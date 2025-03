Tây Ninh: Cty Minh Hưng “nhà thầu ruột” của đơn vị mời thầu Đại Hưng?

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH TM DV sản xuất xây dựng Minh Hưng (địa chỉ: Khu phố 3, phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) hoạt động ngày 08/04/2005; ông Lê Thành Phúc là người đại diện pháp luật.

Công ty được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu ngày 25/07/2016, đến thời điểm hiện tại (ngày 1/3/2025), công ty tham gia khoảng 83 gói thầu, trúng 54 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 144 tỷ đồng. Trong đó, với vai trò độc lập hơn 112 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 32 tỷ đồng (bao gồm giá trị trúng thầu các thành viên liên danh).

Trong số 54 gói thầu đã trúng, có đến 31 gói do Công ty TNHH Tư vấn và ĐTXD Đại Hưng mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 98 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh), điển hình như:

Trong năm 2023, Công ty TNHH TM DV sản xuất xây dựng Minh Hưng trúng 4 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn và ĐTXD Đại Hưng mời thầu, gồm:

Gói thầu Xây lắp (bao gồm xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông) thuộc dự án Đường liên ấp tổ 9 Bàu Sen - ấp trường, xã Hảo Đước, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành làm chủ đầu tư. Công ty TNHH TM DV sản xuất xây dựng Minh Hưng, là nhà thầu duy nhất dự và trúng thầu với giá 9 tỷ đồng; giá gói thầu 9,044 tỷ đồng (theo Quyết định số 173/QĐ-BQLDA ngày 19/04/2023).

Quyết định số 173/QĐ-BQLDA ngày 19/04/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành. Nguồn: MSC

Gói thầu Thi công xây lắp (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công) thuộc dự án Nâng cấp đường số 2 - An Dương Vương, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Thị xã Hòa Thành làm chủ đầu tư. Công ty TNHH TM DV sản xuất xây dựng Minh Hưng, là nhà thầu duy nhất dự và trúng thầu với giá 3,565 tỷ đồng; giá gói thầu 3,583 tỷ đồng (theo Quyết định số 136/QĐ-BQLDA ngày 25/04/2023).

Gói thầu Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông) thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo hẻm 3A đường Điện Biên Phủ, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh làm chủ đầu tư. Công ty TNHH TM DV sản xuất xây dựng Minh Hưng, là nhà thầu duy nhất dự và trúng thầu với giá 3,982 tỷ đồng; giá gói thầu 3,986 tỷ đồng (theo Quyết định số 316/QĐ-BQLDA ngày 10/06/2023).

Gói thầu Xây lắp (gồm: Xây dựng + ĐBGT) thuộc dự án Đường Châu Văn Liêm nối dài (đoạn cuối đường Châu Văn Liêm - Khu phố 3 đến suối Xa Cách - xã Suối Đá), do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dương Minh Châu làm chủ đầu tư. Công ty TNHH TM DV sản xuất xây dựng Minh Hưng, là nhà thầu duy nhất dự và trúng thầu với giá 1,482 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu 1,484 tỷ đồng (theo Quyết định số 685/QĐ-BQL ngày 25/09/2023).

Trong năm 2024, Công ty TNHH TM DV sản xuất xây dựng Minh Hưng trúng 2 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn và ĐTXD Đại Hưng mời thầu, gồm:

Gói thầu Xây lắp (Bao gồm: Xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông) thuộc dự án Làm mới Đường Liên KP1, KP2, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành làm chủ đầu tư. Công ty TNHH TM DV sản xuất xây dựng Minh Hưng trúng thầu với giá 5,941 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu 5,945 tỷ đồng (theo Quyết định số 466/QĐ-BQLDA ngày 14/05/2024). Tại gói thầu này, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Phương, tham gia với giá dự thầu sau giảm giá 5,594 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Phương bị trượt thầu với lý do: “Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật”.

Một phần quyết định số 466/QĐ-BQLDA ngày 14/05/2024 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành. Nguồn: MSC

Gói thầu Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông và chi phí dự phòng) thuộc dự án Hẻm tổ 10, 13 khu phố 4, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh làm chủ đầu tư. Công ty TNHH TM DV sản xuất xây dựng Minh Hưng trúng thầu với giá 1,000 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu 1,002 tỷ đồng (theo Quyết định số 231/QĐ-BQLDA ngày 6/6/2024). Tại gói thầu này, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thế Chánh, tham gia với giá dự thầu sau giảm giá 909,914 triệu đồng. Tuy nhiên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thế Chánh bị trượt thầu với lý do: “Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật”.

Trước đó, từ tháng 6/2018 đến tháng 8/2022, Công ty TNHH TM DV sản xuất xây dựng Minh Hưng trúng 23 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn và ĐTXD Đại Hưng mời thầu, tổng giá trị trúng thầu gần 71 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh). Ngoài ra, công ty còn trúng 10/15 gói thầu (trong vai trò độc lập) do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dương Hoàng Nam, tổng giá trị trúng thầu hơn 15 tỷ đồng…