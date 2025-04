Cao su An Lộc được Donaruco chỉ định đến 80 gói thầu?

Liên tục được Donaruco chỉ định thầu

Công ty TNHH MTV Xây dựng Cao su An Lộc (Cao su An Lộc) có địa chỉ tại Long Khánh, Đồng Nai, được thành lập từ tháng 10/2014, người đại diện pháp luật là ông Đặng Hoàng Lâm. Doanh nghiệp được phê duyệt trên hệ thống đấu thầu tháng 7/2016, đến nay đã tham gia 166 gói và trúng 153 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 223.110.473.718 đồng, trong đó hơn 23.831.523.600 đồng là giá trị được chỉ định thầu.

Cao su An Lộc rất tích cực tham gia các gói thầu do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (Donaruco) làm chủ đầu tư/bên mời thầu. Thống kê, doanh nghiệp này trúng tuyệt đối 87 gói thầu do Tổng Công ty Cao su Đồng Nai mời thầu (trong đó có 80 gói là được chỉ định thầu với hình thức dự thầu không qua mạng).

Chỉ tính từ 13/1-28/3/2025, Tổng giám đốc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai - ông Đỗ Minh Tuấn đã ký 5 quyết định phê duyệt chỉ định thầu cho Cao su An Lộc, gồm:

Gói thầu Sửa chữa phòng làm việc văn phòng Tổng Công ty thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cùng tên, giá trúng thầu 78.045.000 đồng; giá gói thầu 84.482.387 đồng, tại Quyết định 01/QĐ-CĐT-KHĐT ngày 13/1.

Gói thầu Sửa chữa nhà vệ sinh hội trường NT Cẩm Mỹ thuộc KHLCNT cùng tên, giá trúng thầu 233.389.000 đồng; giá gói thầu 252.637.748 đồng, tại Quyết định 02/QĐ-CĐT-KHĐT ngày 6/2.

Gói thầu Xây dựng chốt bảo vệ lô 52, lô 74 và lô L2 NT Hàng Gòn năm 2024 thuộc KHLCNT cùng tên, giá trúng thầu 153.353.000 đồng; giá gói thầu 166.001.277 đồng, tại Quyết định 03/QĐ-CĐT-KHĐT ngày 7/3.

Gói thầu Sửa chữa đường vào khu văn hóa Suối Tre, Hạng mục: Đoạn từ QL1A đến đường rẽ qua Bệnh viện Cao su Đồng Nai thuộc KHLCNT cùng tên, giá trúng thầu 786.596.000 đồng; giá gói thầu 851.470.127 đồng, tại Quyết định 04/QĐ-CĐT-KHĐT ngày 17/3.

Gói thầu Sửa chữa nhà vệ sinh văn phòng NT Dầu Giây thuộc KHLCNT cùng tên, giá trúng thầu 389.334.000 đồng; giá gói thầu 421.444.196 đồng, tại Quyết định 05/QĐ-CĐT-KHĐT ngày 28/3.

Năm 2024, Cao su An Lộc được Tổng Công ty Cao su Đồng Nai chỉ định 12 gói thầu chủ yếu là sửa chữa, có thể kể đến các gói thầu Sửa chữa hồ mủ NT Bình Lộc (669.881.000 đồng); Sửa chữa văn phòng đội 2 NT Long Thành thành nhà ở công nhân (385.546.000 đồng); Sửa chữa kho vật tư đời sống NT Cẩm Đường (230.071.000 đồng); Sửa chữa nhà khách văn phòng và kho lưu trữ hồ sơ NT Ông Quế (207.528.000 đồng);…

Tham gia các gói thầu khác đều do Donaruco là chủ đầu tư

Ngoài các gói thầu được chỉ định, Cao su An Lộc cũng tham gia đấu thầu qua mạng và trúng nhiều gói thầu của các bên mời thầu như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngân Hải (28/29 gói); Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín (5/5 gói); Công ty TNHH Thương mại Xây dựng DC (5/7 gói)… điều thú vị là chủ đầu tư của đa số các gói thầu chính là Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Gần đây nhất, ngày 4/4/2025, Tổng giám đốc Đỗ Minh Tuấn đã ký quyết định số KQ2500026449_2504040856 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa văn phòng phòng Thanh tra Bảo vệ Quân sự thuộc KHLCNT cùng tên cho Cao su An Lộc với giá trúng 3.286.200.797 đồng, thời gian thực hiện trong 60 ngày.

Cùng ngày, tại quyết định KQ2500026088_2504040910, ông Đỗ Minh Tuấn đã phê duyệt cho Cao su An Lộc trúng gói thầu Xây dựng nhà ở công nhân Tổng Công ty Cao su Đồng Nai năm 2024 thuộc KHLCNT cùng tên với giá trúng thầu 3.589.796.503 đồng, thời gian thực hiện trong 60 ngày.

Cả 2 gói thầu của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đều do Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín mời thầu; đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Hồi đầu năm nay, tại gói thầu Xây dựng cống, đường tràn, kè Tổng Công ty Cao su Đồng Nai năm 2024 thuộc KHLCNT cùng tên do Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín mời thầu; Cao su An Lộc và liên danh cũng đã được Tổng giám đốc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai phê duyệt trúng thầu với giá 2.538.572.188 đồng tại quyết định 107/QĐ-CSĐN ngày 06/02.

Bên cạnh đó, Cao su An Lộc cũng trúng một vài gói thầu của chủ đầu tư khác như Công ty CP Khu công nghệ Dầu Giây; Công ty CP Thống Nhất, Ban QLDA huyện Trảng Bom...