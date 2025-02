Phát hiện chấn động về họ hàng 2 triệu tuổi của loài người

Một nghiên cứu gần đây đã tiết lộ rằng các động vật thuộc tông Người ( Hominini) sơ khai đã có mặt ở Âu-Á sớm nhất là 1,95 triệu năm trước, dựa trên các dấu vết cắt trên xương động vật được tìm thấy tại di chỉ Grăunceanu ở Romania. Ảnh: Discover Magazine. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra hơn 5.000 mẫu xương hóa thạch từ Grăunceanu và xác định ít nhất 20 mẫu có dấu vết cắt rõ ràng, cho thấy việc sử dụng công cụ đá để mổ xẻ động vật. Ảnh: Archaeology News. Dữ liệu địa tầng sinh học và kỹ thuật định tuổi uranium-chì có độ chính xác cao đã xác định tuổi tối thiểu của những mẫu xương này là 1,95 triệu năm. Ảnh: College of Liberal Arts - Colorado State University. Phân tích đồng vị cho thấy trong giai đoạn này, khu vực này trải qua những biến động nhiệt độ theo mùa tương tự như ngày nay nhưng với lượng mưa cao hơn. Ảnh: The Brighter Side of News. Hệ động vật bao gồm các loài như tê giác lông mịn, mèo răng kiếm, tê tê và voi ma mút, cho thấy những động vật thuộc Tông Hominini sơ khai này đã thích nghi với các môi trường đa dạng và thách thức. Ảnh: Archaeology News. Phát hiện tại di chỉ Grăunceanu có niên đại sớm hơn bằng chứng về sự hiện diện của Hominini ngoài châu Phi được biết đến trước đây, tiêu biểu là di chỉ Dmanisi ở Georgia, có niên đại khoảng 1,8 triệu năm trước. Ảnh: Click Oil and Gas. Phát hiện này đẩy lùi đáng kể mốc thời gian phân tán của Hominini tại lục địa Á - Âu và nhấn mạnh khả năng thích nghi sớm của các động vật có liên hệ gần gũi với con người này trong các hệ sinh thái khác nhau. Ảnh: Ana.ir. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

