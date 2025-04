Tuyên bố chấn động con người chung gene lạ với loài ngoài hành tinh

Một nghiên cứu năm công bố trên Progress in Biophysics and Molecular Biology 2018 từng đề xuất giả thuyết rằng bạch tuộc có thể là "con lai" với sinh vật ngoài hành tinh. (Ảnh: National Wildlife Federation) Giả thuyết này cho rằng tổ tiên bạch tuộc đến từ sao chổi rơi xuống Trái đất cách đây hơn 500 triệu năm. (Ảnh: ArtPal) Theo SciTech Daily, nghiên cứu mới phát hiện con người và bạch tuộc đều sở hữu "gene nhảy" hiếm gặp hoạt động mạnh trong não bộ. (Ảnh: SCITECH DAILY) Những gene này có khả năng tự sao chép và di chuyển trong bộ gene, giúp tăng cường khả năng nhận thức, học tập và trí nhớ. (Ảnh: dailymail) Nghiên cứu do tiến sĩ Remo Sanges và Graziano Fiorito dẫn đầu, tập trung vào hai loài bạch tuộc: Octopus vulgaris và Octopus bimaculoides. (Ảnh: dailymail) Đây là lần đầu tiên khoa học chứng minh sự giống nhau ở cấp độ gene di động giữa người và "loài từ ngoài hành tinh" bạch tuộc. (Ảnh: Indiatimes) Bộ não của bạch tuộc được ví như đến từ "thế giới khác" vì cấu trúc phức tạp và trí thông minh vượt trội. (Ảnh: Bionity) Dù gây tranh cãi, nhưng những phát hiện mới càng củng cố sự bí ẩn và đặc biệt của loài bạch tuộc trong thế giới sinh vật. (Ảnh: New Scientist) Mời quý độc giả xem thêm video: UFO Khu vực 51 - Lời khai chấn động về người ngoài Hành tinh.

