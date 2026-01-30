Hà Nội

Nữ trọng tài gợi cảm nhất Esports Việt Mercury Nguyen lại "đốt mắt" fan

Cộng đồng trẻ

Nữ trọng tài gợi cảm nhất Esports Việt Mercury Nguyen lại "đốt mắt" fan

Mới đây, trong những ngày đầu năm 2026, Nữ trọng tài gợi cảm nhất Esports Việt Mercury Nguyen tiếp tục có màn "chiêu đãi" fan với loạt ảnh đầy nóng bỏng.

Thiên Anh
Trong làng Esports Việt nói chung và LMHT Việt nói riêng, tựu chung có rất nhiều mỹ nhân và hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau, như MC hay KOL, streamer... Nhưng ở một vị trí ở gần các tuyển thủ nhất khi thi đấu, chính là các trọng tài, thì không thể không kể đến Mercury Nguyen.
Nữ trọng tài không chỉ thu hút về vẻ ngoài xinh đẹp, mà còn theo đuổi phong cách gợi cảm đầy quyến rũ. Và mới đây, trong những ngày đầu năm 2026, Mercury Nguyen tiếp tục có màn "chiêu đãi" fan với loạt ảnh đầy nóng bỏng.
Với nhan sắc và vóc dáng "đỉnh chóp", nữ trọng tài một thời của VCS vẫn thu hút trọn vẹn sự chú ý và các lời khen từ fan. Dù rằng background hơi mang tính "homemade" nhưng cũng không thể làm lu mờ nhan sắc hay sự quyến rũ của cô nàng Mercury.
Điều đáng nói là Mercury Nguyen cũng không cần tạo dáng quá cầu kỳ hay khoe body lộ liễu. Chính sự tự nhiên, nhẹ nhàng, pha chút nữ tính kết hợp với trang phục "nửa kín nửa hở" càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp của cô nàng.
Phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng gần như "bùng nổ" với hàng loạt lời khen có cánh.
Người thì xuýt xoa trước nhan sắc trong trẻo, người lại ấn tượng với vóc dáng cân đối và phong thái đầy cuốn hút của nữ trọng tài nóng bỏng nhất làng Esports Việt.
Ở thời điểm hiện tại, Mercury Nguyen đã không còn tác nghiệp ở VCS. Nhưng rõ ràng, cô nàng vẫn giữ được sức hút. Chưa kể, những dấu ấn mà cô để lại trong làng LMHT Việt vẫn sẽ tồn tại mãi.
Mercury Nguyen được cộng đồng mạng đặt biệt danh là "nữ trọng tài nóng bỏng/gợi cảm nhất VCS" nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp, nét lai cuốn hút và phong cách thời trang ấn tượng.
Mercury Nguyen từng khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe không ổn định, thậm chí từng bị liệt chân tạm thời, nhưng gần đây cô đã tái xuất rạng rỡ với nhiều dự án mới.
Thời gian gần đây, Mercury Nguyen hoạt động tích cực trên các nền tảng như Facebook, Instagram và Threads với lượng người theo dõi lớn.
Thiên Anh
