Ảnh hiếm bên trong dinh thự nhà chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vừa có năm thứ 3 đón Tết với gia đình nhà chồng từ khi làm dâu hào môn. Ảnh: Fb My Linh Do Mới đây, Đỗ Vinh Quang - chồng Đỗ Mỹ Linh đăng tải khoảnh khắc đại gia đình chụp ảnh nhân ngày đầu năm trước cổng biệt thự bề thế ở Hà Nội. Ảnh: FB Do Vinh QuangBiệt thự nhà chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh từng khiến nhiều người xuýt xoa trước sự lộng lẫy nguy nga như cung điện. Ảnh: Saostar Không gian bên trong căn biệt thự thiết kế sang trọng với tông màu trắng chủ đạo cùng hệ thống đèn hiện đại. Ảnh: FBNV Từng chi tiết nhỏ trong nhà đều toát lên sự sang trọng. Ảnh: FB Do Vinh Quang Qua bức ảnh cặp song sinh của con trai cả bầu Hiển, khán giả phần nào thấy được độ nguy nga, tráng lệ của căn biệt thự. Ảnh: FB Đỗ Quang Vinh Trong khuôn viên biệt thự còn có bể bơi lớn, xung quanh trang trí nhiều chậu hoa cảnh đắt tiền. Ảnh: FB Đỗ Quang Vinh Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh còn đầu tư cả một phòng gym bên trong dinh thự để rèn luyện sức khoẻ. Ảnh: FB My Linh Do Dinh thự bạc tỷ nhà chồng Đỗ Mỹ Linh trang hoàng rực rỡ đón Giáng sinh. Ảnh: FB My Linh Do Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng thiếu gia trước cổng căn biệt thự. Ảnh: FBNVCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

