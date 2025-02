Kon Tum: Duy nhất Cty Nguyên Khang tham dự gói xây lắp tại huyện Kon Rẫy

Ngày 20/02/2025, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) có Quyết định số KQ2500030039_2502200850 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu xây lắp, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường đi khu sản xuất thôn 2 đoạn từ cầu treo thôn 2 đến nước Lơng. Hạng mục: Nền mặt đường và công trình thoát nước.

Theo quyết định nêu trên, Công ty TNHH MTV Nguyên Khang là nhà thầu trúng gói thầu xây lắp với giá 1,682 tỷ đồng (giá gói thầu 1,689 tỷ đồng, tiết kiệm 7 triệu đồng so với giá gói thầu, tỉ lệ tiết kiệm sau giảm giá 0,4%) thuộc loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 90 ngày.

Trụ sở UBND huyện Kon Rẫy. (ảnh: Internet)



Trước đó, ngày 13/01/2025, UBND huyện Kon Rẫy có Quyết định số 11/QĐ-UBND phê duyệt dự án: Đường đi khu sản xuất thôn 2 đoạn từ cầu treo thôn 2 đến nước Lơng. Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước do phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kon Rẫy làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 1,95 tỷ đồng. Dự án nhằm đảm bảo cho người dân, phương tiện đi lại trên tuyến được thuận lợi, an toàn. Đồng thời từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập của người dân, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngày 17/01/2025, UBND huyện Kon Rẫy đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 19/QĐ-UBND. Tới ngày 23/01/2025, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kon Rẫy phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số E2500030039_2501231536, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ". Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi..

Thời điểm hoàn thành mở thầu ngày 10/02/2025, chỉ có duy nhất Công ty TNHH MTV Nguyên Khang tham gia dự thầu.

Nhà thầu quen mặt tại huyện Kon Rẫy

Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT, Công ty TNHH MTV Nguyên Khang được thành lập ngày 25/08/2009 có địa chỉ tại phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), từ ngày 21/08/2018 đến ngày 20/02/2025, công ty đã tham gia 35 gói thầu (24 gói tại tỉnh Kon Tum), trong đó trúng 27 gói, trượt 7 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là 374,979 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 54,688 tỷ đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 320,291 tỷ đồng (bao gồm giá trị trúng thầu các thành viên trong liên danh).

Năm 2024, công ty tham gia tổng cộng 5 gói thầu với tỷ lệ trúng tuyệt đối. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Nguyên Khang là nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu và trúng thầu tại 5 gói với tổng giá trị các gói thầu 11,245 tỷ đồng đều do phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kon Rẫy làm chủ đầu tư. Trong đó, gói thầu xây lắp thuộc dự án đường đi khu sản xuất thôn 4, xã Tân Lập; Hạng mục: Nhánh 1, nhánh 2 và hệ thống thoát nước với giá trúng thầu 3,867 tỷ đồng, thời gian thực hiện gói thầu 200 ngày là gói có giá trị lớn nhất trong 5 gói nêu trên.