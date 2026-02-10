Hà Nội

Nga trình làng “hỏa thần Vampire PRG-29M”cải tiến, uy lực như lực pháo

Quân sự

Nga trình làng “hỏa thần Vampire PRG-29M”cải tiến, uy lực như lực pháo

Nga đã khắc phục nhược điểm chính của hỏa thần Vampire, bằng phiên bản mới RPG-29M, với trọng lượng nhẹ như súng bộ binh, nhưng sức công phá bằng đạn pháo.

Tiến Minh
Hiệu năng chiến đấu ấn tượng và dễ sử dụng đã giúp súng phóng lựu RPG-29 "Vampire" trở nên phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. Tại triển lãm WDS 2026 ở Riyadh, công ty NPO Bazalt của Nga đã giới thiệu sản phẩm phát triển mới nhất của mình là RPG-29M, một phiên bản hiện đại hóa mạnh mẽ của RPG-29.
Các nhà quan sát quốc tế đã đặc biệt chú ý đến sản phẩm này. Ví dụ, tờ Tribuna do Sertão của Brazil đã nhận xét: “Sản phẩm mới đã khắc phục được nhược điểm chính của phiên bản tiền nhiệm, trở nên nhẹ hơn đáng kể và tăng tầm bắn, trong khi vẫn duy trì sức công phá”.
Một trong những điểm yếu nhất của súng phóng lựu Vampire RPG-29, chính là trọng lượng của nó. Trọng lượng rỗng của bệ phóng phiên bản cơ bản là 11,5–12,1 kg, do vậy khi bắn, nó phải xử dụng cả giá chân.
Rostec tuyên bố rằng, các nhà thiết kế Nga đã giảm trọng lượng Vampire RPG-29 xuống còn một phần ba khi chế tạo phiên bản mới, và theo video quảng cáo, trọng lượng đã giảm xuống chỉ còn 4,4 kg.
Để đạt được trọng lượng súng nhẹ như vậy, có thể các nhà thiết kế Nga sử dụng các vật liệu composite và hợp kim tiên tiến. Như vậy, RPG-29M thậm chí còn nhẹ hơn cả súng phóng lựu RPG-7 (6,3 kg), trong khi sở hữu quả đầu đạn mạnh hơn đáng kể (105 mm so với 40 mm).
Đồng thời, đạn cải tiến cho súng phóng lựu RPG-29M cũng được Nga phát triển, dựa trên kinh nghiệm từ chiến trường Ukraine. Ví dụ đạn chống tăng sử dụng đầu nổ nối tiếp (tandem) PG-29VM, có tầm bắn trực tiếp tới 700 m, được thiết kế để tiêu diệt hiệu quả các phương tiện bọc thép.
Ngoài ra, đạn nhiệt áp TBG-29VM (tầm bắn hiệu quả 1.000 m), đảm bảo tiêu diệt cả bộ binh lộ và trong nơi ẩn nấp; đạn đa năng MG-29M (tầm bắn hiệu quả 1.000 m), được thiết kế để tiêu diệt các kíp lái xe chiến đấu, kíp pháo thủ và binh lính.
Sự gia tăng đáng kể về tầm bắn (lên đến 1 km - tức là gấp đôi) là nhờ sự kết hợp độc đáo giữa động lực học đạn đạo mới của đạn và tính năng của "kính ngắm thông minh". Trong đó “kính ngắm thông minh” là hệ thống ngắm tích hợp và kính ngắm hồng ngoại ITP-VG-50 mới.
ITP-Wagner-50 được chế tạo dựa trên ma trận vi cảm biến nhiệt độ cao không cần làm mát (640×480 pixel với bước sóng 17 µm pixel), cho phép xác định mục tiêu hiệu quả trong điều kiện tầm nhìn bằng không (ví dụ như khói, bụi, sương mù và bóng tối hoàn toàn).
Độ phóng đại quang học là 1,76x. Zoom kỹ thuật số là 2x, 4x và 8x. Nó có thể phát hiện hình người kích thước thật ở phạm vi lên đến 1.300–1.500 m và nhận dạng mục tiêu ở khoảng cách khoảng 400–500 m. Góc nhìn của kính (thị kính) là 12,4×9,3°.
Bộ nhớ của kính ngắm, đã chứa các cấu hình đạn đạo cho nhiều loại vũ khí nhỏ và súng phóng lựu khác nhau, cho phép điều chỉnh tầm bắn chỉ bằng một nút bấm, rất dễ dàng cho người sử dụng và tiện thao tác trong chiến đấu.
Bản thân kính ngắm ITP-50 nặng khoảng 700–900 g (tùy thuộc vào loại giá đỡ và nguồn điện), khiến nó trở thành một trong những loại nhẹ nhất trong cùng phân khúc, giành cho các cảm biến có độ phân giải tương tự.
Súng phóng lựu chống tăng RPG-29, được Liên Xô phát triển và đưa vào biên chế năm 1989. Súng có cỡ nòng 105 mm, tầm bắn lên đến 500 mét. Loại đạn chính là đạn PG-29V tandem, bao gồm hai đầu đạn hình nón đặt nối tiếp nhau.
RPG-29 được xem như giải pháp rẻ tiền, so với việc sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) loại 9M133 Kornet, bất chấp việc có khả năng tạo ra nguy hiểm lớn hơn cho xạ thủ, bởi cự ly tác chiến chỉ trong tầm 500 m; đây cũng là điểm yếu của phiên bản cũ này.
Nhược điểm nữa của PRG-29 chính là trọng lượng, để đảm bảo mức chính xác, nó thường có giá 3 chân đi kèm; trên thực tế, đó là vũ khí tập thể. Tuy nhiên với những cải tiến sâu, PRG-29M trở thành vũ khí hỏa lực cá nhân, phù hợp với các phân đội bộ binh nhỏ ở chiến trường Ukraine hiện nay.
Topwar
