TP HCM: Cty Toàn Gia Phát trúng 2 gói cải tạo vỉa hè tại Q.Bình Thạnh

Một ngày trúng 2 gói cải tạo vỉa hè

Trong ngày 23/01/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh đã phê duyệt liền 2 Kết quả lựa chọn nhà thầu lần lượt KQ2500003189_2501231045 và KQ2500005093_2501221504 cho Công ty TNHH xây dựng dịch vụ Toàn Gia Phát (Công ty Toàn Gia Phát) và liên danh trúng gói Xây dựng (bao gồm chi phí xây dựng và chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công), cụ thể:

Tại Quyết định KQ2500003189_2501231045, Công ty Toàn Gia Phát trúng thầu độc lập gói Xây dựng (bao gồm chi phí xây dựng và chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công) thuộc dự án Cải tạo vỉa hè Lê Quang Định (từ ngã 5 Bình Hoa đến đường Bạch Đằng), Phường 14, quận Bình Thạnh với giá 5.073.951.551 đồng (giá gói thầu 5.105.085.802 đồng) thực hiện trong 160 ngày. Tại gói thầu này Công ty TNHH xây dựng thương mại Hưng Khang trượt thầu do không đạt đánh giá tính hợp lệ và Công ty CP xây dựng Vạn Thành Đạt trượt thầu do không đạt đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

Theo thông tin đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu thuộc dự án Cải tạo vỉa hè Lê Quang Định (từ ngã 5 Bình Hoa đến đường Bạch Đằng), Phường 14, quận Bình Thạnh. Được UBND quận Bình Thạnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án tại Quyết định số 7180/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 với tổng mức đầu tư 6.797.694.904 đồng nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông của khu vực phục vụ dân sinh, nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, cải tạo bộ mặt đường phố đạt yêu cầu mỹ quan đô thị và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, tác động tích cực đối với cảnh quan đô thị và an toàn giao thông. UBND quận giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh đại diện chủ đầu tư

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) đã được UBND quận Bình Thạnh phê duyệt tại Quyết định 7300/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 với 6 gói thầu liên kết trong đó có gói Xây dựng (bao gồm chi phí xây dựng và chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công).

Ngày 06/01/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh (chủ đầu tư) đã phê duyệt e-HSMT tại Quyết định E2500003189_2501061405, Công ty TNHH thiết kế & xây dựng Phúc Khang đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ, nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách thành phố.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 15/01/2025, gói thầu có giá 5.105.085.802 đồng với 3 nhà thầu cạnh tranh gồm: Công ty TNHH xây dựng thương mại Hưng Khang dự thầu với giá 5.096.970.885 đồng; Công ty Toàn Gia Phát dự thầu với giá 5.073.951.551 đồng; Công ty CP xây dựng Vạn Thành Đạt dự thầu với giá 5.088.955.882 đồng.

Tại Quyết định KQ2500005093_2501221504, Chủ đầu tư đã phê duyệt cho Liên danh Công ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Toàn Gia Phát - Công ty Cổ Phần Xây Dựng Mộc An Châu trúng gói thầu Xây dựng (bao gồm chi phí xây dựng và chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công) thuộc dự án Cải tạo vỉa hè đường Phan Đăng Lưu, Phường 1, 3, 7, 14 quận Bình Thạnh với giá 9.866.443.141 đồng (giá gói thầu 9.921.163.157 đồng) thực hiện 100 ngày. Tại gói thầu này Công ty CP xây dựng Vạn Thành Đạt trượt thầu do không đáp ứng đánh giá năng lực và kinh nghiệm; Công ty TNHH xây dựng thương mại Hưng Khang trượt thầu do không đáp ứng đánh giá tính hợp lệ.