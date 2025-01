Gói xây dựng hơn 10 tỷ ở Ninh Thuận gọi tên nhà thầu nào?

Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT), tại gói thầu trên, ngoài liên danh Thiên Sinh – Khang Minh – Thuận Tiến, còn có Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Trường Hùng (Công ty Trường Hùng) và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú Thuận Việc (Công ty Phú Thuận Việc) tham dự thầu, nhưng trượt thầu.

Trích Báo cáo số 154/BCĐGHSDT-KK . Nguồn MSC.

Lý do trượt thầu của Liên danh Công ty Trường Hùng và Công ty Phú Thuận Việc, do thư bảo lãnh dự thầu số 3181/TBL-BIDV.NT. do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ngày 24/12/2024 theo thông báo mời thầu số IB2400594746 thiếu cam kết số 07 (Theo mẫu 04B Bảo lãnh dự thầu – áp dụng trong trường hợp nhà thầu liên danh) được coi là không hợp lệ.

Ngoài ra, theo ghi chú số (5) tại mẫu 04 thì bị coi là có điều kiện bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-CDNT. Do đó tổ chuyên đánh giá E-HSDT của nhà thầu không hợp lệ, E-HSDT bị loại và không được xem xét đánh giá ở các bước tiếp theo.