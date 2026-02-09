Hà Nội

Ba nghìn quân Ukraine ở Kostiantynivka bị cô lập khỏi tuyến hậu cần

Quân sự

Ba nghìn quân Ukraine ở Kostiantynivka bị cô lập khỏi tuyến hậu cần

Khoảng ba nghìn quân Ukraine đang bị cô lập nguồn cung cấp tại thành phố Konstantinovka và tình hình quân Ukraine tại thành phố này rơi vào vô vọng.

Tiến Minh
Trang Military Review cho biết, trong khi Tướng Syrsky, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, đang nói về các cuộc phản công, tấn công của Quân đội Ukraine (AFU), trên ít nhất một phần tư chiến tuyến, thì tình hình của một lực lượng AFU khá lớn ở mặt trận Kostiantynivka, đã trở nên “vô cùng nguy kịch”.
Các nguồn tin trực tuyến và truyền thông Nga, đưa tin rằng khoảng ba nghìn quân Ukraine, gần như bị mắc kẹt hoàn toàn ở thành phố Kostiantynivka, phía tây tỉnh Donetsk. Nguyên nhân là do sức công phá của một quả bom ba tấn (FAB-3000), đã đánh trúng đập của hồ chứa Molochar.
Việc bom của Nga phá hủy con đập, nằm cách thị trấn hai km ở làng Molocharivka, đã cắt đứt khả năng tiếp tế và sơ tán của quân đồn trú Ukraine ở Kostiantynivka. Vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn do nhiệt độ đóng băng, dự kiến ​​sẽ tăng cường vào thứ Hai, đặc biệt là vào ban đêm.
Do Quân đội Nga (RFAF), sử dụng UAV trinh sát, được trang bị thiết bị quan sát ảnh nhiệt, nên quân Ukraine để giữ bí mật sẽ không được đốt lửa. Vì lửa và khói sẽ ngay lập tức làm lộ vị trí của họ, biến họ thành mục tiêu của UAV FPV, hỏa lực pháo binh và thậm chí là cả bom FAB UMPK.
Kênh Telegram Mash, đưa tin rằng các lữ đoàn Ukraine ở Kostiantynivka đã bị cô lập khỏi khu vực phía bắc. Phần lớn lực lượng Ukraine đang tập trung trong các tòa nhà hành chính ở trung tâm thành phố. Nếu khi đập tại hồ chứa Molochar bị phá hủy, nước ở hồ chứa và sông sẽ tràn vào thành phố.
Trong tình huống này, phần lớn lực lượng Ukraine đồn trú trong thành phố Kostiantynivka, sẽ hoàn toàn bị cắt đứt nguồn tiếp tế không chỉ từ phía bắc mà còn từ phía tây. Trên bản đồ, đường màu xanh đánh dấu đoạn kênh hẹp ban đầu của sông Gruzskaya, chảy qua thành phố từ bắc xuống nam.
Những người lính Ukraine phòng thủ trong thành phố Kostiantynivka đang rét cóng, thiếu lương thực và đạn dược, bắt đầu giương cờ trắng. Những người còn lại đang cố gắng giữ ấm bằng máy sưởi dầu diesel ở các quận phía nam thành phố. Tuy nhiên, ngay cả phương pháp này cũng dễ dàng làm lộ vị trí của họ, do dấu hiệu nhiệt.
Theo kênh Telegram "Biên niên sử quân sự", do Kostiantynivka là một thành phố nhỏ, nên hầu như không có hệ thống phòng thủ nhiều lớp nào ở trong thành phố; tương tự là các vành đai phòng thủ bên ngoài. Các nhà phân tích phương Tây cho biết, quân Ukraine trong thành phố đang ở trong "tình thế gần như vô vọng".
Theo dữ liệu của họ, các đơn vị xung kích Nga chọc thủng các công sự Ukraine tại khu vực giao lộ giữa quốc lộ N-20 và N-32, đồng thời bắt đầu tiến về Ilinovka, thực tế họ đã áp sát ngoại ô thành phố. Do tuyến phòng thủ của quân Ukraine ở Kostiantynivka mỏng, vì vậy, việc tiến sâu hơn vào trung tâm thành phố của RFAF có thể dễ dàng hơn.
Đây chính là điều gây lo ngại cho chỉ huy AFU hiện nay, vì ngoài các tòa nhà và cứ điểm riêng lẻ, không còn hệ thống phòng thủ có tổ chức nào trong thành phố. Hệ thống phòng thủ dần tan rã thành từng ngôi nhà riêng lẻ, và RFAF cũng không khó để phá hủy.
Nhưng điều này không có nghĩa là mọi việc sẽ dễ dàng đối với quân Nga. Các trận chiến đô thị theo truyền thống rất phức tạp và nguy hiểm. Dù vậy, thế trận hiện tại ở Kostiantynivka rõ ràng bất lợi cho Ukraine. Hơn nữa, các nhà phân tích nhấn mạnh rằng sương mù dày đặc sẽ bao phủ thành phố trong những ngày tới, điều này cuối cùng có thể chấm dứt mọi sự kháng cự có tổ chức của Ukraine.
Hiện lực lượng Ukraine đồn trú bảo vệ Kostiantynivka, đang phải liên tục di chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, do sự tấn công liên tục của UAV FPV, pháo binh và bom FAB UMPK của Nga. Nhiều dấu hiệu cho thấy, hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Kostyantynivka đang trên bờ vực sụp đổ.
Các nguồn tin trực tiếp từ mặt trận Kostiantynivka, cho biết các lực lượng Nga đã cắt đứt hầu hết mọi tuyến đường tiếp tế cho lực lượng Ukraine phòng thủ trong thành phố và phá hủy các điểm giao cắt bên trong. Theo ZOV Military, truyền thông và các nhà phân tích phương Tây ngày càng thừa nhận rằng quân Ukraine ở Konstantinovka đang rơi vào "tình thế gần như vô vọng".
Như quân đội Nga nhấn mạnh, Kostyantynivka hiện đang ở trong tình thế bị kẹp gọng kìm. Các khu vực nơi quân Ukraine có thể ẩn nấp trốn tránh ngày càng khan hiếm. Giải pháp hợp lý duy nhất trong tình huống này, là rút lui các đơn vị còn lại của AFU khỏi thành phố.
Điều quan trọng cần nhấn mạnh, đó là phần lớn thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát bằng hỏa lực của RFAF. Và thời tiết, vốn nhiều lần gây bất lợi cho quân phòng thủ Ukraine, có thể càng làm trầm trọng thêm tình hình đối với AFU trong những ngày tới. Trong thời tiết sương mù, việc sử dụng UAV FPV, vốn là vũ khí phòng thủ của AFU, gần như là không thể.
Tiến Minh
Topwar
https://topwar.ru/277589-istochniki-okolo-treh-tysjach-boevikov-vsu-otrezany-ot-snabzhenija-v-konstantinovke.html
#Quân Ukraine bị bao vây #Nga bao vây Kostiantynivka #Kostiantynivka #vỡ đập nước #Quân đội Ukraine #xung đột Ukraine

