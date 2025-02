Bình Định: Gói thầu sửa chữa cầu Sông Vố về tay Cty An Phước

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu Quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 17/1/2025, ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bình Định đã ký Quyết định số 19/QĐ-SGTVT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp công trình thuộc Dự án Sửa chữa cầu Sông Vố (Km29+660), tuyến ĐT.629, huyện An Lão.

Theo quyết định, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH An Phước. Giá trúng thầu 19,12 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 27,23 tỷ đồng); nguồn vốn: Nguồn chi sự nghiệp kinh tế cấp cho Sở Giao thông vận tải; thời gian thực hiện gói thầu: 360 ngày; loại hợp đồng: Đơn giá cố định…

Một phần quyết định số 19/QĐ-SGTVT, do ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Định, ký phê duyệt. Nguồn: MSC

Tại gói thầu này, Liên danh Huỳnh Dương - Tường Duy; Công ty cổ phần xây dựng công trình 510; Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68; Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tín Nghĩa bị trượt thầu do có giá dự thầu cao hơn Công ty TNHH An Phước. 2 nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Đinh Phát, bị trượt thầu do “Nhà thầu không đạt bước đánh giá tính hợp lệ E-HSDT”; Công ty TNHH xây dựng Tấn Thành, bị trượt thầu do “Nhà thầu không đạt bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm”.

Trước đó, ngày 29/5/2024, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 1905/QĐ- UBND, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cầu Sông Vố (Km29+660), tuyến ĐT.629, huyện An Lão.

Theo quyết định này, việc đầu tư xây dựng cầu sông Vố (Km29+660) tuyến ĐT.629, huyện An Lão, nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông được đồng bộ về tải trọng, khổ cầu; khắc phục tình trạng mặt cầu bị nhỏ hẹp, chịu tải thấp, từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống công trình thoát nước góp phần nâng cao năng lực lưu thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương của người dân, đảm bảo thông suốt, an toàn, thuận lợi, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện và các vùng lân cận, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương.

Đến ngày 5/9/2024, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 3148/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Sửa chữa cầu Sông Vố (Km29+660), tuyến ĐT.629, huyện An Lão.

Theo đó, mục tiêu đầu tư xây dựng dự án điều chỉnh: Cầu Sông Vố được sửa chữa hoàn thành sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông được đồng bộ về tải trọng, khổ cầu; khắc phục tình trạng mặt cầu bị nhỏ hẹp, chịu tải thấp, từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống công trình thoát nước góp phần nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương của người dân đảm bảo thông suốt, an toàn, thuận lợi, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trên địa bàn, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương…

Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện An Lão và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Tiếp đó, ngày 26/11/2024, Sở Giao thông vận tải Bình Định ban hành Quyết định số 919/QĐ-SGTVT, phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng Gói thầu: Xây lắp công trình Công trình: Sửa chữa cầu Sông Vố (Km29+660) tuyến ĐT.629, huyện An Lão. Địa điểm xây dựng: Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Ngày 14/12/2024, Gói thầu: Xây lắp công trình Công trình: Sửa chữa cầu Sông Vố (Km29+660) tuyến ĐT.629, huyện An Lão, hoàn thành mở thầu với 7 nhà thầu tham dự, gồm:

Công ty TNHH An Phước, tham gia với giá dự thầu sau giảm 19,12 tỷ đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tín Nghĩa, tham gia với giá dự thầu sau giảm 20,04 tỷ đồng; Liên danh Huỳnh Dương - Tường Duy, tham gia với giá dự thầu sau giảm 20,89 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng Tấn Thành, tham gia với giá dự thầu sau giảm 22,51 tỷ đồng; Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68, tham gia với giá dự thầu sau giảm 22,78 tỷ đồng; Công ty TNHH Đinh Phát, tham gia với giá dự thầu sau giảm giá 23,67 tỷ đồng; Công ty cổ phần xây dựng công trình 510, tham gia với giá dự thầu sau giảm giá 24,16 tỷ đồng.

Được biết, Dự án Sửa chữa cầu Sông Vố (Km29+660), tuyến ĐT.629, huyện An Lão có tổng mức đầu tư 29,97 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án: Theo Quyết định số 530/QĐ- UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh (Nguồn chi sự nghiệp kinh tế cấp cho Sở Giao thông vận tải).