Soi năng lực tài chính Cty Xây dựng số 1 Mê Kông khi liên tục trúng thầu lớn

Trúng loạt gói thầu lớn

Theo hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 31/3/2025, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực quận Bình Tân Lê Đình Vũ Sơn đã ký quyết định số KQ2500065087_2503311827 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Xây lắp, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp đường 2D nối dài, 3, 3A, 3C, 2B, 2C nối dài, 2D phường An Lạc, quận Bình Tân, thuộc dự án/dự toán mua sắm Nâng cấp đường 2D nối dài, 3, 3A, 3C, 2B, 2C nối dài, 2D phường An Lạc, quận Bình Tân. Gói thầu có giá hơn 40,05 tỷ đồng (giá dự toán 32,6 tỷ đồng). CTCP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông trúng thầu với giá hơn 32,4 tỷ đồng.



Ngày 23/12/2024, Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai Đỗ Bảo Nam đã ký quyết định số 336/QĐ-BQLDAĐTXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08 (xây dựng): Thi công xây dựng công trình tuyến kè, các công trình trên tuyến và đảm bảo giao thông thuỷ thuộc dự án Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn tư Trạm xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp đến cầu An Hảo, phường An Bình, TP Biên Hòa. Gói thầu có giá hơn 124,41 tỷ đồng (giá dự toán 129,39 tỷ đồng).

Liên danh Kè An Hảo trúng gói thầu này với giá hơn 122,2 tỷ đồng vốn từ ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện gói thầu tối đa là 540 ngày. Hai nhà thầu không trúng là Liên danh Thủy lợi Đồng Nai do xếp hạng 2 và Liên danh An Hảo không trúng do HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Liên danh Kè An Hảo gồm CTCP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông và Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương.

Ngày 24/12/2024, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các trình Giao thông TPHCM Lương Minh Phúc có quyết định số 9235/QĐ-BQLDAGT-KHĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng cầu Kỳ Hà 3 - nhánh phải thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng Nút giao thông Mỹ Thủy, TP Thủ Đức. Gói thầu có giá hơn 84,87 tỷ đồng.

Theo đó, duy nhất Liên danh cầu Kỳ Hà 3 tham dự và trúng thầu với giá hơn 58,15 tỷ đồng. Thời gian thực hiện gói thầu là 250 ngày. Liên danh cầu Kỳ Hà 3 gồm CTCP HNS (liên danh chính) và CTCP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông (liên danh phụ).

Hồi tháng 10/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre có quyết định số 356/QĐ-BQLXD phê duyệt kết quả trúng gói thầu San lấp các lô (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12) mương thoát nước và cây xanh tập trung, cách ly do. Gói thầu có giá 483,05 tỷ đồng, giá dự toán là hơn 500,15 tỷ đồng. Gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại. CTCP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông cũng là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu với giá 499,12 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 9/2023, Công ty cũng trúng 2 gói thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre với tổng giá trị hơn 143,64 tỷ đồng.

Ngoài ra, hiện CTCP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông cũng đang tham dự gói thầu Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp đường Lê Cơ, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM. Gói thầu có giá hơn 65,47 tỷ đồng (giá dự toán hơn 66,42 tỷ đồng) thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân. Có 3 nhà thầu tham dự gói thầu này gồm CTCP Công trình Giao thông Công Chánh (dự thầu hơn 59,31 tỷ đồng), CTCP Đầu tư Xây dựng Tây Ninh (hơn 62,74 tỷ đồng), CTCP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông (dự thầu 63,74 tỷ đồng).

Năng lực tài chính của Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông ra sao?

CTCP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông được thành lập ngày 21/3/2017, người đại diện pháp luật là Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Sơn (SN 1979). Trụ sở Công ty đặt tại Tầng 2, Tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, phường An Phú, Quận Thủ Đức, TP HCM. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 ngày 18/1/2024, Công ty có vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Công ty đã tham gia 40 gói thầu, trong đó trúng 22 gói, trượt 16 gói và 2 gói chưa có kết quả. Mặc dù số lượng gói thầu của Công ty trúng chỉ hơn phân nửa song tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) rất cao tới hơn 6.002,39 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là liên danh khi chiếm 5.286,91 tỷ đồng (giá trị trúng thầu tất cả các thành viên liên danh), còn với vai trò độc lập chỉ hơn 715,47 tỷ đồng.

Công ty là nhà thầu "ruột" của Trường Đại học Sài Gòn khi trúng tới 10/10 gói với hơn 4 tỷ đồng trong năm 2018 và 2019; trúng 3/3 gói của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre với 3/3 gói, tương ứng trị giá hơn 642,77 tỷ đồng...

Về tình hình kinh doanh, năm 2023, CTCP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông ghi nhận doanh thu hơn 2.175,35 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch năm. Trong đó, nguồn thu chính là từ bê tông thương phẩm (1.008,8 tỷ đồng), bê tông đúc sẵn (227 tỷ đồng), xây lắp (823,5 tỷ đồng), kinh doanh vật tư và khác (115,8 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế 26,15 tỷ đồng, vượt gần 19% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 18,5 tỷ đồng, tăng 38% so năm 2022. Công ty nộp ngân sách hơn 203,8 tỷ đồng trong năm 2023. Do đó, Công ty chia cổ tức 10%.

Hiện Công ty chưa công bố kết quả kinh doanh năm 2024. Song kế hoạch năm 2024, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 2.935 tỷ đồng, tăng 35% so thực hiện năm 2023. Lợi nhuận trước thuế 35 tỷ đồng, tăng mạnh 34% so năm 2023.

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của Công ty tăng nhẹ lên mức 1.679 tỷ đồng. Nợ phải trả 1.449,29 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính ngắn và dài hạn lần lượt chiếm 391,56 tỷ đồng và 53,9 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của CTCP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông

Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn ở mức 86,3%, nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 6,3 lần, hệ số đòn bẩy tài chính 7,3 lần, khả năng thanh toán lãi vay 1,37 lần. Như vậy có thể thấy, khả năng thanh toán của Công ty chưa có sự cải thiện so với năm 2022 và vẫn ở mức cận cảnh báo (khả năng thanh toán nợ đến hạn năm 2023 là 1 lần so với 1,01 lần năm 2022). Tuy nhiên, trong cơ cấu nguồn vốn, hệ số Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu đã giảm còn 6,3 lần, so mức 8,1 lần của năm 2022, cải thiện khả năng công ty tiếp cận nguồn vốn với chi phí lãi vay ưu đãi.

Về cơ cấu tài sản, do khó khăn của thị trường xây dựng và bất động sản nói chung, năm 2023, Công ty thực hiện một số giao dịch cấn trừ công nợ thành tài sản dài hạn do đó tỷ lệ tài sản dàn hạn/tổng tài sản tăng so với hệ số này năm 2022 (tăng từ 17,42% lên 22,74%).

Thị trường còn nhiều khó khăn về dòng tiền, do đó hệ số (Tiền và các khoản tương đương + đầu tư tài chính ngắn hạn)/ Tổng tài sản bị ảnh hưởng lớn giảm từ 18,3% còn 12,9%. Tỷ lệ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi/ Phải thu ngắn hạn của khách hàng năm 2023 đạt mức 10,5%, rất cao so với tỷ lệ quản trị thường được nhắm tới là 5%.