Louis Phạm diện đồ cắt xẻ khoe thân hình 'bốc lửa'

Cộng đồng trẻ

Louis Phạm diện đồ cắt xẻ khoe thân hình 'bốc lửa'

Louis Phạm vừa khẳng định nhan sắc ngày càng thăng hạng khi tung bộ ảnh diện váy trắng cắt xẻ cực hiểm hóc, khoe trọn thân hình đồng hồ cát 'bốc lửa'.

Trầm Phương
Thời gian gần đây, Louis Phạm liên tục khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi đăng tải những bộ ảnh diện trang phục cắt xẻ hiểm hóc, tôn vinh triệt để đường cong cơ thể. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới, Louis Phạm tiếp tục "đốt mắt" người hâm mộ khi khoe trọn vẻ đẹp hình thể quyến rũ trong thiết kế váy trắng tinh khôi nhưng không kém phần táo bạo. (Ảnh: IGNV)
Chiếc váy với chất liệu vải mỏng nhẹ, bay bổng, tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn vô cùng gợi cảm. Điểm nhấn của thiết kế này nằm ở phần thân trên được thiết kế như áo corset, ôm sát vòng eo "con kiến" và nâng đỡ vòng một đầy đặn, giúp Louis Phạm khoe khéo đường cong nóng bỏng. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, phần lưng váy được cắt xẻ sâu, để lộ tấm lưng trần nuột nà và săn chắc - minh chứng cho quá trình rèn luyện thể thao bền bỉ của Louis Phạm. (Ảnh: IGNV)
Chi tiết cut-out này không chỉ tăng thêm phần quyến rũ mà còn tạo nên sự bất ngờ, thu hút ánh nhìn từ mọi góc độ. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, chi tiết chụp cận cảnh đôi chân thon dài với hình xăm nhỏ nhắn cũng khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. (Ảnh: IGNV)
Sau khi chia tay sự nghiệp thể thao, Louis Phạm đang ngày càng khẳng định bản thân trong vai trò một influencer. (Ảnh: IGNV)
Cô không ngừng làm mới hình ảnh, thử nghiệm nhiều phong cách thời trang khác nhau, đặc biệt là những bộ cánh táo bạo giúp tôn vinh vẻ đẹp hình thể. (Ảnh: IGNV)
Dù nhan sắc ngày càng thăng hạng, nhưng cái tên Louis Phạm vẫn luôn gắn liền với những ồn ào thị phi. Từ sau khi giải nghệ, cô nàng liên tục vướng vào các lùm xùm khiến hình ảnh phần nào bị ảnh hưởng. (Ảnh: IGNV)
Sau những sóng gió, cựu vận động viên đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một influencer hiện đại, cá tính và không ngại thay đổi để trở thành phiên bản mà mình mong muốn. (Ảnh: IGNV)
#Louis Phạm #thời trang #váy trắng #body nóng bỏng #influencer #Louis Phạm diện đồ cắt xẻ

