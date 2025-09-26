Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Những điều khó tin về loài ngựa hoang duy nhất còn sót lại

Giải mã

Những điều khó tin về loài ngựa hoang duy nhất còn sót lại

Ngựa hoang Przewalski, loài ngựa duy nhất còn tồn tại trong trạng thái hoang dã thực sự, mang trong mình câu chuyện kỳ thú về lịch sử, sinh học và bảo tồn.

T.B (tổng hợp)
Loài ngựa hoang duy nhất còn sót lại. Ngựa Przewalski (Equus ferus przewalskii) là loài ngựa hoang duy nhất còn tồn tại và không bị thuần hóa. Ảnh: Pinterest.
Loài ngựa hoang duy nhất còn sót lại. Ngựa Przewalski (Equus ferus przewalskii) là loài ngựa hoang duy nhất còn tồn tại và không bị thuần hóa. Ảnh: Pinterest.
Được đặt tên theo nhà thám hiểm Nga. Tên gọi Przewalski xuất phát từ Nikolai Przewalski, một nhà thám hiểm người Nga, người đầu tiên giới thiệu loài này đến khoa học phương Tây vào thế kỷ 19. Ảnh: Pinterest.
Được đặt tên theo nhà thám hiểm Nga. Tên gọi Przewalski xuất phát từ Nikolai Przewalski, một nhà thám hiểm người Nga, người đầu tiên giới thiệu loài này đến khoa học phương Tây vào thế kỷ 19. Ảnh: Pinterest.
Ngoại hình nhỏ bé, rắn chắc. Chúng có thân hình thấp, chắc nịch, bờm dựng thẳng, lông màu vàng nâu và bụng trắng, tạo sự khác biệt với ngựa nhà. Ảnh: Pinterest.
Ngoại hình nhỏ bé, rắn chắc. Chúng có thân hình thấp, chắc nịch, bờm dựng thẳng, lông màu vàng nâu và bụng trắng, tạo sự khác biệt với ngựa nhà. Ảnh: Pinterest.
Từng tuyệt chủng trong tự nhiên. Đầu thế kỷ 20, ngựa Przewalski biến mất khỏi môi trường hoang dã, chỉ còn lại trong vườn thú và các chương trình nhân giống. Ảnh: Pinterest.
Từng tuyệt chủng trong tự nhiên. Đầu thế kỷ 20, ngựa Przewalski biến mất khỏi môi trường hoang dã, chỉ còn lại trong vườn thú và các chương trình nhân giống. Ảnh: Pinterest.
Hồi sinh nhờ nỗ lực bảo tồn. Nhờ các chương trình nhân giống quốc tế, loài này đã được tái thả thành công về các thảo nguyên Mông Cổ và Trung Á. Ảnh: Pinterest.
Hồi sinh nhờ nỗ lực bảo tồn. Nhờ các chương trình nhân giống quốc tế, loài này đã được tái thả thành công về các thảo nguyên Mông Cổ và Trung Á. Ảnh: Pinterest.
Di truyền khác biệt với ngựa nhà. Nghiên cứu cho thấy ngựa Przewalski có 66 nhiễm sắc thể, nhiều hơn ngựa nhà 2 nhiễm sắc thể, khẳng định sự tách biệt tiến hóa. Ảnh: Pinterest.
Di truyền khác biệt với ngựa nhà. Nghiên cứu cho thấy ngựa Przewalski có 66 nhiễm sắc thể, nhiều hơn ngựa nhà 2 nhiễm sắc thể, khẳng định sự tách biệt tiến hóa. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng văn hóa Mông Cổ. Ngựa hoang Przewalski được người Mông Cổ gọi là “takhi”, nghĩa là “thánh linh”, và là biểu tượng gắn liền với bản sắc dân tộc. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng văn hóa Mông Cổ. Ngựa hoang Przewalski được người Mông Cổ gọi là “takhi”, nghĩa là “thánh linh”, và là biểu tượng gắn liền với bản sắc dân tộc. Ảnh: Pinterest.
Vai trò trong nghiên cứu bảo tồn. Ngày nay, ngựa Przewalski trở thành đối tượng nghiên cứu quý giá để tìm hiểu cách bảo tồn loài hoang dã trong điều kiện biến đổi khí hậu. Ảnh: Pinterest.
Vai trò trong nghiên cứu bảo tồn. Ngày nay, ngựa Przewalski trở thành đối tượng nghiên cứu quý giá để tìm hiểu cách bảo tồn loài hoang dã trong điều kiện biến đổi khí hậu. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#ngựa hoang Przewalski #loài ngựa duy nhất còn sống #bảo tồn động vật hoang dã #ngựa hoang Mông Cổ #tái sinh loài ngựa hoang #di truyền ngựa Przewalski

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT