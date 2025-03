Kiên Giang: Huyện Tân Hiệp đầu tư hơn 9 tỷ nâng cấp, chỉnh trang đô thị

Chỉ một Liên danh tham dự và trúng thầu.

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), nhằm “Tạo điều kiện thúc đẩy các ngành kinh tế, xã hội, văn hóa của huyện Tân Hiệp phát triển, từng bước nâng cao các điều kiện về y tế, giáo dục của các xã vùng xa, là tiền đề phát đô thị trong tỉnh. - Tạo điều kiện thuận lợi cho các loại phương tiện lưu thông dễ dàng, đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân địa phương, phát huy tiềm năng vốn có của vùng”. UBND huyện Tân Hiệp đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: “Nâng cấp, chỉnh trang đô thị huyện Tân Hiệp năm 2024, hạng mục: Rãnh thoát nước, via hè Quốc lộ 80 đoạn cầu Tân Hiệp đến cầu kênh B và đoạn cầu Kênh 10 đến cầu Kênh 9; Công viên chợ cũ và sửa chữa cải tạo vỉa hè đường lạc Long Quân và Nguyễn Du” tại Quyết định số 8122/QĐ-UBND ngày 25/12/2024. Theo đó công trình có tổng mức đầu tư 9,281 tỷ đồng, từ nguồn vốn bổ sung mục tiêu sự nghiệp kinh tế.

Ngày 7/1/2025, UBND huyện Tân Hiệp đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) của công trình tại Quyết định số 50/QĐ-UBND, với 05 gói thầu thành phần; giao Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Tân Hiệp làm Chủ đầu tư.

Gói thầu số 05: Nâng cấp, chỉnh trang đô thị huyện Tân Hiệp năm 2024, hạng mục: Rãnh thoát nước, vỉa hè Quốc lộ 80 đoạn cầu Tân Hiệp đến cầu kênh B và đoạn cầu kênh 10 đến cầu kênh 9; Công viên chợ cũ và sửa chữa cải tạo Vĩa hè đường Lạc Long Quân và Nguyễn Du có giá trị 7,558 tỷ đồng do Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phát KG mời thầu, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 15/01/2025 đến ngày 24/01/2025 (theo Quyết định phê duyệt E-HSMT Số: E2500019198_2501151521, ngày 15/01/2025 của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Tân Hiệp).

Theo Biên bản mở thầu công bố ngày 24/01/2025, gói thầu duy nhất Liên danh Thi Công Gói thầu Số 05 (Công ty TNHH Phạm Hà Phát – Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Kiên Giang) dự thầu với giá 7,432 tỷ đồng.

Quyết định số KQ2500019198_2502181609 phê duyệt cho Liên danh Thi Công Gói Thầu Số 05 trúng thầu (Nguồn MSC)

Sau thời gian xét thầu, ngày 18/02/2025, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Tân Hiệp ban hành quyết định số KQ2500019198_2502181609 phê duyệt cho Liên danh Thi Công Gói Thầu Số 05 trúng thầu với giá 7,432 tỷ đồng; thời gian thực hiện gói thầu là 180 ngày.

Năng lực liên danh trúng thầu ra sao?

Liên danh Thi Công Gói thầu Số 05 gồm 02 công ty: Công ty TNHH Phạm Hà Phát và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Kiên Giang.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Phạm Hà Phát có địa chỉ trụ sở ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang; thành lập năm 2018; người đại diện pháp luật là Nguyễn Tấn Anh

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2022 đến nay (24/2/2025), Công ty đã tham gia khoảng 35 gói thầu, trong đó trúng khoảng 20 gói. Tổng giá trị trúng thầu trên 66,680 tỷ đồng (tính cả vai trò độc lập và liên danh). Các gói thầu tiêu biểu mà công ty này tham gia và trúng có thể kể đến như:

Gói thầu số 01:Xây dựng mới nhà thi đấu đa năng +06 phòng học + sân nền, thoát nước, thuộc Dự án “Trường tiểu học Binh Minh”: Ngày 19/12/2024, Ban Quản Lý Dự Án Đầu tư Xây dựng huyện Vĩnh Thuận đã ban hành Quyết định Số: 273/QĐ-BQL phê duyệt cho Liên danh gói thầu số 1 (Công ty TNHH Phạm Hà Phát - Công ty TNHH Một Thành Viên Hoàn Phát Kiên Giang) trúng thầu với giá 8,605 tỷ đồng (giá gói thầu 8,712 tỷ đồng), thực hiện trong 340 ngày.

Quyết định Số: 273/QĐ-BQL phê duyệt cho Liên danh gói thầu số 1 (Công ty TNHH Phạm Hà Phát - Công ty TNHH Một Thành Viên Hoàn Phát Kiên Giang) trúng thầu (Nguồn MSC)

Gói thầu số 1, thuộc Dự toán mua sắm “Đường vào khu Nội Bộ (giai đoạn 2)”: Ngày 16/12/2024, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Thuận đã ban hành Quyết định Số: 310/QĐ-KTHT phê duyệt cho Liên Danh thi công Đường vào khu Nội Bộ (Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Thành Phát 68 - Công ty TNHH Phạm Hà Phát) trúng thầu với giá 1,401 tỷ đồng (giá gói thầu 1,420 tỷ đồng), thực hiện trong 120 ngày

Gói thầu số 01: Đèn hoa nghệ thuật huyện U Minh Thượng năm 2024, thuộc Dự toán mua sắm“Đèn hoa nghệ thuật huyện U Minh Thượng năm 2024”: Ngày 12/12/2024, Phòng kinh tế và hạ tầng huyện U Minh Thượng đã ban hành Quyết định Số: 103/QD-KT&HT phê duyệt cho Liên danh Thi Công Đèn Hoa (Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Thành Phát 68 - Công ty TNHH Phạm Hà Phát) trúng thầu với giá 4,400 tỷ đồng (giá dự toán 4,629 tỷ đồng), thực hiện trong 60 ngày.

Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Hạ Tầng Kiên Giang có địa chỉ trụ sở tại ấp 10 Chợ A, xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang; Thành lập năm 2017; Người đại diện pháp luật là Phạm Văn Hiền

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2020 đến nay (5/3/2025), Công ty đã tham gia khoảng 83 gói thầu, trong đó trúng khoảng 51 gói. Tổng giá trị trúng thầu trên 2.778 tỷ đồng (tính cả vai trò độc lập và liên danh). Các gói thầu tiêu biểu mà công ty này tham gia và trúng có thể kể đến như:

Gói thầu số 09: Thi công xây dựng, thuộc Dự toán mua sắm “Cải tạo công viên phía trước trường Châu Văn Liêm”: Ngày 23/12/2024, Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng Huyện Chợ Mới đã ban hành Quyết định Số: 245/QĐ-KTHT phê duyệt cho Liên danh Kiến phát An Giang và Hạ Tầng Kiên Giang (Công ty TNHH Xây Dựng Kiến Phát An Giang - Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Hạ Tầng Kiên Giang) trúng thầu với giá 7,146 tỷ đồng (giá gói thầu 7,219 tỷ đồng), thực hiện trong 270 ngày. (Duy nhất Liên danh Kiến phát An Giang và Hạ Tầng Kiên Giang tham gia và trúng thầu)

Quyết định Số: 245/QĐ-KTHT phê duyệt cho Liên danh Kiến phát An Giang và Hạ Tầng Kiên Giang (Công ty TNHH Xây Dựng Kiến Phát An Giang - Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Hạ Tầng Kiên Giang) trúng thầu (Nguồn MSC)

Gói thầu Thi công xây dựng Sửa chữa, lắp mới hệ thống chiếu sáng và trồng mới cây xanh các tuyến đường thành phố Rạch Giá năm 2024, thuộc Dự án “Sửa chữa, lắp mới hệ thống chiếu sáng và trồng mới cây xanh các tuyến đường thành phố Rạch Giá năm 2024”: Ngày 18/10/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá đã ban hành Quyết định Số: 957/QĐ-UBND phê duyệt cho Liên danh Liên danh Thi công chiếu sáng Rạch Giá Năm 2024 (Công ty TNHH Phạm Hà Phát - Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Hạ Tầng Kiên Giang) trúng thầu với giá 2,666 tỷ đồng (giá dự toán 3,250 tỷ đồng), thực hiện trong 90 ngày.