Cá thể rùa Răng được VQG Hà Tĩnh tiếp nhận quý hiếm cỡ nào?

Vừa qua, Vườn quốc gia Vũ Quang đã làm thủ tục tiếp nhận 1 cá thể rùa Răng quý hiếm (có tên khoa học là Heosemys annandalii) từ Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà bàn giao. Được biết, cá thể rùa Răng này là do một người dân ở Hà Tĩnh mua lại từ một người khác để thả phóng sinh. Sau khi biết được đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm người này đã bàn giao cho Hạt kiểm lâm. Cá thể rùa Răng trên có trọng lượng 12kg, chiều dài hơn 45cm, chiều ngang hơn 30cm. Sau khi được kiểm tra và chăm sóc sức khỏe, con vật này sẽ được tiến hành thả về tự nhiên. Rùa răng còn có tên khác là Càng đước, tên khoa học Heosemys annandalii, thuộc loài rùa lớn trong họ Emydidae, có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Loài rùa này được tìm thấy lần đầu tiên bởi nhà sinh vật học Nelson Annandale. Vì vậy, mà chúng được lấy tên gọi là Annandalii.Tên gọi của rùa Răng được xuất phát từ đặc điểm của chúng, loài rùa này sở hữu một chiếc mỏ nhọn, chia làm 2 mấu, giống hệt như 2 chiếc nanh sắc nhọn ở hàm trên. So với nhiều loài rùa khác, rùa Răng có kích thước cơ thể lớn, với chiều dài khoảng 50 – 53cm, cân nặng trung bình thường từ 5 – 10kg và có thể đạt tới 15kg khi trưởng thành hoàn toàn. Chính vì vậy, hiện nay các nhà động vật học xác định rằng, rùa Răng là loài rùa có kích thước lớn nhất tại Việt Nam. Cơ thể của chúng có màu nâu sẫm hay đen, đầu xám, xen kẽ là những đốm đen vàng nổi bật lên khuôn mặt. Phần mai rùa phồng hẳn lên, không có răng cưa ở bờ viền. Mai thường có màu nâu thẫm hay đen xám và có thể dài tới 470mm. Rùa Răng sở hữu 4 chân dẹp, có màng da bao bọc (đặc trưng của các loài rùa đầm). Yếm hai mặt với hình dạng khác nhau: Bờ trước lồi, bờ sau khuyết, bờ bên phần sau lại thẳng, giúp chúng trông như được mặc một bộ giáp to lớn và mạnh mẽ. Khu vực sinh sống của rùa Răng thường là ao, hồ, đầm lầy, ruộng lúa,… khu vực có nguồn nước chảy chậm, đây có thể coi là đặc điểm đặc trưng của các loài trong họ rùa đầm. Tuy nhiên, việc săn bắt và buôn bán quá mức đã làm rùa Răng ngày càng giảm sút về số lượng và có nguy tuyệt chủng. Chúng được xếp vào nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, nhóm Nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

Vừa qua, Vườn quốc gia Vũ Quang đã làm thủ tục tiếp nhận 1 cá thể rùa Răng quý hiếm (có tên khoa học là Heosemys annandalii) từ Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà bàn giao. Được biết, cá thể rùa Răng này là do một người dân ở Hà Tĩnh mua lại từ một người khác để thả phóng sinh. Sau khi biết được đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm người này đã bàn giao cho Hạt kiểm lâm. Cá thể rùa Răng trên có trọng lượng 12kg, chiều dài hơn 45cm, chiều ngang hơn 30cm. Sau khi được kiểm tra và chăm sóc sức khỏe, con vật này sẽ được tiến hành thả về tự nhiên. Rùa răng còn có tên khác là Càng đước, tên khoa học Heosemys annandalii, thuộc loài rùa lớn trong họ Emydidae, có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Loài rùa này được tìm thấy lần đầu tiên bởi nhà sinh vật học Nelson Annandale. Vì vậy, mà chúng được lấy tên gọi là Annandalii. Tên gọi của rùa Răng được xuất phát từ đặc điểm của chúng, loài rùa này sở hữu một chiếc mỏ nhọn, chia làm 2 mấu, giống hệt như 2 chiếc nanh sắc nhọn ở hàm trên. So với nhiều loài rùa khác, rùa Răng có kích thước cơ thể lớn, với chiều dài khoảng 50 – 53cm, cân nặng trung bình thường từ 5 – 10kg và có thể đạt tới 15kg khi trưởng thành hoàn toàn. Chính vì vậy, hiện nay các nhà động vật học xác định rằng, rùa Răng là loài rùa có kích thước lớn nhất tại Việt Nam. Cơ thể của chúng có màu nâu sẫm hay đen, đầu xám, xen kẽ là những đốm đen vàng nổi bật lên khuôn mặt. Phần mai rùa phồng hẳn lên, không có răng cưa ở bờ viền. Mai thường có màu nâu thẫm hay đen xám và có thể dài tới 470mm. Rùa Răng sở hữu 4 chân dẹp, có màng da bao bọc (đặc trưng của các loài rùa đầm). Yếm hai mặt với hình dạng khác nhau: Bờ trước lồi, bờ sau khuyết, bờ bên phần sau lại thẳng, giúp chúng trông như được mặc một bộ giáp to lớn và mạnh mẽ. Khu vực sinh sống của rùa Răng thường là ao, hồ, đầm lầy, ruộng lúa,… khu vực có nguồn nước chảy chậm, đây có thể coi là đặc điểm đặc trưng của các loài trong họ rùa đầm. Tuy nhiên, việc săn bắt và buôn bán quá mức đã làm rùa Răng ngày càng giảm sút về số lượng và có nguy tuyệt chủng. Chúng được xếp vào nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, nhóm Nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.