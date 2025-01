Quả dưa hấu giá hơn 100 triệu có gì đặc biệt?

Dưa hấu Densuke chỉ trồng được ở phía bắc Hokkaido (Nhật Bản). (Ảnh: Người đưa tin). Dưa hấu Densuke có kích thước to hơn nhiều so với dưa thông thường.

Theo Thương Hiệu và Pháp Luật, vỏ ngoài của dưa hấu Densuke kỳ lạ có màu đen bóng, có phần thịt quả giòn, độ ngọt cao hơn các giống dưa hấu khác và ít hạt hơn. Những người may mắn đã thử loại trái cây này nói rằng nó có vị giống như dưa hấu nhưng ngon hơn rất nhiều.

Densuke không phải là loại trái cây có thể dễ dàng tìm thấy ở các khu chợ hay trong các siêu thị. Thay vào đó, loại dưa hấu nàysẽ được mang đi bán đấu giá trong các sự kiện lớn hàng năm, với mức giá lên đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn USD.

Những phiên đấu giá loại dưa này thường diễn ra vào tháng 6 hàng năm, thu hút rất đông người đến tham gia. Năm 2019, quả dưa hấu Densuke đắt nhất trong lịch sử đã được bán đấu giá lên tới 6.000 USD (khoảng 144 triệu đồng).

Thông tin trên báo Giao Thông, giống như hầu hết các sản phẩm xa xỉ khác, dưa hấu Densuke được đóng gói trong hộp các tông hình khối được trang trí đẹp mắt, kèm theo giấy chứng nhận xuất xứ, vì bằng chứng xác thực rất quan trọng. Nó thường được tặng làm quà tặng, thể hiện sự tôn trọng, biết ơn và giữ cho các mối quan hệ 2 bên luôn suôn sẻ.

Loại dưa hấu "hiếm có khó tìm" trên thế giới này bắt đầu được trồng từ những năm 1980 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Hiện nay, ngoài Nhật Bản thì Mỹ và châu Âu là 2 thị trường tiêu thụ loại dưa hấu này lớn nhất, theo hãng tin Kyodo.

