công Lý vừa xuất viện sau ca mổ sỏi thận cách đây ít ngày. Ảnh: FB Ngọc Hà.
Ngọc Hà cho biết, Công Lý từng có bệnh nền đột quỵ được bác sĩ cẩn trọng làm đầy đủ kiểm tra, xét nghiệm khi anh nhập viện. Ảnh: FB Ngọc Hà.
Trong 10 ngày nằm viện, tinh thần của Công Lý khá bất ổn. Ảnh: FB Ngọc Hà.
"Anh Lý hay mình cũng đều sợ bệnh viện. Có lẽ, ai từng có thời gian nằm viện lâu cũng đều có sự ám ảnh. Anh Lý rất yếu lòng và mong manh như em bé mới lớn vậy", Ngọc Hà viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Ngọc Hà.
Vài ngày sau ca mổ, sức khoẻ của Công Lý tốt hơn, tinh thần cũng khá lên. Bởi vậy, nam diễn viên xin xuất viện sớm. Ảnh: FB Ngọc Hà.
Vì ở Hàn Quốc khi Công Lý nhập viện, Ngọc Hà rất lo và chỉ biết cậy nhờ người thân. Ảnh: FB Ngọc Hà.
Nghệ sĩ Công Lý bị đột quỵ năm 2021. Sau khi xuất viện, anh điều trị theo phác đồ của bác sĩ, tập vật lý trị liệu. Ảnh: FB Ngọc Hà.
Ngọc Hà luôn ở bên chăm sóc Công Lý. Ảnh: FB Công Lý.
Công Lý tham gia một số sự kiện và đóng phim trong 4 năm qua. Ảnh: FB Ngọc Hà.
Các vai diễn của Công Lý trong Trạm cứu hộ trái tim, Cha tôi, người ở lại, Gia đình mình vui bất thình lình sau khi sức khoẻ của anh ổn định luôn nhận được sự chú ý của khán giả. Ảnh: FB Ngọc Hà.
Công Lý đóng một vai nhỏ trong phim truyền hình Trạm cứu hộ trái tim năm 2024. Ảnh: FB Ngọc Hà.
