2 nhà thầu cung cấp sợi quang laser cho BV Trường ĐH Y dược Cần Thơ

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 11/02/2025 tại Quyết định số KQ2500007354_2502110951, Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ - ông Lại Văn Nông đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu (LCNT) gói thầu Mua sợi quang laser cho 2 nhà thầu Công ty CP Thiết bị Khoa học và Y tế BTC và Công TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thăng Long Quốc Tế trúng thầu tổng cộng 2,09 tỷ đồng.

Gói thầu trên thuộc kế hoạch LCNT Mua sợi quang laser do Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phê duyệt tại quyết định số 16/QĐ-BVTĐHYDCT ngày 06/01/2025. Giá gói thầu là 2,617 tỷ dồng, nguồn vốn từ chi thường xuyên, hình thức LCNT là đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Tại thời điểm hoàn thành mở thầu ngày 05/02/2025, gói thầu có sự tham gia của 2 nhà thầu: Công ty CP Thiết bị Khoa học và Y tế BTC và Công TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thăng Long Quốc Tế cạnh tranh nhau. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT: Công ty BTC trúng 5 lô với giá trúng thầu 1,834 tỷ đồng; Công ty Thăng Long Quốc Tế chỉ trúng 1 lô giá trúng là 256 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty BTC trúng lô PP2500004675 (Sợi quang laser 272µm chất liệu thủy tinh); PP2500004676 (Sợi quang laser 272µm chất liệu lõi thạch anh); PP2500004678 (Sợi quang laser 365µm chất liệu thủy tinh); PP2500004679 (Sợi quang laser 550 µm chất liệu lõi thạch anh); PP2500004680 (Sợi quang laser 800 µm chất liệu lõi thạch anh). Còn Công ty Thăng Long Quốc Tế trúng lô PP2500004677 (Sợi quang laser 365µm chất liệu lõi thạch anh). Tất cả các hàng hóa đều có xuất xứ tại Trung Quốc.

Về chủ đầu tư, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã công bố 256 kế hoạch LCNT với tổng số 331 gói thầu, trong đó có 255 kế hoạch LCNT chưa tìm thấy dự án đầu tư. Ngoài kế hoạch LCNT Mua sợi quang laser, trong năm 2025, Bệnh viện đã công bố thêm 2 kế hoạch LCNT là Cung cấp dịch vụ diệt côn trùng tại bệnh viện và Sửa chữa ống nội soi dạ dày và đại tràng Olympus 190. Hình thức LCNT đều là chỉ định thầu rút gọn.

Ảnh: I.T

Năng lực các nhà thầu ra sao?

Công ty CP Thiết bị Khoa học và Y tế BTC (địa chỉ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) do bà Đăng Thị Tuyến là người đại diện pháp luật. Tính đến ngày 14/02/2025, nhà thầu này đã tham gia 41 gói thầu, trong đó trúng 37 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hoàn toàn với vai trò độc lập là 19,4 tỷ đồng. Từ đầu năm 2025 đến nay, nhà thầu tham gia và trúng 3/3 gói.

Ngoài gói thầu vừa trúng, trong lịch sử đấu thầu, Cty BTC đã trúng thêm 6 gói thầu do Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ mời thầu có giá trị từ vài chục triệu đồng đến vài tỷ. Tiêu biểu tại gói thầu Mua sắm máy tán sỏi ngoài cơ thể, tại quyết định 652/QĐ-BVTĐHYDCT ngày 10/09/2024, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã phê duyệt cho Công ty BTC trúng thầu với giá 3,168 tỷ đồng. Được biết, Công ty BTC sẽ cung cấp 1 máy tán sỏi ngoài cơ thể nhãn hiệu New Element sản xuất năm 2024, có xuất xứ từ Trung Quốc do Shenzhen New Element Medical Equipment Technology Development Co.,Ltd sản xuất.

Ngoài ra, trong năm 2024, Công ty BTC cũng trúng gói thầu Mua sợi quang laser do Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phê duyệt tại quyết định số 271/QĐ-BVTĐHYDCT ngày 03/05/2024, tổng giá trị trúng thầu hơn 209 triệu đồng.

Ngoài bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Công ty BTC còn tham gia và trúng nhiều gói thầu do Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, Bệnh viện đa khoa Đức Giang… làm chủ đầu tư.

Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thăng Long Quốc Tế (địa chỉ tại quận Tân Phú, TP HCM) do bà Lê Thị Anh Yến là người đại diện pháp luật. Theo thống kê chưa đầy đủ, nhà thầu đã tham gia 183 gói thầu, trong đó trúng 140 gói, 23 gói chưa có kết quả, tổng giá trị trúng thầu bao gồm độc lập và liên danh (tổng của các thành viên liên danh) là 125,554 tỷ đồng. Từ năm 2025, nhà thầu đã tham gia 21 gói thầu với 13 gói trúng và 8 gói đang chờ kết quả. Nhà thầu thường xuyên trúng thầu tại Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai….

Ngày 31/12/2024, tại quyết định 1700/QĐ-BVBD, Bệnh viện Bình Dân đã phê duyệt kết quả lựa chọn gói thầu Cung cấp Vật tư y tế - Hóa chất Gói 6A năm 2024 (gồm 92 mặt hàng) cho 17 nhà thầu, trong đó Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thăng Long Quốc Tế trúng 1 lô PP2400156864 (Bộ nong lấy sỏi qua da có giá đỡ vừa tán vừa hút) với giá trúng thầu là 5,67 tỷ đồng. Chi tiết, nhà thầu sẽ cung cấp 900 bộ nong lấy sỏi qua da có giá đỡ vừa tán vừa hút nhãn hiệu Dilation Set/U04A013851 do hãng Well Lead Medical Co., Ltd sản xuất từ Trung Quốc.