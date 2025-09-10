Hà Nội

Xã hội

Người dân mua lại cá thể trăn đất quý hiếm thả về tự nhiên

Một người dân ở Hà Tĩnh mua lại cá thể trăn đất rồi tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Hạo Nhiên

Ngày 10/9, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận 1 cá thể trăn đất do người dân giao nộp.

Trước đó, anh Bùi Thanh Hiền (trú tại xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) thấy một người dân đi rừng về bắt được 1 cá thể trăn đất nặng khoảng 7kg, anh mua lại với giá gần 2 triệu đồng.

43-tran-dat-1677907896623576584744.jpg
Ảnh minh hoạ.

Khi biết trăn đất là loài động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, anh Hiền đã liên hệ cơ quan chức năng để giao nộp.

Chiều 9/9, Hạt Kiểm lâm Hương Khê phối hợp Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận cá thể trăn đất do anh Hiền giao nộp, thả về môi trường tự nhiên.

Trăn đất có tên khoa học Python molurus, được xếp vào nhóm IIB Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 30/11/2021 (động vật rừng nguy cấp, quý hiếm) và nằm trong Sách đỏ động vật Việt Nam.

>>> Mời độc giả xem thêm video thả cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.

Giải mã

Người dân Nghệ An giao nộp 5 cá thể động vật hoang dã

Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận 5 cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp. Trong đó, một con nai nặng khoảng 200 kg.

donggg-1.jpg
Vào ngày 18/8, lãnh đạo Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận 5 cá thể động vật rừng do người dân tự nguyện giao nộp. Số động vật này bao gồm: 3 con khỉ đuôi lợn, 1 con rùa núi vàng và 1 con nai nặng khoảng 200 kg. Ảnh: Vườn quốc gia Pù Mát.
donggg-2.jpg
Cá thể nai nặng khoảng 200 kg được gia đình ông Nguyễn Bá Quỳnh, ngụ xã Quỳnh Văn, Nghệ An, nhận giống về nuôi từ năm 2020. Mỗi năm, con vật này cho thu hoạch sừng khoảng 2 - 4 kg. Ảnh: Thanh Hà/Tri thức & Cuộc sống.
Xã hội

Người dân ở Hà Tĩnh giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm

Một người dân ở Hà Tĩnh vừa tự nguyện giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm cho lực lượng chức năng để tái thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 28/8, thông tin từ Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, ngày 26/8, gia đình ông Trương Quang Vinh (trú tại thôn Đông Hà, xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện cá thể khỉ đuôi lợn đi lạc vườn nhà của mình nên đã bắt lại, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Xã hội

Người dân Hà Tĩnh tự nguyện giao nộp cá thể khỉ mốc quý hiếm

Một người dân ở xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) vừa tự nguyện giao nộp cá thể khỉ mốc quý hiếm cho cơ quan chức năng để tái thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 21/8, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cá thể khỉ mốc quý hiếm do người dân giao nộp.

Trước đó, ông Nguyễn Tùng Lâm, trú thôn Đại Bản (xã Gia Hanh) phát hiện cá thể khỉ mốc đi lạc vào vườn nhà mình, nên đã bắt lại rồi trình báo cơ quan chức năng.

