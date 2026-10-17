Nghiên cứu mới về thuốc tiêu diệt tế bào mỡ, giúp kiểm soát cân nặng lâu dài

Một loại thuốc tiêm đang được thử nghiệm với tên mã CBL-514 có thể kích hoạt quá trình làm chết tế bào mỡ và giảm lượng mỡ nội tạng quanh các cơ quan.

Khi giảm cân, các tế bào mỡ trong cơ thể thường thu nhỏ kích thước nhưng vẫn tồn tại. Khi giảm mức độ luyện tập hoặc ăn uống thừa calo, cơ thể sẽ một lần nữa chuyển hóa phần dư thừa này để "vỗ béo" các tế bào mỡ và nhanh chóng khiến bạn tăng cân trở lại.

Mỡ nội tạng bao quanh các cơ quan ở bụng.

Một nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị thường niên EASD bởi GS W. Timothy Garvey thuộc Đại học Alabama tại Birmingham cho thấy CBL-514 có thể đồng thời giảm mỡ dưới da và mỡ nội tạng (VAT).

Kết quả cũng cho thấy CBL-514 có tiềm năng giảm nguy cơ tăng cân trở lại sau khi ngừng sử dụng thuốc chủ vận thụ thể GLP-1 (GLP-1 RA). CBL-514 được thiết kế để kích hoạt apoptosis, quá trình tế bào tự chết theo chương trình.

Nghiên cứu mới tập trung vào mỡ nội tạng, loại mỡ nằm sâu trong ổ bụng, bao quanh các cơ quan, có liên quan đến nguy cơ mắc các vấn đề chuyển hóa, trong đó có tiểu đường và bệnh tim mạch.

Thuốc CBL-514 có khả năng tiêu diệt tế bào mỡ thay vì khiến chúng teo nhỏ lại.

Các nhà nghiên cứu phân tích ảnh cộng hưởng từ của hai nhóm người tham gia thử nghiệm được tiêm CBL-514 hoặc giả dược mỗi ba tuần, trong thời gian tối đa 12 tuần.

Ban đầu, thể tích mỡ nội tạng trung bình ở nhóm dùng thuốc khoảng 642,5 ml, còn nhóm giả dược khoảng 677,4 ml.

4 tuần sau điều trị, nhóm dùng CBL-514 giảm gần 71 ml mỡ nội tạng, tương đương khoảng 12%. Trong khi đó, nhóm giả dược tăng khoảng 31 ml, gần 6% so với ban đầu.

Ở các phép đo sau 8-12 tuần, nhóm dùng thuốc vẫn có lượng mỡ nội tạng thấp hơn mức ban đầu khoảng 63 ml. Ngược lại, nhóm giả dược tăng hơn 78 ml so với ban đầu.

Nghiên cứu được trình bày tại cuộc họp thường niên năm 2026 của Hiệp hội Nghiên cứu Đái tháo đường châu Âu. Các thử nghiệm lớn hơn vẫn đang được tiến hành để đánh giá hiệu quả và độ an toàn.

Dù mỡ nội tạng là yếu tố nguy cơ quan trọng, việc giảm thể tích mỡ trên MRI chưa tự động chứng minh thuốc làm giảm nguy cơ đau tim, tiểu đường hoặc tử vong.

Các nhà khoa học cho biết cần theo dõi tác dụng phụ, độ bền của kết quả và các chỉ số sức khỏe trong thời gian dài hơn.

Nhóm nghiên cứu cho biết, thuốc đã sẵn sàng cho thử nghiệm lâm sàn giai đoạn III.

GS Garvey chỉ ra rằng, mặc dù các chất chủ vận thụ thể GLP-1 đã chứng minh hiệu quả giảm cân tuyệt vời, nhưng việc tăng cân trở lại sau khi ngừng thuốc vẫn là một thách thức đáng kể trong điều trị lâm sàng.

Nếu các kết quả nghiên cứu tiếp theo được xác nhận, CBL-514 được kỳ vọng sẽ giúp bệnh nhân duy trì thành quả giảm cân và kéo dài các lợi ích sức khỏe chuyển hóa như cải thiện huyết áp, đường huyết và lipid máu.

Hiện tại, phát hiện chủ yếu cho thấy một hướng tác động mới lên tế bào mỡ, cần được kiểm chứng qua thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn.