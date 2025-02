Đồng Tháp: Năng lực nhà thầu xây dựng khu lưu niệm Chi bộ An Nam giai đoạn 1

Liên danh 4 thành viên trúng gói thầu hơn 50 tỷ đồng

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 3/2/2025, ông Trần Thanh Vũ, Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất TP Cao Lãnh đã ký ban hành Quyết định số KQ2400600319_2502031734, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của Gói thầu số 19: Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng (Giai đoạn 01) thuộc dự án Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh.

Theo quyết định, Liên danh gói thầu số 19 Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng (gồm: Công ty TNHH xây dựng Diên Hồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Bảo Huy; Công ty TNHH Quang Nhựt; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghệ Bảo Tín Đồng Tháp) trúng gói thầu nêu trên với giá 50,60 tỷ đồng (giá gói thầu 55,14 tỷ đồng); thời gian thực hiện hợp đồng 160 ngày…Tại gói thầu này, Liên danh Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng - Công ty TNHH cơ điện Fis - Công ty TNHH xây lắp điện và thương mại Quang Anh trượt thầu do xếp hạng 2 về giá.

Một phần quyết định số KQ2400600319_2502031734 do ông Trần Thanh Vũ, Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất TP Cao Lãnh, ký ban hành. Nguồn: MSC

Trước đó, dự án Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh được UBND thành phố Cao Lãnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 14/10/2024. Theo đó, Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất TP Cao Lãnh (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện các gói thầu theo đúng quy định hiện hành.

Đến ngày 26/12/2024, Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất TP Cao Lãnh có quyết định số E2400600319_2412261416, phê duyệt E-HSMT gói thầu Gói thầu số 19: Khu lưu niệm Chi bộ An Nam cộng sản Đảng (Giai đoạn 01).

Theo Biên bản mở thầu, gói thầu số 19: Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng (Giai đoạn 01), hoàn thành mở thầu ngày 06/01/2025, với 2 liên danh nhà thầu tham gia dự thầu, gồm:

Liên danh gói thầu số 19 Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng, tham gia với giá dự thầu sau giảm giá 50,60 tỷ đồng;

Liên danh Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng - Công ty TNHH cơ điện Fis - Công ty TNHH xây lắp điện và thương mại Quang Anh, tham gia dự thầu với giá 52,51 tỷ đồng.

Được biết, Dự án Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh có tổng mức đầu tư 145,26 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ mục tiêu và ngân sách Thành phố đối ứng.

Năng lực các thành viên liên danh trúng thầu

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT, Công ty TNHH xây dựng Diên Hồng (địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoạt động ngày 25/1/2008; ông Nguyễn Hoàng Sơn là người đại diện pháp luật.

Công ty được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu ngày 18/04/2013, đến thời điểm hiện tại (ngày 9/2/2025), công ty tham gia khoảng 106 gói thầu, trúng 42 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 505,95 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh). Cụ thể, trúng thầu với vai trò độc lập hơn 416,31 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 89,62 tỷ đồng (bao gồm tổng giá trị trúng thầu của các thành viên liên danh).

Năm 2024, Công ty tham gia 19 gói thầu, trượt 18 gói, 1 gói đang chờ kết quả là gói thầu xây lắp thuộc KHLCNT Trường Mầm non Mỹ Hiệp (điểm chính), do Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 8,19 tỷ đồng, trong đó, Công ty TNHH xây dựng Diên Hồng tham gia với giá dự thầu sau giảm 6,87 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2025 đến nay, công ty tham gia 2 gói thầu, trúng 1 gói, 1 gói đang chờ kết quả là gói thầu số 08: Khối 14 phòng học, 17 phòng chức năng, Cải tạo khối 16 phòng hiện trạng (01 trệt + 02 lầu) thành 15 phòng chức năng và các hạng mục phụ + Thiết bị PCCC thuộc KHLCNT Trường THCS Nguyễn Trãi (giai đoạn 2), xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, do Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá dự toán 31,55 tỷ đồng, trong đó, Liên danh gói thầu số 08 Trường THCS Nguyễn Trãi (Công ty TNHH xây dựng Diên Hồng đại diện liên danh) tham gia với giá dự thầu sau giảm giá 27,21 tỷ đồng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Bảo Huy (địa chỉ: Đường Hùng Vương, Phường 2, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoạt động ngày 14/1/1997; bà Đinh Thị Kim Tuyến là người đại diện pháp luật.

Công ty được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu ngày 23/2/2016, đến thời điểm hiện tại (ngày 9/2/2025), công ty tham gia khoảng 212 gói thầu, trúng 56 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 425,94 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh). Cụ thể, trúng thầu với vai trò độc lập hơn 319,81 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 106,13 tỷ đồng (bao gồm tổng giá trị trúng thầu của các thành viên trong liên danh).

Năm 2024, công ty trúng 4/45 gói thầu trong vai trò độc lập và liên danh, điển hình như:

Gói thầu số 09: Xây dựng mới thuộc dự án Trường tiểu học Tân Phú 2 (Điểm chính) do Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Bình làm chủ đầu tư. Liên danh Bảo Huy - Đạt Hoàn Mỹ trúng thầu với giá 27,66 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 31,94 tỷ đồng).

Gói thầu xây lắp Cải tạo, sửa chữa thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện, do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh làm chủ đầu tư. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Bảo Huy trúng thầu với giá 6,86 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 8,02 tỷ đồng).

Gói thầu số 13: Nhà đa năng, Sân đường, Hệ thống PCCC ngoài nhà thuộc dự án Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, do Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh làm chủ đầu tư. Gói thầu chỉ duy nhất Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Bảo Huy dự và trúng thầu với giá 3,79 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 4,16 tỷ đồng)…

Từ đầu năm 2025 đến nay, công ty tham gia 3 gói thầu, trúng 1 gói, 2 gói đang chờ kết quả, gồm:

Gói thầu số 08: Khối 14 phòng học, 17 phòng chức năng, Cải tạo khối 16 phòng hiện trạng (01 trệt + 02 lầu) thành 15 phòng chức năng và các hạng mục phụ + Thiết bị PCCC thuộc KHLCNT Trường THCS Nguyễn Trãi (giai đoạn 2), xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, do Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá dự toán 31,55 tỷ đồng, trong đó, Liên danh Bảo Huy - Hùng Cao tham gia với giá dự thầu sau giảm giá 29,69 tỷ đồng.

Gói thầu số 04: Thi công Cải tạo, sửa chữa các hạng mục thuộc Trường THPT Thanh Bình 1 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Thanh Bình, do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá dự toán 5,41 tỷ đồng, trong đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Bảo Huy tham gia với giá dự thầu sau giảm 4,71 tỷ đồng.

Công ty TNHH Quang Nhựt (địa chỉ: Đường Nguyễn Quang Diêu, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoạt động ngày 29/9/1998; ông Phạm Hữu Trí là người đại diện pháp luật.

Công ty được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu ngày 6/3/2019, đến thời điểm hiện tại (ngày 9/2/2025), công ty tham gia khoảng 60 gói thầu, trúng 40 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 160,87 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh). Cụ thể, trúng thầu với vai trò độc lập hơn 60,56 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 100,30 tỷ đồng (bao gồm tổng giá trị của các thành viên trong liên danh).

Năm 2024, công ty tham gia 7 gói thầu, trúng 3 gói (cả 3 gói thầu do Công ty Điện lực Đồng Tháp mời thầu), tổng giá trị trúng thầu hơn 21 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh).

Từ đầu năm 2025 đến nay, công ty tham gia 1 gói thầu là gói thầu số 19: Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng (Giai đoạn 01) như đã nêu trên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghệ Bảo Tín Đồng Tháp (địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Học, Phường Hoà Thuận, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoạt động ngày 23/5/2016; ông Trần Thanh Tú là người đại diện pháp luật.

Công ty được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu ngày 23/3/2019, đến thời điểm hiện tại (ngày 9/2/2025), công ty tham gia khoảng 12 gói thầu, trúng 7 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 56,20 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh). Cụ thể, trúng thầu với vai trò độc lập hơn 5,60 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 50,60 tỷ đồng (Bao gồm tổng giá trị trúng thầu của các thành viên trong liên danh).

Năm 2024, công ty tham gia 2 gói thầu, trúng 1 gói (do Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp chỉ định), tổng giá trị trúng thầu 52,12 triệu đồng.

Từ đầu năm 2025 đến nay, công ty tham gia 1 gói thầu là gói thầu số 19: Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng (Giai đoạn 01) như đã nêu trên.