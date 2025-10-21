Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loạt ảnh hiển vi khoa học đẹp nhất năm đốn tim, xoắn não người xem

Số hóa

Loạt ảnh hiển vi khoa học đẹp nhất năm đốn tim, xoắn não người xem

Những bức ảnh này cho thấy trong khoa học, mọi thứ thường không như vẻ bề ngoài.

Tuệ Minh
Thứ bạn thấy ở đây không phải là chất nhờn hay thạch. Đó là bức ảnh chụp một giọt nước được phóng to cực lớn, bên trong chứa những quả cầu tảo nhỏ xíu, được Jan Rosenboom, một kỹ sư hóa học người Đức, chụp bằng kính hiển vi phản xạ ánh sáng. Bức ảnh của Rosenboom đã giành giải Á quân Cuộc thi Ảnh hiển vi thường niên của Nikon, tổ chức nhằm tôn vinh những đóng góp của kính hiển vi trong khoa học.
Thứ bạn thấy ở đây không phải là chất nhờn hay thạch. Đó là bức ảnh chụp một giọt nước được phóng to cực lớn, bên trong chứa những quả cầu tảo nhỏ xíu, được Jan Rosenboom, một kỹ sư hóa học người Đức, chụp bằng kính hiển vi phản xạ ánh sáng. Bức ảnh của Rosenboom đã giành giải Á quân Cuộc thi Ảnh hiển vi thường niên của Nikon, tổ chức nhằm tôn vinh những đóng góp của kính hiển vi trong khoa học.
Nấm có thể là một trong những dạng sống kỳ lạ nhất trên Trái Đất, nhưng ảnh chụp dưới kính hiển vi cho thấy chúng có thể đẹp đến nhường nào. Wim van Egmond từ Bảo tàng Micropolitan ở Hà Lan đã giành vị trí thứ chín trong cuộc thi với bức ảnh cận cảnh tuyệt đẹp về sắc tố đỏ, khuếch tán của nấm Talaromyces purpureogenus , một họ hàng xa của nấm Penicillium sản xuất penicillin.
Nấm có thể là một trong những dạng sống kỳ lạ nhất trên Trái Đất, nhưng ảnh chụp dưới kính hiển vi cho thấy chúng có thể đẹp đến nhường nào. Wim van Egmond từ Bảo tàng Micropolitan ở Hà Lan đã giành vị trí thứ chín trong cuộc thi với bức ảnh cận cảnh tuyệt đẹp về sắc tố đỏ, khuếch tán của nấm Talaromyces purpureogenus , một họ hàng xa của nấm Penicillium sản xuất penicillin.
Chuột đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học. Hình ảnh đại tràng chuột này được chụp bởi các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Y sinh Friedrich Miescher ở Thụy Sĩ, sử dụng kính hiển vi cộng hưởng từ , một kỹ thuật phổ biến trong khoa học y sinh để nghiên cứu các tế bào được đánh dấu bằng đầu dò huỳnh quang.
Chuột đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học. Hình ảnh đại tràng chuột này được chụp bởi các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Y sinh Friedrich Miescher ở Thụy Sĩ, sử dụng kính hiển vi cộng hưởng từ , một kỹ thuật phổ biến trong khoa học y sinh để nghiên cứu các tế bào được đánh dấu bằng đầu dò huỳnh quang.
Bạn không cần phải là chuyên gia mới biết rằng mạng lưới tế bào bên trong cơ thể chúng ta hoạt động chăm chỉ để đảm bảo mọi thứ hoạt động tốt. James Hayes thuộc Đại học Vanderbilt đã chụp được hình ảnh các tế bào cơ tim có nhiễm sắc thể ngưng tụ sau khi phân chia tế bào.
Bạn không cần phải là chuyên gia mới biết rằng mạng lưới tế bào bên trong cơ thể chúng ta hoạt động chăm chỉ để đảm bảo mọi thứ hoạt động tốt. James Hayes thuộc Đại học Vanderbilt đã chụp được hình ảnh các tế bào cơ tim có nhiễm sắc thể ngưng tụ sau khi phân chia tế bào.
Đôi khi, hình ảnh về thế giới vi mô lại phản ánh ấn tượng ban đầu. Mặc dù hình ảnh này rất giống một hố đen đang điên cuồng, nhưng chủ thể của bức ảnh, do Stella Whittaker thuộc Viện Y tế Quốc gia (NIH) chụp, lại là các tế bào thần kinh cảm giác có nguồn gốc từ iPSC, được gắn nhãn để hiển thị hai protein, tubulin và actin. Whittaker đã sử dụng kết hợp các kỹ thuật hiển vi để tạo ra hình ảnh gây sốc này.
Đôi khi, hình ảnh về thế giới vi mô lại phản ánh ấn tượng ban đầu. Mặc dù hình ảnh này rất giống một hố đen đang điên cuồng, nhưng chủ thể của bức ảnh, do Stella Whittaker thuộc Viện Y tế Quốc gia (NIH) chụp, lại là các tế bào thần kinh cảm giác có nguồn gốc từ iPSC, được gắn nhãn để hiển thị hai protein, tubulin và actin. Whittaker đã sử dụng kết hợp các kỹ thuật hiển vi để tạo ra hình ảnh gây sốc này.
Bệnh giun chỉ là một loại nhiễm trùng ký sinh trùng gây ra bởi mẫu vật trong hình, một loại giun tròn ký sinh. Căn bệnh nhiệt đới này gây ra các vết phát ban đau đớn, rối loạn chức năng tế bào và thậm chí mù lòa. Tuy nhiên, nhìn gần thì nó trông chẳng hề đáng sợ chút nào.
Bệnh giun chỉ là một loại nhiễm trùng ký sinh trùng gây ra bởi mẫu vật trong hình, một loại giun tròn ký sinh. Căn bệnh nhiệt đới này gây ra các vết phát ban đau đớn, rối loạn chức năng tế bào và thậm chí mù lòa. Tuy nhiên, nhìn gần thì nó trông chẳng hề đáng sợ chút nào.
Thiên nhiên tràn ngập những cấu trúc mỏng manh nhưng lại vô cùng vững chắc - được thể hiện qua hình ảnh ấn tượng về những bào tử phấn hoa treo lơ lửng trên một mạng nhện trong vườn. John-Oliver Dum từ Medienbunker Produktion của Đức đã giành giải ba cho bức ảnh của mình, một sự kết hợp của nhiều bức ảnh xếp chồng lên nhau.
Thiên nhiên tràn ngập những cấu trúc mỏng manh nhưng lại vô cùng vững chắc - được thể hiện qua hình ảnh ấn tượng về những bào tử phấn hoa treo lơ lửng trên một mạng nhện trong vườn. John-Oliver Dum từ Medienbunker Produktion của Đức đã giành giải ba cho bức ảnh của mình, một sự kết hợp của nhiều bức ảnh xếp chồng lên nhau.
Mặt khác, thiên nhiên cũng có thể trở nên vô cùng khắc nghiệt, và những cảnh quay cận cảnh cực độ càng làm rõ điều đó hơn. Igor Robert Siwanowicz thuộc Viện Y khoa Howard Hughes đã chụp được hình ảnh phấn hoa tủy xương "nảy mầm trên nhụy trong khi bị một loại nấm sợi ký sinh", minh họa cho mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau đầy hoang dã của thế giới vi mô.
Mặt khác, thiên nhiên cũng có thể trở nên vô cùng khắc nghiệt, và những cảnh quay cận cảnh cực độ càng làm rõ điều đó hơn. Igor Robert Siwanowicz thuộc Viện Y khoa Howard Hughes đã chụp được hình ảnh phấn hoa tủy xương "nảy mầm trên nhụy trong khi bị một loại nấm sợi ký sinh", minh họa cho mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau đầy hoang dã của thế giới vi mô.
Cuối cùng nhưng chắc chắn không kém phần quan trọng, người chiến thắng chung cuộc của cuộc thi đã chụp được khoảnh khắc hiếm hoi một con mọt gạo đang dang rộng đôi cánh khi đang đậu trên một hạt gạo. Bức ảnh chiến thắng chung cuộc năm nay thực chất là sự kết hợp của hơn 100 hình ảnh được xếp chồng, làm sạch và xử lý hậu kỳ để tối đa hóa độ rõ nét và ấn tượng.
Cuối cùng nhưng chắc chắn không kém phần quan trọng, người chiến thắng chung cuộc của cuộc thi đã chụp được khoảnh khắc hiếm hoi một con mọt gạo đang dang rộng đôi cánh khi đang đậu trên một hạt gạo. Bức ảnh chiến thắng chung cuộc năm nay thực chất là sự kết hợp của hơn 100 hình ảnh được xếp chồng, làm sạch và xử lý hậu kỳ để tối đa hóa độ rõ nét và ấn tượng.
Voi rừng tấn công người tại Đồng Nai.
Tuệ Minh
Gizmodo
Link bài gốc Copy link
https://gizmodo.com/the-best-microscopic-shots-of-2025-will-make-you-rethink-reality-2000672669
#Ảnh hiển vi khoa học đẹp nhất #Chụp ảnh vi mô sinh vật #Kỹ thuật kính hiển vi phản xạ ánh sáng #Nghiên cứu nấm và ký sinh trùng #Hình ảnh tế bào và mô trong y học #Cảnh quan vi mô của tự nhiên

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT