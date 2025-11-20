Năm con giáp bùng nổ tài lộc mạnh nhất từ tháng 10 Âm, tiền hốt mỏi tay

Bước sang tháng 10 âm lịch, năm con giáp này bất ngờ đón vận may rực rỡ, tiền bạc hốt mỏi tay, tài lộc kéo dài đến tận Tết 2026 khiến ai cũng đỏ mắt.
Hình ảnh những năm 2000 của Mỹ Tâm khiến fans ngỡ ngàng trước nhan sắc trẻ trung, trong trẻo một thời và vẻ đẹp “không tuổi” của nữ ca sĩ ở hiện tại.
Viện Hàn lâm Khoa học Kyrgyzstan đã phát hiện ra dấu vết của một thành phố chìm dưới bề mặt Hồ Issyk-Kul ở miền đông Kyrgyzstan.
Kết quả phân tích một hộp sọ của người Neanderthal được bảo quản hoàn hảo cho hay mũi của họ không tiến hóa để thích nghi với không khí ấm.
Kết quả xét nghiệm cho thấy nước biển chuyển màu xanh lá ở phường Vũng Tàu do có sự xuất hiện của tảo Noctiluca scintillans.
Mật khẩu, OTP hay nhận diện khuôn mặt không còn đủ mạnh, sinh trắc học hành vi đang nổi lên như giải pháp mới.
Chợ phiên Bắc Hà thiên đường ẩm thực Tây Bắc, từ phở đỏ, thắng cố ngựa đến gà đen, xôi ngũ sắc, nơi văn hóa bản địa hòa quyện cùng hương vị núi rừng.
Mới đây, một số đại lý đã thông báo nhận đặt cọc mẫu Skoda Octavia 2025 tại Việt Nam. Dự đoán, xe sẽ chính thức ra mắt vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2025.
Một cơn bão lớn hơn đang hình thành, một cuộc tấn công dữ dội của quân đội Nga vào tuyến giao thông chủ chốt của Ukraine, đó chính là hệ thống đường sắt.
Một chuyên gia người Ukraine báo cáo đã nhìn thấy máy bay không người lái mới của Nga sử dụng khung máy bay cánh tròn trên bầu trời Ukraine.
Mới đây, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã gây bất ngờ khi xuất hiện trên đường phố TP.HCM cùng chiếc xe Toyota Celica coupe 2 cửa "hàng hiếm" gần 50 năm tuổi.
Mới 11 tuổi, bé Sol – con gái Đoan Trang nhận nhiều sự chú ý nhờ nét đẹp trong trẻo, làn da trắng hồng và phong thái tự nhiên như “thiên thần nhỏ”.
Khi tiết trời vừa chuyển lạnh, nàng WAGs Doãn Hải My đã nhanh chóng 'thắp lửa' mạng xã hội bằng loạt ảnh khoe phong cách thời trang mùa đông ngọt ngào và ấm áp.
Avneet Kaur và Khả Ngân đóng phim Love in Vietnam - Vạn dặm yêu em. Cả hai nữ diễn viên đều xinh đẹp, gợi cảm.
Cựu nhà nghiên cứu DeepSeek Luo Fuli gia nhập Xiaomi, hứa hẹn nâng tầm năng lực AI của tập đoàn.
Khoác lên mình bộ trang phục Hanbok cung đình lộng lẫy, Phương Ly mang đến một vẻ đẹp đài các như một vị vương phi bước ra từ triều đại Joseon trong bộ ảnh mới.
Đế quốc Benin (1440–1897) nổi tiếng với nghệ thuật đồng đúc tinh xảo và bộ máy tổ chức mạnh mẽ, tạo nên một nền văn minh rực rỡ tại Tây Phi trong nhiều thế kỷ.
Được phát hiện cách đây 200 năm tại xứ Wales, chiếc bát làm bằng đá và thiếc có niên đại khoảng 3.300 năm tuổi ẩn chứa bí mật gây bất ngờ.
Vũ Ngọc Anh gây ấn tượng với hình ảnh 'hot mom quân nhân' xinh đẹp và đặc biệt là nhan sắc 'lão hóa ngược' đáng ngưỡng mộ dù đã ở tuổi U40 và trải qua sinh nở.
Bà Mai (mẹ của Lý Bình) yêu thương Phương Trinh Jolie, có phong cách thời trang sang trọng.
Hyundai SantaFe Hybrid 2025 được nhiều tư vấn bán hàng chào bán nhận cọc với mức tạm tính hơn 1,3 tỷ đồng, tương đương với bản Calligraphy Turbo cao cấp.