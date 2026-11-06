Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo lậu ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa bắt 3 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu giữ hơn 60 kg pháo lậu cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 06/11, thông tin từ Công an xã Hướng Hiệp (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu giữ 22 hộp pháo hoa nổ, với trọng lượng khoảng 36 kg.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h ngày 04/11, tại Km 42+500 Quốc lộ 9, thuộc địa phận thôn 1 (xã Hướng Hiệp), lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Võ Minh Long (SN: 02/9/1990, trú tại thôn Nam Long, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị) đang vận chuyển 17 hộp pháo hoa nổ, với trọng lượng khoảng 28 kg.

Hai đối tượng bị bắt giữ khi đang vận chuyển pháo lậu.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Viết Quỳnh (SN: 12/7/1984, trú tại thôn Triệu Phước, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) đang vận chuyển 05 hộp pháo hoa nổ, với trọng lượng khoảng 8 kg. Tổng số tang vật thu giữ là 22 hộp pháo hoa nổ, với trọng lượng khoảng 36 kg.

Trước đó, ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Cúc (sinh năm 1965, trú tại thôn Cam Thuận, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị)về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Đối tượng Nguyễn Thị Cúc cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Cụ thể, ngày 11/10, tại Km 21+800 Quốc lộ 9, thuộc thôn Tân Lâm (xã Cam Lộ), lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Cúc đang vận chuyển 14 khối hộp pháo hoa nổ (tổng khối lượng 24 kg) theo hướng Lao Bảo – Đông Hà; thu giữ

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Thị Cúc khai nhận vận chuyển thuê số pháo trên từ xã Tân Lập về xã Cam Lộ để giao cho người khác và nhận tiền công.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.