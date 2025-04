Quảng Thuận – Long An trúng gói xây lắp hơn 19 tỷ tại trường Võ Văn Tần

Một mình tham gia và trúng

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), gói thầu trên thuộc dự án GPMB Trường THCS Võ Văn Tần với tổng mức đầu tư hơn 86,2 tỷ đồng sử dung ngân sách huyện; UBND huyện Đức Hòa phê duyệt tại Quyết định 3659/QĐ-UBND ngày 13/03/2025.

Gói thầu Thi công xây dựng hạng mục: San nền được giao cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại HIT mời thầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ban QLDA ĐTXD) huyện Đức Hòa làm chủ đầu tư.

Gói thầu có giá hơn 19,4 tỷ đồng, Phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”, hợp đồng trọn gói. Ngày 17/03/2025, Ban QLDA ĐTXD huyện Đức Hòa đã phê duyệt E-HSMT tại Quyết định E2500093452_2503171932. Gói thầu được Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại HIT đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia cùng ngày.

Duy nhất Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Quảng Thuận – Long An tham gia và trúng gói thầu Thi công xây dựng hạng mục: San nền với giá hơn 19 tỷ đồng thực hiện trong 20 ngày. Nguồn: MSC

Ngày 28/03/2025, Ban QLDA ĐTXD huyện Đức Hòa đã phê duyệt Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Quảng Thuận – Long An trúng gói thầu trên với giá hơn 19 tỷ đồng thực hiện trong 20 ngày theo Quyết định KQ2500093452_2503281448.

Trúng 5/7 gói thầu tại Long An

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Quảng Thuận – Long An (có địa chỉ tại Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Long An), được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 14/04/2023; ông Nguyễn Văn Thuần là đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, công ty đã tham gia 7 gói thầu, trúng 5 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả độc lập và liên danh) ghi nhận hơn 416 tỷ đồng.

Công ty trúng với vai trò độc lập hơn 142,5 tỷ đồng; tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh trên 273,5 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Công ty thường trúng thầu tại Ban QLDA ĐTXD huyện Đức Hòa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An…

Các gói thầu phải kể đến:

Gói thi công xây dựng thuộc dự án trường TH Đức Hòa Hạ do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại HIT mời thầu; liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Quảng Thuận – Long An – Công ty TNHH MTV Cơ điện và Phòng cháy chữa cháy HTG – Công ty TNHH Phú Hương trúng thầu với giá hơn 75 tỷ đồng thực hiện trong 450 ngày;

Tại dự án Hạ tầng trong Khu trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Quảng Thuận – Long An trúng gói thầu Thi công xây dựng các tuyến đường và hạ tầng kỹ thuật phần còn lại với giá hơn 81 tỷ đồng thực hiện trong 400 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Khu tái định cư hai bên đường ĐT 823D – Khu tái định cư 1, xã Hòa Khánh Đông của Ban QLDA ĐTXD huyện Đức Hòa với giá trúng thầu hơn 42 tỷ đồng. Đối thủ Công ty TNHH Phú Hương bị loại.

Tại dự án Xây mới Bệnh viện Y học Cổ truyền của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An; liên danh Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Hòa Lan – Công ty CP Xây dựng Số một – Việt Nguyên - Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Quảng Thuận – Long An – Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khoa Đạt trúng gói thầu Xây dựng khối ngoại trú - hành chính bệnh viện, hệ thống ME tất cả các khối nhà, hạ tầng kỹ thuật, chống mối với giá hơn 198,4 tỷ đồng…