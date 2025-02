TP HCM: Gói thầu xây lắp đầu tư hệ thống thoát nước đường TX38 về tay ai?

Theo thông tin công khai đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), Dự án Đầu tư hệ thống thoát nước đường TX38, Quận 12 có tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng được UBND Quận 12 (TP HCM) phê duyệt tại Quyết định số 8148/QĐ-UBND-ĐT ngày 26/11/2024.

(KHLCNT) Dự án: Đầu tư hệ thống thoát nước đường TX38, Quận 12. Theo đó, KHLCNT gồm 5 gói thầu liên kết, trong đó gói thầu Xây lắp – Đầu tư hệ thống thoát nước đường TX38 có giá hơn 9,054 tỷ đồng sau đó điều chỉnh dự toán còn hơn 8,555 tỷ đồng, thực hiện thi công xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Đến ngày 30/12/2024, UBND Quận 12 đã phê duyệt Quyết định 9277/QĐ-UBND-TC về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Quyết định 9277/QĐ-UBND-TC ngày 30/12/2024 của UBND Quận 12. Nguồn MSC Phụ lục KHLCNT Dự án Đầu tư hệ thống thoát nước đường TX38, Quận 12. Nguồn: MSC



Ngày 15/1/2025, gói thầu được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 phê duyệt Quyết định E2500011322_2501151412 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp - Đấu tư hệ thống thoát nước đường TX38. Tổ chức mời thầu rộng rãi, phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”, hợp đồng trọn gói; đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 15/1/2025, hoàn thành mở thầu ngày 24/1/2025.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 24/1/2025, gói thầu có 03 nhà thầu tham dự thầu, gồm: Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Đạt Hiệp Thành dự thầu với giá gần 7,96 tỷ đồng; Liên danh Đường TX38, Quận 12 (Đại diện liên danh Công ty TNHH Xây dựng Phú Thiên Lộc) dự thầu với giá 8,298 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng Xuyên Việt dự thầu với giá gần 8,39 tỷ đồng.

“Chân dung” của 03 nhà thầu

Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Đạt Hiệp Thành (có địa chỉ tại phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP HCM) theo tìm hiểu của PV, công ty được thành lập năm 2011, người đại diện Nguyễn Trọng Phùng. Công ty được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia năm 2016, trúng thầu 07/51 gói thầu đã tham gia với tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) gần 41,39 tỷ đồng.

Công ty đang thi công (với vai trò nhà thầu liên danh) Gói thầu số 08 (xây lắp + thiết bị): Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị do Ban quản lý dự án huyện Định Quán phê duyệt ngày 15/11/2024 tại Quyết định số 394, phê duyệt Liên danh Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Đạt Hiệp Thành - Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Hoàng Phúc – Công ty Cổ Phần Điện Sóng Thần (Viết tắt là: Liên danh Đạt Hiệp Thành – Hoàng Phúc – Sóng Thần) trúng thầu với giá gần 11,07 tỷ đồng, thực hiện 450 ngày.

Gói thầu thuộc dự án 8012256 với mục tiêu đầu tư: Đầu tư Khu tái định cư khu 8 ấp 5 xã Gia Canh nhằm đảm bảo việc bố trí tái định cư khi nhà nước thực hiện các dự án có thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Gia Canh (đường cao tốc Dầu Giây – Liên Khương, Mầm non Sao Mai…), sử dụng quỹ đất công hiện có, đồng thời tận dụng lợi thế hạ tầng giao thông của tuyến đường tỉnh Tà Lài – Trà Cổ đang được đầu tư. Tổng mức đầu tư gần 25,01 tỷ đồng. Dự án được UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) phê duyệt tại Quyết định số 1507 ngày 07/07/2023.

Ngoài ra, nhà thầu cũng đang đợi kết quả các gói thầu:

Gói thầu số 01 (Xây dựng): Xây lắp, có giá gần 10,81 tỷ đồng thuộc dự án Duy tu, sửa chữa tuyến đường ấp Tập Phước, thuộc khu 3 ấp Tập Phước xã Long Phước với tổng mức đầu tư hơn gần 12,442 tỷ đồng, do UBND huyện Long Thành phê duyệt tại Quyết định số 14237/QĐ-UBND ngày 20/12/2024. Theo biên bản mở thầu ngày 18/01/2025, gói thầu hiện có 03 nhà thầu tham dự gồm: Công ty Đạt Hiệp Thành dự thầu với giá gần 9,702 tỷ đồng; Liên danh Tập Phước dự thầu với giá gần 10,531 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Lam dự thầu với giá gần 10,502 tỷ đồng

Gói thầu Xây dựng + Chi phí đảm bảo giao thông thuộc Dư án Nâng cấp, cải tạo Hẻm 1959 đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè, TP HCM), có giá hơn 3,253 tỷ đồng do Ủy ban nhân dân xã Nhơn Đức làm chủ đầu tư. Theo biên bản mở thầu ngày 04/1/2025, gói thầu hiện có 04 nhà thầu tham gia dự thầu: Công ty Đạt Hiệp Thành dự thầu với giá gần 3.04 tỷ đồng, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây dựng Quang Minh dự thầu với giá gần 3,173 đồng, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Đại Phát dự thầu với giá gần 3,22 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh với giá dự thầu gần 3,093 tỷ đồng …

Liên danh Đường TX38, Quận 12 (Công ty TNHH Xây dựng Phú Thiên Lộc -đại diện liên danh)

Theo tìm hiểu của PV, Công ty TNHH Xây dựng Phú Thiên Lộc (có địa chỉ tại Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM) thành lập năm 2011, người đại diện ông Nguyễn Hữu Nha. Công ty được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia năm 2016, từ đó đến nay đã trúng 43/77 gói thầu mà công ty tham gia dự thầu, tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) gần 143,384 tỷ đồng. Công ty tham gia đấu thầu chủ yếu tại TP HCM; ngoài ra còn tham gia đấu thầu tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận và một số địa phương khác.

Công ty TNHH Xây dựng Phú Thiên Lộc đã tham gia dự thầu và trúng thầu của các đơn vị mời thầu như Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 12 (15/17 gói thầu), Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Minh Tiến (11/14 gói thầu)…

Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng Xuyên Việt (có địa chỉ tại Phường 8, Quận Gò Vấp, TP HCM) theo tìm hiểu của PV, công ty thành lập năm 2010, người đại diện là ông Nguyễn Tiến Trình, kể từ tham gia trên hệ thông mạng đấu thầu quốc gia đến nay công ty đã trúng 9/17 gói thầu đã tham gia với tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) gần 44,501 tỷ đồng.

02 Gói thầu trúng gần nhất do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Phát triển Xây dựng An Gia (mời thầu), cụ thể:

Gói thầu Sửa chữa trụ sở làm việc Đội Điều tra tội phạm về ma túy và Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp năm 2024 với giá trúng thầu gần 728,56 triệu đồng, do Công an Quận Tân Phú phê duyệt ngày 18/02/2025 tại Quyết định số KQ2400583647_2502180938.

Gói thầu Sửa chữa Trụ sở làm việc Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an quận Tân Phú năm 2024 với giá trúng thầu 270,1 triệu đồng do Công an Quận Tân Phú phê duyệt ngày 05/12/2024 tại Quyết định số 181/QĐ-CAQ-CTHC.