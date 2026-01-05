Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sức khoẻ 360

Người đàn ông 71 tuổi bị vỡ phình động mạch chủ bụng vì lý do chủ quan

Bệnh viện E cấp cứu thành công cho bệnh nhân 71 tuổi bị vỡ phình động mạch chủ bụng, nhấn mạnh tầm quan trọng của phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Thúy Nga

Các bác sĩ khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện E vừa thực hiện phẫu thuật cấp cứu thành công cho một người bệnh nam (71 tuổi, ở Ninh Bình) bị vỡ túi phình động mạch chủ bụng trong tình trạng sốc mất máu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

ThS.BS Nguyễn Hoàng Nam, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E cho biết, người bệnh nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, mạch nhanh, huyết áp tụt và có dấu hiệu sốc mất máu điển hình.

Qua khai thác bệnh sử, người bệnh đã biết mình bị phình động mạch chủ bụng và được tư vấn can thiệp trước đó nhưng người bệnh đã trì hoãn việc điều trị.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành siêu âm và chụp chiếu, phát hiện khối phình động mạch chủ bụng rất lớn và có những vị trí nghi ngờ đã vỡ. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị vỡ phình động mạch chủ bụng sau phúc mạc và chỉ định phẫu thuật khẩn cấp do sốc mất máu.

phinh-dong-mach-1.png
Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, người bệnh được chuyển thẳng phòng mổ. Cùng với sự phối hợp đa chuyên khoa giữa kíp trực cấp cứu, gây mê hồi sức ngoại tim mạch, phẫu thuật tim mạch và lồng ngực… đã chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, vật tư và máu truyền.

Dưới sự chỉ huy của TS.BS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E, các bác sĩ khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực đã tiến hành phẫu thuật cho người bệnh. Trong ổ bụng có nhiều dịch màu đen, sau phúc mạc quanh động mạch chủ chậu có khối máu tụ rất lớn.

Các phẫu thuật viên tiến hành mở khối phồng động mạch chủ, xung quanh có rất nhiều máu và máu tụ, trong lòng khối phồng có nhiều máu cục đã tổ chức hóa và xơ vữa bám thành, thành bên trái có vết rách kích thước 0,5cm. Các phẫu thuật viên đã cắt bỏ đoạn động mạch bị phình vỡ và thay thế bằng mạch máu nhân tạo.

“Mổ phình động mạch chủ bụng chưa có biến chứng đã khó, mổ phình động mạch chủ bụng vỡ càng khó hơn rất nhiều”, BS Nam chia sẻ. Sau hơn 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, ca đại phẫu đã thành công nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các kíp chuyên môn. Hiện tại, sức khỏe người bệnh ổn định, vết mổ liền tốt.

Biểu hiện của bệnh phình động mạch chủ bụng không có triệu chứng rõ ràng, bệnh tiến triển âm thầm cho đến khi xảy ra biến chứng vỡ, gây sốc mất máu, đe dọa tính mạng người bệnh.

BS Nam ví túi phình động mạch chủ như một "chiếc săm xe bị phồng", khi vỡ sẽ gây chảy máu ồ ạt trong ổ bụng, dẫn đến đau bụng quanh rốn dữ dội và choáng ngất.

Đặc biệt, với những khối phình có đường kính trên 5cm thì tỷ lệ vỡ từ 10-20% và 80% trường hợp người bệnh tử vong trước khi kịp đến bệnh viện không kịp đến viện. Do đó, việc người bệnh được phát hiện và điều trị kịp thời rất quan trọng giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Các bác sĩ khuyến cáo, đối tượng nguy cơ cao thường mắc căn bệnh nguy hiểm này bao gồm: người cao tuổi, nam giới, người có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc người hút thuốc lá lâu năm.

Do vậy, để phòng ngừa, người dân (đặc biệt là nhóm đối tượng nguy cơ) cần: Đi khám chuyên khoa tim mạch định kỳ để tầm soát bằng siêu âm. Khi phát hiện túi phình có đường kính từ 5cm (đối với nữ) hoặc 5,5cm (đối với nam) cần xem xét can thiệp phẫu thuật chủ động để tránh nguy cơ vỡ đột ngột.

Tuyệt đối không chủ quan khi có các triệu chứng đau bụng âm ỉ nếu đã biết mình có khối phình động mạch giống như người bệnh trên.

#Vỡ phình động mạch chủ bụng #phình động mạch chủ bụng #phình mạch chủ #tim mạch #phẫu thuật cấp cứu #Bệnh viện E

Bài liên quan

Sống Khỏe

Chạy đua tử thần cứu người đàn ông vỡ phình động mạch chủ bụng mất 4 lít máu

Phình động mạch chủ bụng được coi là “kẻ giết người thầm lặng” vì thường không có triệu chứng cho đến khi vỡ.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, một cuộc chạy đua sinh tử đã diễn ra để giành lại sự sống cho một bệnh nhân nam 61 tuổi trong tình trạng vỡ phình động mạch chủ bụng, mất tới 4 lít máu - gần như toàn bộ lượng máu trong cơ thể.

Với những ca bệnh nguy kịch như vậy, tỷ lệ sống sót theo y văn chỉ khoảng 10%. Tuy nhiên, bằng sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác của một ê-kíp đa chuyên khoa, điều kỳ diệu đã xảy ra.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Trong 48 giờ phẫu thuật mạch máu cấp cứu cho 2 anh em ruột

Biến chứng nguy hiểm nhất của phình động mạch chủ là vỡ mạch tại vị trí phình. Biến chứng này xảy ra có thể gây tử vong cho bệnh nhân do tình trạng mất máu cấp.

2 ngày khẩn cấp mổ cấp cứu cho 2 anh em ruột

Trong hai ngày liên tiếp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã cấp cứu thành công hai anh em ruột cùng trú tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phình động mạch chủ bụng vỡ đột ngột dễ tử vong

Nguy cơ lớn nhất của phình động mạch chủ bụng là vỡ đột ngột, tỷ lệ tử vong có thể tới 80 – 90%.

Các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực – Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật thành công, cứu sống cụ ông 85 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng, được chẩn đoán phình động mạch chủ bụng có nguy cơ vỡ.

Ông Hồ Viết T, 85 tuổi (trú tại xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh) nhập viện ngày 20/9 với triệu chứng đau bụng, tiền sử tăng huyết áp. Kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch máu cho thấy đoạn động mạch chủ bụng phình dạng thoi, kích thước lớn nhất khoảng 4,5 cm, chiều dài khoảng 6 cm, nguy cơ vỡ cao.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cách chăm sóc trẻ mắc tay chân miệng

Cách chăm sóc trẻ mắc tay chân miệng

Bệnh lây lan chủ yếu qua đường tiêu hóa và có thể truyền nhiễm từ người này sang người khác thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết… của người bệnh.