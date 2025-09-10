Người dân mua lại cá thể trăn đất quý hiếm thả về tự nhiên

Một người dân ở Hà Tĩnh mua lại cá thể trăn đất rồi tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 10/9, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận 1 cá thể trăn đất do người dân giao nộp.

Trước đó, anh Bùi Thanh Hiền (trú tại xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) thấy một người dân đi rừng về bắt được 1 cá thể trăn đất nặng khoảng 7kg, anh mua lại với giá gần 2 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ.

Khi biết trăn đất là loài động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, anh Hiền đã liên hệ cơ quan chức năng để giao nộp.

Chiều 9/9, Hạt Kiểm lâm Hương Khê phối hợp Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận cá thể trăn đất do anh Hiền giao nộp, thả về môi trường tự nhiên.

Trăn đất có tên khoa học Python molurus, được xếp vào nhóm IIB Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 30/11/2021 (động vật rừng nguy cấp, quý hiếm) và nằm trong Sách đỏ động vật Việt Nam.

