Hồ sơ Lê Phan Resort có dự án bị yêu cầu rà soát pháp lý?

Mới đây, thông tin trên Báo Đầu tư cho biết, văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam có thông báo kết luận của Phó chủ tịch Thường trực tỉnh, ông Phan Thái Bình về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc dự án khu du lịch biển Lê Phan (tại phường Cẩm An, TP Hội An). Dự án do Công ty cổ phần Lê Phan Resort làm chủ đầu tư.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam giao TP Hội An rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án từ trước khi thỏa thuận địa điểm, giao đất, cho thuê đất đến nay. Đồng thời, đối chiếu với quy định của pháp luật tại thời điểm đề xuất dự án, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, từng thời điểm thu hồi đất, bàn giao đất…

Dự án khu du lịch biển Lê Phan tại phường Cẩm An, TP Hội An. (Ảnh: Dân Việt).

Tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai của dự án, thỏa thuận địa điểm, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất. Sở Xây dựng rà soát các hồ sơ, thủ tục liên quan đến quy hoạch chi tiết của dự án, sự phù hợp với quy hoạch cấp trên có liên quan, thủ tục xây dựng, cấp Giấy phép xây dựng… Cục Thuế tỉnh rà soát, đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ về tài chính, các khoản thuế liên quan đến dự án, việc chấp hành các quy định liên quan đến thuế của doanh nghiệp. Sở Tài chính rà soát các hồ sơ, thủ tục liên quan đến tài chính, tiền thuê đất, quyết toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Bên trong dự án trở thành nơi chăn nuôi gà. (Ảnh: Dân Việt).

Về Công ty cổ phần Lê Phan Resort, theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty được thành lập vào năm 2005, có trụ sở tại khối Tân Thịnh, phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Người đại diện theo pháp luật là ông Từ Văn Phước.

Trở lại với dự án khu du lịch biển Lê Phan, theo Báo Đầu tư, năm 2005, Công ty cổ phần Lê Phan Resort được tỉnh Quảng Nam giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích 43.000m2, để triển khai dự án này. Tỉnh Quảng Nam sau đó ra quyết định thu hồi đất, vì cho rằng doanh nghiệp này có vi phạm pháp luật về đất đai.

Công ty cổ phần Lê Phan Resort đã khiếu nại . Bộ Tài nguyên và Môi trường sau đó có kết luận rằng, tỉnh Quảng Nam ban hành quyết thu hồi đất của Công ty Lê Phan Resort khi chưa hết thời hạn 24 tháng được gia hạn tiến độ sử dụng đất là chưa phù hợp với quy định pháp luật. Tỉnh Quảng Nam đã phải có quyết định gia hạn thời gian sử dụng đất của Công ty cổ phần Lê Phan Resort đối với diện tích 35.000 m2 /39.120 m2 hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đến tháng 10/2022, tỉnh Quảng Nam đã đồng ý giãn tiến độ đưa đất vào sử dụng của dự án do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam, tỉnh đã có quyết định điều chỉnh diện tích đất cho thuê và đất giao của dự án. Trong đó, điều chỉnh giảm diện tích đất thuê xuống còn 31.715m2, giảm 7.404m2 trên diện tích 39.120m2 theo quyết định trước đây; diện tích đất giao không thu tiền sử dụng đất giảm còn 3.408,4m2. TP Hội An cũng đã bàn giao đất cho Công ty cổ phần Lê Phan Resort, với diện tích 35.124m2 đã được GPMB sạch. Đồng thời bàn giao diện tích 7.876m2 điều chỉnh ra khỏi dự án khu du lịch biển phường Cẩm An cho UBND TP Hội An để công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam, dự án khu du lịch biển Lê Phan đã được tỉnh cho gia hạn 24 tháng và được áp dụng trường hợp bất khả kháng do dịch Covid-19, trong hai năm 2020-2021 để tiếp tục gia hạn 24 nhưng không tính vào thời gian gia hạn trước đó. Như vậy, đến tháng 1/2024 là hết thời gian gia hạn sử dụng đất.