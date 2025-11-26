Hà Nội

Nhã Phương mang bầu lần 3, vì sao ngày nào cũng phải gặp bác sĩ?

Nhã Phương mang bầu lần 3, vì sao ngày nào cũng phải gặp bác sĩ?

Diễn viên Nhã Phương vừa chia sẻ lý do vì sao nhập viện cấp cứu cách đây không lâu và ngày nào cũng đi gặp bác sĩ.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Nhã Phương)
Đầu tháng 11, trên trang cá nhân, diễn viên Nhã Phương đăng tải hình ảnh nằm trong bệnh viện, luôn có chồng - Trường Giang túc trực. Sau đó, Trường Giang tiết lộ, Nhã Phương nhập viện cấp cứu vì khó thở. Mới nhất, ‘bà bầu’ Nhã Phương tiết lộ về tình trạng sức khỏe lúc đó.
"Hôm trước, tôi bị cảm lâu ngày. Dịch mũi nhiều quá, bị chảy xuống dưới cổ họng, làm tắc nghẽn, không thở được. Tôi bị khó thở nên vào viện một đêm, sau đó về. Lần đầu tiên tôi bị cảm mà không uống thuốc, vì có em bé nên hạn chế. Thành ra cái dịch mũi nhiều quá, tới mức bác sĩ nói ngày nào cũng phải lên gặp. Hiện tại, tôi đã ổn hơn rồi", Znews dẫn lời Nhã Phương.
Trong lần mang bầu con gái đầu lòng, Nhã Phương cũng gặp vấn đề về sức khỏe.
"Lúc đó tôi lì lắm, nhất định đòi sinh thường nên bị băng huyết. Mất máu nhiều quá nên tôi bị hôn mê. Khi tỉnh dậy thì mọi thứ cũng ổn. Trộm vía là trời thương. Giai đoạn đó, tôi không trầm cảm, chỉ là sinh con xong thì tâm sinh lý thay đổi, dễ hờn , dễ buồn", Nhã Phương chia sẻ trên Thời Báo Văn Học Nghệ Thuật.
Trường Giang từng áy náy bận đi quay, không ở bên Nhã Phương lúc sinh con gái đầu lòng và con trai thứ hai.
Nam diễn viên chia sẻ trên Vietnamnet: "Vợ chồng chia tay nhau trong nước mắt, tôi tạm biệt Phương và đi không dám quay đầu lại vì sợ cô ấy tủi thân. Vừa dẫn chương trình, tôi buồn và lo lắng trong lòng. Vì vợ chồng có 2 bé rồi mà chưa lần nào tôi ở cạnh Nhã Phương lúc sinh. Tôi thấy thương cô ấy! Ngay khi nhận tin cô ấy sinh bình an, tôi bật khóc nức nở, nóng lòng được gặp vợ và con nhưng phải cố quay xong chương trình”.
Trường Giang mong có thể ở bên Nhã Phương trong lần sinh con thứ 3.
Trường Giang luôn chăm sóc kỹ lưỡng Nhã Phương. Anh tự tay nấu ăn bồi bổ cho vợ sau sinh.
Trường Giang chơi với con cho Nhã Phương nghỉ ngơi. "Gia đình nào cũng vậy, bố chỉ lo vòng ngoài thôi, còn vòng trong phải có bàn tay tỉ mỉ, chu đáo của người mẹ", Trường Giang nói.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Nhã Phương)
