Lỗ lũy kế 66 tỷ đồng, Sông Đà 10 còn bị truy thu thuế hơn 1 tỷ

Quyết định xử phạt nêu rõ Sông Đà 10 đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp nhưng người nộp thuế đã ghi chép kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Các tình tiết tăng nặng là SDT đã vi phạm nhiều lần.



Do đó, Công ty bị phạt hành chính gần 176 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả gồm buộc phải nộp đủ số tiền thuế TNDN còn thiếu hơn 875 triệu đồng và số tiền thuế GTGT còn thiếu gần 3 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời, SDT phải nộp tiền chậm nộp thuế gần 118 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp gần 1,2 tỷ đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/11/2023.

Trong khi đó, SDT sẽ được giảm thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau với số tiền hơn 200 ngàn đồng; giảm số thuế VAT đầu vào được khấu trừ của các xí nghiệp hạch toán phụ thuộc gần 298 triệu đồng.

SDT bị truy thu thuế hơn 1 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2023, SDT ghi nhận doanh thu thuần gần 146 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ. Do giá vốn tăng nhanh hơn, biên lãi gộp co hẹp còn 23%, từ mức 41% cùng kỳ. Tuy nhiên, các chi phí được tiết giảm mạnh giúp lãi ròng đạt hơn 2 tỷ đồng, cải hiện hơn mức lỗ gần 3 tỷ đồng cùng kỳ.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên của SDT đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 với doanh thu hơn 933 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và lãi sau thuế hơn 12 tỷ đồng, sau 2 năm trước đó lỗ. Tuy nhiên, kế hoạch này còn khá xa vời khi doanh nghiệp lỗ sau thuế gần 4 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Tính đến ngày 30/09/2023, SDT vẫn còn lỗ lũy kế 66 tỷ đồng, hệ quả từ 8 quý lỗ liên tiếp (từ quý 2/2021 đến quý 1/2023).

Ngày 30/03 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo cổ phiếu SDT có khả năng bị hủy bỏ niêm yết do Công ty có kết qủa kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tục (2020, 2021, 2022). Sở sẽ xem xét tiến hành hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu SDT theo quy định. HNX cũng đề nghị Sông Đà 10 có văn bản phản hồi về vấn đề này.