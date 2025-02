Lộ diện nhà cung cấp hóa chất cho BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận

Chỉ một nhà thầu tham dự và trúng

Theo thông tin công khai đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 20/02/2025, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, Lê Huỳnh Phúc đã ký Quyết định số KQ2400566140_2502190950, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu Hóa chất cho máy miễn dịch tự động ADVIA CENTAUR B, thuộc dự toán mua sắm hóa chất cho máy miễn dịch tự động ADVIA CENTAUR B.

Quyết định phê duyệt KQLCNT Gói thầu Hóa chất cho máy miễn dịch tự động ADVIA CENTAUR B. (Nguồn: MSC)

Theo đó, duy nhất Công ty CP Thiết bị Xét nghiệm Y khoa PT tham dự và trúng thầu với giá 1.730.884.150 đồng (giá gói thầu 1.730.884.150 đồng); thời gian thực hiện trong 18 tháng; gồm các loại hàng hóa, thiết bị trúng thầu sau:

Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT3; mã ký hiệu: 10310317; nhãn hiệu: ADVIA Centaur FT3; năm sản xuất: 2024 trở về sau; xuất xứ: Mỹ; hãng sản xuất: Siemens Healthcare Diagnostics Inc.; khối lượng: 70 hộp; thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có): 174.783.000 đồng…

Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT4; mã ký hiệu: 10282218; nhãn hiệu: ADVIA Centaur FT4; năm sản xuất: 2024 trở về sau; xuất xứ: Mỹ; hãng sản xuất: Siemens Healthcare Diagnostics Inc.; khối lượng: 70 hộp; thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có): 174.783.000 đồng…

Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH; mã ký hiệu: 10282378; nhãn hiệu: ADVIA Centaur TSH3-UL; năm sản xuất: 2024 trở về sau; xuất xứ: Mỹ; hãng sản xuất: Siemens Healthcare Diagnostics Inc.; khối lượng: 37 hộp; thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có): 256.992.750 đồng…

Control cho các xét nghiệm miễn dịch 3 level; mã ký hiệu: IA3112; nhãn hiệu: Immunoassay Premium Plus Tri-level (IA Premium Plus 1,2 and 3); năm sản xuất: 2024 trở về sau; xuất xứ: Vương quốc Anh; hãng sản xuất: Randox Laboratories Ltd; khối lượng: 02 hộp; thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có): 25.956.000 đồng…

Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT3, T3 tự do, FT4, T4 tự do, Theophylline, đánh giá T-Uptake; mã ký hiệu: 10285903; nhãn hiệu: ADVIA Centaur Calibrator A; năm sản xuất: 2024 trở về sau; xuất xứ: Mỹ; hãng sản xuất: Siemens Healthcare Diagnostics Inc.; khối lượng: 02 hộp; thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có): 10.500.000 đồng…

Control cho các xét nghiệm Anti HCV; mã ký hiệu: 10309062; nhãn hiệu: ADVIA Centaur QC HCV; năm sản xuất: 2024 trở về sau; xuất xứ: Mỹ; hãng sản xuất: Siemens Healthcare Diagnostics Inc.; khối lượng: 02 hộp; thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có): 17.368.000 đồng…

Control cho các xét nghiệm HBsAg; mã ký hiệu: 10309059; nhãn hiệu: ADVIA Centaur QC HBsAg; năm sản xuất: 2024 trở về sau; xuất xứ: Mỹ; hãng sản xuất: Siemens Healthcare Diagnostics Inc.; khối lượng: 02 hộp; thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có): 9.180.000 đồng…

Control cho các xét nghiệm HIV combo; mã ký hiệu: 10283022; nhãn hiệu: ADVIA Centaur CHIV QC; năm sản xuất: 2024 trở về sau; xuất xứ: Mỹ; hãng sản xuất: Siemens Healthcare Diagnostics Inc.; khối lượng: 02 hộp; thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có): 10.200.000 đồng…

Hóa chất xét nghiệm HBsAg (Có bao gồm hóa chất hiệu chuẩn); mã ký hiệu: 10994742; nhãn hiệu: ADVIA Centaur HBsAgII; năm sản xuất: 2024 trở về sau; xuất xứ: Mỹ; hãng sản xuất: Siemens Healthcare Diagnostics Inc.; khối lượng: 10 hộp; thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có): 92.925.000 đồng…

Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng virus viêm gan C; mã ký hiệu: 10309061; nhãn hiệu: ADVIA Centaur HCV; năm sản xuất: 2024 trở về sau; xuất xứ: Mỹ; hãng sản xuất: Siemens Healthcare Diagnostics Inc.; khối lượng: 10 hộp; thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có): 246.225.000 đồng…

Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng nguyên p24 virus HIV và kháng thể kháng virus HIV tuýp 1 bao gồm nhóm O và tuýp 2; mã ký hiệu: 10283020; nhãn hiệu: ADVIA Centaur CHIV; năm sản xuất: 2024 trở về sau; xuất xứ: Mỹ; hãng sản xuất: Siemens Healthcare Diagnostics Inc.; khối lượng: 20 hộp; thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có): 128.835.000 đồng…

Tên hàng hóa: Dung dịch rửa 1; mã ký hiệu: 10310032; nhãn hiệu: ADVIA Centaur Wash 1; năm sản xuất: 2024 trở về sau; xuất xứ: Vương quốc Anh/ Mỹ; hãng sản xuất: Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Ltd./ Fisher Diagnostics; khối lượng: 82 hộp; thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có): 177.279.900 đồng…

Acid and Base; mã ký hiệu: 10310026; nhãn hiệu: ADVIA Centaur Acid/Base Reagents; năm sản xuất: 2024 trở về sau; xuất xứ: Vương quốc Anh/ Mỹ; hãng sản xuất: Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Ltd./ Fisher Diagnostics; khối lượng: 18 hộp; thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có): 67.473.000 đồng…

Nắp đậy; mã ký hiệu: 10309545; nhãn hiệu: Sample Cups; năm sản xuất: 2024 trở về sau; xuất xứ: Mỹ/ Vương quốc Anh/ Trung Quốc; hãng sản xuất: Carclo Technical Plastics - Tucson/ Carclo Technical Plastics - Export/ Carclo Technical Plastics Ltd/ CTP Taicang Co., Ltd; khối lượng: 14 thùng; thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có): 93.639.000 đồng…

Đầu tip; mã ký hiệu: 10309547; nhãn hiệu: ADVIA Centaur Sample Probe Tips; năm sản xuất: 2024 trở về sau; xuất xứ: Mỹ/ Vương quốc Anh/ Trung Quốc; hãng sản xuất: Carclo Technical Plastics - Tucson/ Carclo Technical Plastics - Export/ Carclo Technical Plastics Ltd/ CTP Taicang Co., Ltd; khối lượng: 10 hộp; thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có): 97.492.500 đồng…

Cóng đo; mã ký hiệu: 10309546; nhãn hiệu: ADVIA Centaur Systems Cuvette; năm sản xuất: 2024 trở về sau; xuất xứ: Mỹ/ Vương quốc Anh/ Trung Quốc; hãng sản xuất: Carclo Technical Plastics - Tucson/ Carclo Technical Plastics - Export/ Carclo Technical Plastics Ltd/ CTP Taicang Co., Ltd; khối lượng: 30 hộp; thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có): 102.627.000 đồng…

Dung dịch tẩy rửa máy; mã ký hiệu: 10310041; nhãn hiệu: ADVIA Centaur Cleaning Solution Concentrate; năm sản xuất: 2024 trở về sau; xuất xứ: Mỹ; hãng sản xuất: Fisher Diagnostics; khối lượng: 120 lọ; thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có): 44.625.000 đồng…

Một phần trong bảng giá trúng thầu của hàng hóa. (Nguồn: MSC)

Được biết, dự toán mua sắm hóa chất cho máy miễn dịch tự động ADVIA CENTAUR B có tổng dự toán mua sắm 1.730.884.150 đồng; được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 1169/QĐ-BVBT ngày 20/11/2024; nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn thu khám, chữa bệnh của đơn vị.

Đến ngày 24/12/2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận có Quyết định số 1296/QĐ-BVBT phê duyệt E-HSMT gói thầu Hóa chất cho máy miễn dịch tự động ADVIA CENTAUR B và đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày. Gói thầu hoàn thành đóng mở thầu ngày 09/01/2025, với duy nhất Công ty CP Thiết bị Xét nghiệm Y khoa PT tham dự.

Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty CP Thiết bị Xét nghiệm Y khoa PT có địa chỉ trụ sở tại phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM; thành lập năm 2019; người đại diện pháp luật là Trần Hoài Linh.

Theo một vài số liệu mà PV tham khảo được, Công ty CP Thiết bị Xét nghiệm Y khoa PT được phê duyệt tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 01/07/2022. Từ đó đến ngày 25/02/2025, nhà thầu được ghi nhận đã tham gia 66 gói thầu; trong đó, trúng 48 gói, trượt 11 gói, 7 chưa có kết quả.

Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả với vai trò độc lập và liên danh) khoảng 44,844 tỷ đồng; trong đó, với vai trò độc lập hơn 38,418 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 6,425 tỷ đồng (6,425 tỷ đồng là giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Công ty CP Thiết bị Xét nghiệm Y khoa PT được đánh giá là một trong những nhà thầu có năng lực cao, thường xuyên trúng thầu tại các tỉnh, thành như: Thanh Hoá, Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Thuận... Cụ thể:

Một phần trong quyết định phê duyệt KQLCNT Gói thầu Mua sắm hóa chất, thiết bị y tế, phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa năm 2025. (Nguồn: MSC)

Gói thầu Mua sắm hóa chất, thiết bị y tế, phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa năm 2025; Công ty CP Thiết bị Xét nghiệm Y khoa PT tham dự và trúng thầu cung cấp Hóa chất sử dụng trên Máy phân tích điện giải, khí máu RAPID Point 500e (Rapid Point® 500e) Siemens Healthcare/Vương quốc Anh, với giá 1.140.550.000 đồng, thực hiện trong 12 tháng, từ ngày 25/02/2025.

Một phần trong quyết định phê duyệt KQLCNT Gói thầu Hóa chất khác, thuộc dự toán mua sắm hóa chất năm 2024 của Bệnh viện Thống Nhất. (Nguồn: MSC)

Gói thầu Hóa chất khác, thuộc dự toán mua sắm hóa chất năm 2024 của Bệnh viện Thống Nhất, bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (Bao gồm cả thu từ bảo hiểm y tế); Công ty CP Thiết bị Xét nghiệm Y khoa PT tham dự và trúng thầu cung cấp Hóa chất chạy mẫu có Lactate; Dung dịch kiểm chuẩn tự động; Hóa chất rửa thải toàn bộ, với tổng giá trị trúng thầu 2.168.492.250 đồng, thực hiện trong 12 tháng, từ ngày 17/02/2025….