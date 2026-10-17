Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Nghiên cứu mới về thuốc tiêu diệt tế bào mỡ, giúp kiểm soát cân nặng lâu dài

Một loại thuốc tiêm đang được thử nghiệm với tên mã CBL-514 có thể kích hoạt quá trình làm chết tế bào mỡ và giảm lượng mỡ nội tạng quanh các cơ quan.

Tuệ Minh

Khi giảm cân, các tế bào mỡ trong cơ thể thường thu nhỏ kích thước nhưng vẫn tồn tại. Khi giảm mức độ luyện tập hoặc ăn uống thừa calo, cơ thể sẽ một lần nữa chuyển hóa phần dư thừa này để "vỗ béo" các tế bào mỡ và nhanh chóng khiến bạn tăng cân trở lại.

bmwsxpqf3kjzorg31uxworphnh8-833memjixcexqyugyfyfby5jmfho3ogjjy8od3wqmkg5-l-jlp-r4quwuw6e48fvy4o7gwo9-pcwijfqkwxbjryuremg9xh-4mcf0a09ngovwfat3okqka2fqgyrlg6dzkfacb9v9xujmfthsbdrxcxzkdc9n9nevv-q.jpg
Mỡ nội tạng bao quanh các cơ quan ở bụng.

Một nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị thường niên EASD bởi GS W. Timothy Garvey thuộc Đại học Alabama tại Birmingham cho thấy CBL-514 có thể đồng thời giảm mỡ dưới da và mỡ nội tạng (VAT).

Kết quả cũng cho thấy CBL-514 có tiềm năng giảm nguy cơ tăng cân trở lại sau khi ngừng sử dụng thuốc chủ vận thụ thể GLP-1 (GLP-1 RA). CBL-514 được thiết kế để kích hoạt apoptosis, quá trình tế bào tự chết theo chương trình.

Nghiên cứu mới tập trung vào mỡ nội tạng, loại mỡ nằm sâu trong ổ bụng, bao quanh các cơ quan, có liên quan đến nguy cơ mắc các vấn đề chuyển hóa, trong đó có tiểu đường và bệnh tim mạch.

1792115169709.png
Thuốc CBL-514 có khả năng tiêu diệt tế bào mỡ thay vì khiến chúng teo nhỏ lại.

Các nhà nghiên cứu phân tích ảnh cộng hưởng từ của hai nhóm người tham gia thử nghiệm được tiêm CBL-514 hoặc giả dược mỗi ba tuần, trong thời gian tối đa 12 tuần.

Ban đầu, thể tích mỡ nội tạng trung bình ở nhóm dùng thuốc khoảng 642,5 ml, còn nhóm giả dược khoảng 677,4 ml.

4 tuần sau điều trị, nhóm dùng CBL-514 giảm gần 71 ml mỡ nội tạng, tương đương khoảng 12%. Trong khi đó, nhóm giả dược tăng khoảng 31 ml, gần 6% so với ban đầu.

Ở các phép đo sau 8-12 tuần, nhóm dùng thuốc vẫn có lượng mỡ nội tạng thấp hơn mức ban đầu khoảng 63 ml. Ngược lại, nhóm giả dược tăng hơn 78 ml so với ban đầu.

Nghiên cứu được trình bày tại cuộc họp thường niên năm 2026 của Hiệp hội Nghiên cứu Đái tháo đường châu Âu. Các thử nghiệm lớn hơn vẫn đang được tiến hành để đánh giá hiệu quả và độ an toàn.

Dù mỡ nội tạng là yếu tố nguy cơ quan trọng, việc giảm thể tích mỡ trên MRI chưa tự động chứng minh thuốc làm giảm nguy cơ đau tim, tiểu đường hoặc tử vong.

Các nhà khoa học cho biết cần theo dõi tác dụng phụ, độ bền của kết quả và các chỉ số sức khỏe trong thời gian dài hơn.

1792115170421.png
Nhóm nghiên cứu cho biết, thuốc đã sẵn sàng cho thử nghiệm lâm sàn giai đoạn III.

GS Garvey chỉ ra rằng, mặc dù các chất chủ vận thụ thể GLP-1 đã chứng minh hiệu quả giảm cân tuyệt vời, nhưng việc tăng cân trở lại sau khi ngừng thuốc vẫn là một thách thức đáng kể trong điều trị lâm sàng.

Nếu các kết quả nghiên cứu tiếp theo được xác nhận, CBL-514 được kỳ vọng sẽ giúp bệnh nhân duy trì thành quả giảm cân và kéo dài các lợi ích sức khỏe chuyển hóa như cải thiện huyết áp, đường huyết và lipid máu.

Hiện tại, phát hiện chủ yếu cho thấy một hướng tác động mới lên tế bào mỡ, cần được kiểm chứng qua thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn.

Tại sao mỡ bụng dưới lại khó giảm nhất?
Caliway/EASD
#Thuốc CBL-514 #Mỡ nội tạng #Chết tế bào mỡ #Giảm cân #Thử nghiệm lâm sàng

Bài liên quan

Kho tri thức

Béo phì để lại dấu ấn lâu dài trong các tế bào miễn dịch

Một nghiên cứu kéo dài 10 năm được công bố trên tạp chí EMBO Reports cho thấy, những người từng bị béo phì có thể lưu giữ "ký ức" phân tử về tình trạng đó trong các tế bào miễn dịch quan trọng.

Nhóm nghiên cứu châu Âu, do GS Claudio Mauro tại Đại học Birmingham dẫn đầu đã phát hiện ra rằng tế bào T hỗ trợ (hay tế bào lympho CD4+) có thể vẫn còn lưu giữ các dấu hiệu của bệnh béo phì trong quá khứ rất lâu sau khi trọng lượng cơ thể đã giảm.

heart-disease-in-obesity-anatomy-crop.jpg
"Ký ức" béo phì vẫn còn tác động tiêu cực đến hệ miễn dịch sau khi giảm cân 5-10 năm.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Hợp chất đốt mỡ mở ra phương pháp điều trị béo phì mới

Một hợp chất vừa được hé lộ phương pháp điều trị béo phì mới bằng cách kích thích cơ thể đốt cháy nhiều năng lượng hơn thay vì chỉ làm giảm cảm giác thèm ăn.

Trong một nghiên cứu được công bố ngày 21/8 trên tạp chí Science Advances, nhóm nghiên cứu báo cáo rằng một hợp chất phân tử có tên là axit 5-tetradecyloxy-2-furoic (TOFA) có thể can thiệp vào quá trình sản xuất lipid như cholesterol và triglyceride và kích hoạt các gen khuyến khích tế bào sử dụng chất béo làm nhiên liệu và sản sinh ra nhiều năng lượng hơn.

beo.jpg
Chỉ giảm cảm giác thèm ăn, giảm ăn là không đủ để thoát khỏi béo phì.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện vai trò của protein OPA1 trong kiểm soát cảm giác thèm ăn và béo phì

Phát hiện mới về cơ chế não bộ liên quan đến OPA1 giúp hiểu rõ nguyên nhân thèm đồ béo và sự khác biệt theo giới trong quá trình này.

Để nghiên cứu mối liên hệ giữa chất béo trong chế độ ăn tương tác với hệ thần kinh kiểm soát cảm giác đói, lượng thức ăn nạp vào và cân nặng cơ thể, nhóm nghiên cứu do GS Shigenobu Matsumura thuộc Trường Cao học Sinh học và Đời sống Con người, Đại học Thủ đô Osaka dẫn đầu đã tập trung vào OPA1- protein quan trọng nằm ở màng trong của ty thể.

how-to-stop-overeating-emotional-eating1.jpg
Tìm ra cơ chế của bộ não khiến người ta thèm ăn đồ béo.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới