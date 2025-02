TPHCM: Phụ huynh MN Sơn Ca kiến nghị kiểm tra hồ sơ MDGroup và Sacofood

Báo Tri thức và Cuộc sống nhận được phản ánh của phụ huynh Trường Mầm non Sơn Ca về việc có nhiều cháu học lớp Chồi 3 và lớp Họa Mi của Trường Mầm non Sơn Ca thường xuyên gặp vấn đề về đường tiêu hóa với biểu hiện sốt, ói, tiêu chảy nặng... trong giai đoạn ngày 28/11/2024.



Do đó phụ huynh đề nghị Trường Mầm non Sơn Ca làm rõ quy trình lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm và hồ sơ pháp lý của các đơn vị cung cấp thực phẩm cho Trường. Cụ thể là sữa Vus-Sure Gold A+ của CTCP Đầu tư MDGroup và sữa Netsure Grow IQ Plus của CTCP Xuất nhập khẩu Sacofood đang được nhà trường sử dụng cho năm học 2024-2025.

Trong đó, với sữa Vus-Sure Gold A+ của CTCP Đầu tư MDGroup có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 108/2024/ĐKSP của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội. Còn sữa Netsure Grow IQ Plus do CTCP Xuất nhập khẩu Sacofood cung cấp có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 511/2023/ĐKSP của Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Hà Nội được công bố vào ngày 30/11/2023.

Trường Mầm non Sơn Ca

Về vấn đề này, trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp cho biết, ngày 13/12/2024 đã nhận được đơn của cha mẹ học sinh Trường Mầm non Sơn Ca kiến nghị một số vấn đề gồm: Kiểm tra hồ sơ pháp lý của các đơn vị cung cấp thực phẩm cho Trường (cụ thể là của 2 công ty cung cấp sữa Vus-Sure Gold A+ và Netsure Grow IQ Plus); Quy trình lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm; Đổi nhà cung cấp sữa sang các hãng có uy tín như Nutifood, Vinamilk, TH Truemilk; Nhà trường không trả lại tiền ăn dư của tháng 5/2024 cho cha mẹ học sinh.

Sau khi nhận đơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca báo cáo các nội dung theo đơn.

Theo đó, ngày 20/12/2024, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca đã có báo cáo giải trình các nội dung trong đơn cho Phòng Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ báo cáo giải trình của Trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung theo đơn. Ngày 15/1/2025, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn trả lời cho cha mẹ học sinh Trường Mầm non Sơn Ca.

Thứ nhất, về quy trình lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, qua kiểm tra hồ sơ, Phòng ghi nhận, ngày 26/8/2024, Trường Mầm non Sơn Ca họp Ban giám hiệu để thống nhất lấy ý kiến biểu quyết về việc lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm cho nhà trường năm học 2024-2025 và công khai kết quả đến tập thể sư phạm nhà trường và cha mẹ học sinh vào tháng 9 và 10/2024.

Thứ hai, về hồ sơ của các công ty sữa mà nhà trường đang sử dụng, đối với sữa Vus-Sure Gold A+ do CTCP Đầu tư MDGroup cung cấp, ngày 29/8/2024, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca làm việc với CTCP Đầu tư MDGroup. MDGroup sẽ cung cấp sữa này cho Trường từ ngày 3/9/2024 dự kiến đến ngày 31/10/2024. Sau khi có sự thống nhất trong Hội đồng sư phạm và của cha mẹ học sinh các lớp, nếu sữa của Công ty được Hội đồng sư phạm và cha mẹ học sinh các lớp chọn, hai bên sẽ tiến hành làm hợp đồng cung cấp hàng hóa.

Ngày 25/10/2024, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca đã ký hợp đồng kinh tế với MDGroup (hợp đồng số 18/2024-2025/HĐKT-MDG). MDGroup là nhà phân phối của CTCP Dược phẩm Atoko Pharmar theo hợp đồng số 02-04/HĐPP/ATK-MDG. CTCP Atoko Pharmar là thương nhân chịu trách nhiệm và đăng ký sản phẩm sữa Vus-Sure Gold A+. Sản phẩm sữa này có kết quả thử nghiệm sản phẩm dinh dưỡng Vus-Sure Gold A+ ngày 11/1/2024 và ngày 14/10/2024. Bản công bố sản phẩm ngày 20/1/2024; Giấy tiếp nhận đăng ký Bản công bố sản phẩm của Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế Hà Nội ngày 17/4/2024 (số 108/2024/ĐKSP).

Về việc không tra cứu được hồ sơ đăng ký của sản phẩm Vus-Sure Gold A+ trên hệ thống công của Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, CTCP Dược phẩm Atoko Pharmar lý giải: "Từ đầu năm 2023, do hệ thống dịch vụ công Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội có sự chuyển đổi từ hệ thống công Chi Cục sang hệ thống công thuộc Thành phố. Trong quá trình chuyển đổi bị sự cố về đường truyền và hệ thống không cập nhật được hồ sơ đăng ký nên Chi Cục có bổ sung thực hiện cấp bằng hình thức hồ sơ giấy đối với sản phẩm thuộc đối tượng đăng ký công bố và hình thức cấp hồ sơ giấy này hiện vẫn đang được duy trì. Đối với hình thức công bố điện tử, Chi Cục sẽ cấp giấy chứng nhận qua hệ thống dịch vụ công và tra cứu được trên hệ thống, khi cần chỉ có thể tải về và đóng dấu Công ty công bố mà không thể sao y công chứng. Đối với hồ sơ giấy, Chi Cục sẽ cấp giấy tiếp nhận đăng ký công bố bằng Giấy vàng và sao y công chứng mọi hình thức”.

Đối với sữa Netsure Grow IQ Plus do CTCP Xuất nhập khẩu Sacofood cung cấp. Ngày 28/8/2024, Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Ca làm việc với CTCP Xuất nhập khẩu Sacofood. Ngày 25/10/2024, trường Mầm non Sơn Ca ký hợp đồng mua bán với Sacofood sau khi có sự thống nhất trong Hội đồng sư phạm và của cha mẹ học sinh các lớp.

Liên quan đến công bố sản phẩm Netsure Grow IQ Plus, Sacofood cho biết: “Tiền thân là CTCP Thực phẩm Saco Hà Nội. Ngày 5/4/2019, Công ty được Chi Cục an toàn thực phẩm Hà Nội cấp Giấy tiếp nhận đăng ký sản phẩm số 342/2019/ATTP-ĐKSP đối với sản phẩm "Thực phẩm bổ sung Sacofood Netsure Grow IQ Plus". Thời điểm này, Chi Cục áp dụng hình thức đăng ký điện tử và có thể tra cứu trên trang Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội.

Đầu tháng 11/2023, Sacofood đăng ký công bố lại sản phẩm với mục đích điều chỉnh, nâng cấp sản phẩm và để phù hợp với thông tin công ty hiện tại. Và hồ sơ Sacofood được cấp ngày 30/11/2023 với số giấy tiếp nhận là 511/2023/ĐKSP. Thời điểm này do hệ thống dịch vụ công Chi Cục có sự chuyển đổi từ hệ thống công của Chi Cục sang UBND TP, trong quá trình chuyển đổi sự cố về đường truyền và hệ thống không cập nhật được hồ sơ đăng ký nên Chi Cục có bổ sung thực hiện cấp bằng hình thức hồ sơ giấy đối với sản phẩm thuộc đối tượng đăng ký công bố và hình thức cấp hồ sơ giấy này hiện vẫn đang được duy trì. Sản phẩm của Công ty đã được cấp phép sản xuất từ năm 2019 và đến khi xin cấp lại hồ sơ mới Công ty phải tiến hành đổi bao bì cho phù hợp với hồ sơ đăng ký mới, do đó sản phẩm phù hợp quy định”.

Phòng Giáo dục và Đào tạo cho biết, qua xem xét hồ sơ, nhận thấy các công ty cung cấp sữa cho Trường Mầm non Sơn Ca có hồ sơ nguồn gốc sản phẩm.

Thứ ba, về việc cha mẹ học sinh yêu cầu đổi sữa nhà cung cấp. Qua xác minh, vào đầu năm học, Trường Mầm non Sơn Ca có lấy ý kiến biểu quyết về việc lựa chọn các đơn vị cung cấp sữa cho nhà trường năm học 2024-2025 và công khai kết quả đến tập thể sư phạm nhà trường và cha mẹ học sinh. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng cho học sinh uống, một số cha mẹ học sinh đề nghị đổi sang loại sữa khác.

Để thực hiện điều này, ngày 3/1/2025, Trường Mầm non Sơn Ca đã tổ chức họp sơ kết học kỳ 1 năm 2024-2025 và tại buổi họp, Trường có đưa ra 3 loại sữa để cha mẹ học sinh lựa chọn cho trẻ sử dụng gồm: Netsure Grow IQ Plus (của Sacofood), Nuvi Grow School (của Nutifood) và Dielac học đường Super Star (của Vinamilk). Căn cứ kết quả lựa chọn của cha mẹ học sinh, Trường Sơn Ca đã thống nhất chọn sữa của Vinamilk với tỷ lệ 76,56%.

Thứ tư, về việc hoàn trả tiền ăn dư của tháng 5/2024 cho cha mẹ học sinh. Ngày 17/6/2024, Trường Mầm non Sơn Ca ban hành Thông báo số 90/TB-MNSC về việc hoàn trả tiền ăn bán trú và tiền ăn sáng tháng 5 năm học 2023-2024. Ngày 8/7/2024, Trường Mầm non Sơn Ca tiếp tục thông báo số 106 đợt 2. Ngày 19/12/2024, Trường đề nghị giáo viên các lớp thông báo đến cha mẹ học sinh qua nhóm zalo về việc hoàn trả tiền ăn tháng 5/2024 và hè 2024.

Qua kiểm tra danh sách trả tiền ăn tháng 5/2024 và hè 2024, tính đến ngày 14/1/2025, Trường đã hoàn trả tiền ăn cho tất cả cha mẹ học sinh.