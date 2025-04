Biết gì về Tân Ngọc Tuấn – nhà thầu thường xuyên trúng thầu tại Xuyên Mộc?

Vượt qua đối thủ một cách dễ dàng

Theo thông tin công khai đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn, ngày 08/04/2025, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Huỳnh Phi Khánh đã ký Quyết định số KQ2500101532_2504041517, phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây lắp, thuộc dự án Sửa chữa Trung tâm Văn hoá, thể dục thể thao - Học tập cộng đồng xã Hoà Bình.

Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng Tân Ngọc Tuấn trúng thầu, với giá sau giảm 1,990 tỷ đồng (giá gói thầu 2,268 tỷ đồng); thời gian thực hiện gói thầu 6 tháng.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Xây dựng Thiên Ân dự thầu với giá 2,245 tỷ đồng, đã bị loại với lý do “khó hiểu”: “Không có thuyết minh nội dung quản lý thi công xây dựng công trình đầy đủ, hợp lý theo quy định pháp luật hiện hành về quản lý thi công xây dựng công trình; Không có thuyết minh trình tự quản lý thi công xây dựng công trình đầy đủ, hợp lý theo quy định pháp luật hiện hành về quản lý thi công xây dựng công trình; Không có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng, hợp lý; Không có thuyết minh quyền hạn và nghĩa vụ của bộ phận quản lý chất lượng rõ ràng, phù hợp; Không có giải pháp xử lý vật tư, vật liệu khi phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu; Không có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão; Không có thuyết minh biện pháp tổ chức lập và lưu trữ hồ sơ quản lý thi công xây dựng công trình đối với phần việc do mình thực hiện; Không có thuyết minh về quy định, quy phạm tiêu chuẩn; Không có tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ; Không có thuyết minh biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường đối với bụi và khói; Không có thuyết minh biện pháp bảo đảm an toàn cho các công trình lân cận”.

Quyết định phê duyệt KQLCNT Gói thầu Xây lắp, thuộc dự án Sửa chữa Trung tâm Văn hoá, thể dục thể thao - Học tập cộng đồng xã Hoà Bình. (Nguồn: MSC)

Được biết, dự án Sửa chữa Trung tâm Văn hoá, thể dục thể thao - Học tập cộng đồng xã Hoà Bình có tổng mức đầu tư 2,742 tỷ đồng; được UBND huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) phê duyệt tại Quyết định số 9778/QĐ-UBND, ngày 12/12/2024; nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn ngân sách huyện (Dự phòng).

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Xuyên Mộc được giao làm đại diện chủ đầu tư và phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số E2500101532_2503241505, đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu ngày 24/03/2025. Gói thầu hoàn thành đóng mở thầu ngày 29/03/2025, với 2 nhà thầu độc lập tham dự.

Công ty trẻ, thành tích lớn

Thành lập từ năm 2019, Công ty TNHH Xây dựng Tân Ngọc Tuấn có trụ sở tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc – nơi doanh nghiệp này cũng đang là “khách quen” trong danh sách trúng thầu các dự án xây dựng cơ bản.

Theo một vài số liệu mà PV tham khảo được từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Tân Ngọc Tuấn được phê duyệt tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 27/11/2023. Từ đó đến ngày 08/04/2025, nhà thầu được ghi nhận đã tham gia khoảng 14 gói thầu; trong đó, trúng 8 gói, trượt 4 gói, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả với vai trò độc lập và liên danh) khoảng 14,162 tỷ đồng; trong đó, với vai trò độc lập hơn 14,162 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trong năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Xây dựng Tân Ngọc Tuấn đã trúng ít nhất 3 gói thầu xây lắp, sửa chữa công trình do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc (nay là Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Xuyên Mộc) làm chủ đầu tư, với tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Những gói thầu này thường có mức chênh lệch rất nhỏ so với giá gói thầu ban đầu – dấu hiệu thường thấy trong các cuộc cạnh tranh không quá quyết liệt.

Một phần trong Quyết định phê duyệt KQLCNT Gói thầu Xây dựng công trình, thuộc dự án Mương thoát nước chống ngập úng khu vực cầu Ông Ba, ấp Gò Cà, xã Phước Thuận. (Nguồn: MSC)

Gói thầu Xây dựng công trình, thuộc dự án Mương thoát nước chống ngập úng khu vực cầu Ông Ba, ấp Gò Cà, xã Phước Thuận; Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc, Huỳnh Phi Khánh đã ký Quyết định số 676/QĐ-PKTHT - phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng Tân Ngọc Tuấn trúng thầu, với giá 1,574 tỷ đồng (giá gói thầu 1,643 tỷ đồng), thực hiện trong 6 tháng, từ 10/12/2024.

Một phần trong Quyết định phê duyệt KQLCNT Gói thầu Xây dựng công trình, thuộc dự án Điều chỉnh phương án bố trí không gian quầy sạp, lắp đặt hệ thống cấp điện, cấp nước và hạng mục che mưa theo đề xuất của tiểu thương. (Nguồn: MSC)

Gói thầu Xây dựng công trình, thuộc dự án Điều chỉnh phương án bố trí không gian quầy sạp, lắp đặt hệ thống cấp điện, cấp nước và hạng mục che mưa theo đề xuất của tiểu thương; Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc, Huỳnh Phi Khánh đã ký Quyết định số 615/QĐ-PKTHT - phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng Tân Ngọc Tuấn trúng thầu, với giá 827,197 triệu đồng (giá gói thầu 842,848 triệu đồng); thực hiện gói thầu 4 tháng, từ 05/11/2024.

Một phần trong Quyết định phê duyệt KQLCNT Gói thầu Xây dựng công trình, thuộc dự án Sửa chữa nhà một cửa, nhà vệ sinh và khuôn viên UBND xã Phước Tân. (Nguồn: MSC)

Gói thầu Xây dựng công trình, thuộc dự án Sửa chữa nhà một cửa, nhà vệ sinh và khuôn viên UBND xã Phước Tân; Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc, Huỳnh Phi Khánh đã ký Quyết định số 380/QĐ-PKTHT - phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng Tân Ngọc Tuấn trúng thầu, với giá 384,091 triệu đồng (giá gói thầu 389,770 triệu đồng); thực hiện gói thầu 3 tháng, từ 26/08/2024…

Một điểm chung giữa các gói thầu nói trên là sự xuất hiện lặp lại của cùng một doanh nghiệp – Tân Ngọc Tuấn – trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, nơi công ty này cũng đặt trụ sở. Ngoài ra, mức chênh lệch giữa giá trúng thầu và giá gói thầu trong các dự án mà Tân Ngọc Tuấn tham gia hầu hết đều dưới 5%. Trong một số trường hợp, tỉ lệ giảm giá chỉ vào khoảng 1 - 3%, đủ để vượt qua mặt bằng chung, nhưng lại không phản ánh rõ sự cạnh tranh về giá.

Theo giới phân tích đấu thầu, đây là một dấu hiệu thường gặp trong các cuộc thầu có ít đối thủ thực sự, hoặc nơi quá trình lựa chọn nhà thầu mang tính hình thức. Trong trường hợp này, nếu hiện tượng lặp đi lặp lại tại cùng một địa bàn, với một doanh nghiệp quen mặt, thì câu hỏi đặt ra là: đâu là ranh giới giữa “năng lực ổn định” và “vị trí đã được ngầm định”?