Cần Thơ: Loại 3 đối thủ, Tân Thuận Trung trúng gói thầu xây dựng trường Thới Long

Đối thủ không đạt yêu cầu của E-HSMT về năng lực, kinh nghiệm

Quyết định KQ2500042141_2503311656 cho Công ty TNHH Tân Thuận Trung trúng gói thầu thi công xây dựng với giá 9,763 tỷ đồng. Nguồn MSC

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 31/3/2025, ông Lê Ngọc Đĩnh- Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ô Môn đã phê duyệt Quyết định KQ2500042141_2503311656 cho Công ty TNHH Tân Thuận Trung trúng gói thầu thi công xây dựng với giá 9,763 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 10,115 tỷ đồng).

Tại gói thầu này, Liên danh Ngọc Châu Gia - Quốc Hưng (Công ty TNHH xây dựng Ngọc Châu Gia và Công ty CP đầu tư xây dựng Quốc Hưng) trượt thầu do nhà thầu không đạt yêu cầu của E-HSMT về năng lực, kinh nghiệm; Liên danh Thành Phú (Công ty TNHH Thành Sơn và Công ty TNHH xây dựng điện tử Phú Quí) trượt thầu do nhà thầu không đạt yêu cầu của E-HSMT về năng lực, kinh nghiệm và Liên danh Triết Phát – Phú Quý (Công ty TNHH xây dựng thương mại Triết Phát và Công ty TNHH xây dựng thương mại Phú Quý trượt thầu do nhà thầu không đạt yêu cầu của E-HSMT về năng lực, kinh nghiệm.

Gói thầu thuộc dự án Trường Trung học cơ sở Thới Long được UBND quận Ô Môn phê duyệt tại Quyết định 271/QĐ-UBND ngày 15/1/2025 với tổng mức đầu tư hơn 14,327 tỷ đồng. UBND quận giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ô Môn đại diện chủ đầu tư.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 605/QĐ-UBND ngày 6/2/2025 của UBND quận Ô Môn, dự án có 11 gói thầu liên kết, trong đó có gói thầu Thi công xây dựng. Ngày 21/2, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ô Môn đã phê duyệt E-HSMT tại Quyết định E2500042141_2502211538, Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Tiến Vinh (bên mời thầu) đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày.

Gói thầu có giá 10,797 tỷ đồng (điều chỉnh dự toán còn 10,115 tỷ đồng) hoàn thành đóng mở thầu ngày 2/3 với 4 nhà thầu cạnh tranh. Theo Biên bản mở thầu đã công bố: Liên danh Ngọc Châu Gia - Quốc Hưng dự thầu với giá 9,36 tỷ đồng; Công ty TNHH Tân Thuận Trung dự thầu với giá 9,763 tỷ đồng; Liên danh Thành Phú dự thầu với giá 8,864 tỷ đồng (sau giảm 3% còn 8,598 tỷ đồng); Liên danh Triết Phát – Phú Quý dựt hầu với giá 9,798 tỷ đồng (sau điều chỉnh giảm 7% còn 9,104 tỷ đồng).

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Tân Thuận Trung có địa chỉ tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ. Thành lập tháng 5/2011 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên. Người đại diện pháp luật Châu Hồng Phương. Từ tháng 10/2015 đến nay (20/4) nhà thầu đã tham gia và trúng khoàng 55/149 gói, trượt 91 gói, 2 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 261,509 tỷ đồng (với hơn 6,514 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó, với vai trò độc lập gần 140 tỷ đồng, với vai trò liên danh 121,687 tỷ đồng (giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Hiện, nhà thầu đang chờ gói Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Tân Hưng do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Thốt Nốt làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá dự toán hơn 18,583 tỷ đồng với 6 nhà thầu cạnh tranh. Trong đó liên danh của Công ty TNHH Tân Thuận Trung dự thầu sau giảm 1% là 16,932 tỷ đồng.

Một phần báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia. Nguồn MSC

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 25.03/BCĐG.TV ngày 25/3/2025 của Công ty TNHH TV TK &XD Tiến Vinh cho thấy, Liên danh Công ty TNHH Thành Sơn - Công ty TNHH Xây dựng - Điện tử Phú Quí đã đề xuất nhân sự Bùi Thái Sơn làm cán bộ kỹ thuật phụ trách an toàn lao động (có bằng tốt nghiệp tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng). Qua nghiên cứu trên website của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, tổ chuyên gia không tìm thấy thông tin văn bằng của nhân sự Bùi Thái Sơn (tốt nghiệp ngày 8/8/2014, số hiệu ghi trên bằng tốt nghiệp 161424). Ngày 3/3/2025, bên mời thầu đã có văn bản gửi Trường Đại học Tôn Đức Thắng đề nghị xác nhận thông tin cấp bằng tốt nghiệp đại học của nhân sự Bùi Thái Sơn. Ngày 4/3/2025, Trường Đại học Tôn Đức Thắng có văn bản phúc đáp về việc xác minh văn bằng. Qua đó, trường này đã xác nhận không cấp bằng tốt nghiệp cho ông Bùi Thái Sơn với những thông tin nêu trên… “Từ dẫn chứng nêu trên, bên mời thầu đã khẳng định bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành bảo hộ lao động của nhân sự Bùi Thái Sơn đang sử dụng là không hợp lệ, đồng nghĩa với việc nhân sự này không có trình độ tương đương với yêu cầu tại khoản 6, điểm 2.2, mục 2, Chương III tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, dẫn đến hồ sơ nhà thầu cung cấp để chứng minh năng lực cho nhân sự này không trung thực và không đáp ứng với yêu cầu của hồ sơ mời thầu”, báo cáo đánh giá E-HSDT cho biết. Tổ chuyên gia cho rằng, Liên danh Công ty TNHH Thành Sơn - Công ty TNHH Xây dựng - Điện tử Phú Quí đã vi phạm quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 16 Luật Đấu thầu năm 2023. Đồng thời, bên mời thầu kiến nghị chủ đầu tư tiến hành xử lý nhà thầu này theo quy định tại điểm b, khoản 9, Điều 14 Luật Đấu thầu năm 2023. Do Liên danh Công ty TNHH Thành Sơn - Công ty TNHH Xây dựng - Điện tử Phú Quí được đánh giá là không đạt nên bên mời thầu không tiến hành đánh giá các bước tiếp theo… Riêng tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ô Môn từ tháng 6/2023 đến nay, nhà thầu được công bố trúng 5 gói thầu cả trong vai trò độc lập lẫn liên danh trong đó, ngoài gói thầu đã công bố trúng nêu trên, hồi tháng 2/2025, nhà thầu cùng với liên danh là công ty TNHH xây lắp Linh Cường được Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ô Môn phê duyệt trúng gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Trường Tiểu học Trưng Vương (Điểm Đình, giai đoạn 2) với giá 13,92 tỷ đồng (giá gói thầu 14,957 tỷ đồng)....