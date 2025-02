Mê mẩn top 10 Vườn quốc gia đẹp nhất thế giới

1. Vườn quốc gia Yellowstone (Mỹ). Là Vườn quốc gia đầu tiên trên thế giới (thành lập năm 1872), Yellowstone nổi tiếng với suối nước nóng Grand Prismatic, mạch nước phun Old Faithful cùng hệ động vật hoang dã phong phú với các loài như gấu xám, bò rừng. Ảnh: Pinterest. 2. Vườn quốc gia Banff (Canada). Hồ Louise, dãy Rocky Mountains, sông băng Columbia Icefield... là những danh thắng nổi bật của Vườn quốc gia Banff. Nơi đây cũng được coi là một thiên đường du lịch mùa đông với các hoạt động trượt tuyết, leo núi, chèo thuyền. Ảnh: Pinterest. 3. Vườn quốc gia Torres del Paine (Chile). Là điểm trekking hàng đầu thế giới, Vườn quốc gia này được biết đến với những đỉnh núi đá granit hùng vĩ, hồ băng xanh ngọc và thảo nguyên hoang sơ. Ảnh: Pinterest. 4. Vườn quốc gia Serengeti (Tanzania). Là một trong những hệ sinh thái cổ xưa nhất, Serengeti được coi là một kỳ quan thiên nhiên của châu Phi. Đây là nơi diễn ra cuộc đại di cư hàng năm của động vật hoang dã với sự tham gia của hàng triệu con linh dương đầu bò và ngựa. Ảnh: Pinterest. 5. Vườn quốc gia Kruger (Nam Phi). Là một trong những khu bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất, Kruger là nơi hiếm hoi sở hữu "Big Five" của thế giới động vật châu Phi, gồm sư tử, voi, trâu rừng, báo và tê giác. Đây cũng là một nơi trải nghiệm du lịch safari đẳng cấp thế giới. Ảnh: Pinterest. 6. Vườn quốc gia Plitvice Lakes (Croatia). Là một trong những cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục nhất châu Âu, Vườn quốc gia Plitvice Lakes có 16 hồ nước xanh ngọc bích được nối liền bởi thác nước tuyệt đẹp. Ảnh: Pinterest. 7. Vườn quốc gia Fiordland (New Zealand). Từng được mệnh danh là “kỳ quan thiên nhiên thứ 8”, Vườn quốc gia Fiordland sở hữu địa hình vịnh hẹp (fiord) hùng vĩ, sông băng, thác nước và rừng mưa ôn đới nguyên sơ. Ảnh: Pinterest. 8. Vườn quốc gia Grand Canyon (Mỹ). Lọt vào danh sách Bảy Kỳ Quan Thiên Nhiên Thế Giới, Vườn quốc gia Grand Canyon sở hữu hẻm núi khổng lồ có lịch sử hình thành hơn 6 triệu năm, màu sắc độc đáo thay đổi theo ánh sáng mặt trời. Ảnh: Pinterest. 9. Vườn quốc gia Cửu Trại Câu (Trung Quốc). Là thắng cảnh nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, vườn quốc gia có nhiều thác nước tráng lệ, rừng rậm nguyên sinh và hồ Ngũ Hoa đẹp siêu thực. Cảnh vật nơi đây đẹp nhất vào mùa thu với sắc đỏ, cam, vàng rực rỡ. Ảnh: Pinterest. 10. Vườn quốc gia Komodo (Indonesia). Không chỉ là nơi duy nhất trên thế giới có rồng Komodo sinh sống, Vườn quốc gia Komodo còn được biết đến bãi biển cát hồng độc đáo cùng nhiều địa điểm lặn biển tuyệt vời với rạn san hô phong phú. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

1. Vườn quốc gia Yellowstone (Mỹ). Là Vườn quốc gia đầu tiên trên thế giới (thành lập năm 1872), Yellowstone nổi tiếng với suối nước nóng Grand Prismatic, mạch nước phun Old Faithful cùng hệ động vật hoang dã phong phú với các loài như gấu xám, bò rừng. Ảnh: Pinterest. 2. Vườn quốc gia Banff (Canada). Hồ Louise, dãy Rocky Mountains, sông băng Columbia Icefield... là những danh thắng nổi bật của Vườn quốc gia Banff . Nơi đây cũng được coi là một thiên đường du lịch mùa đông với các hoạt động trượt tuyết, leo núi, chèo thuyền. Ảnh: Pinterest. 3. Vườn quốc gia Torres del Paine (Chile). Là điểm trekking hàng đầu thế giới, Vườn quốc gia này được biết đến với những đỉnh núi đá granit hùng vĩ, hồ băng xanh ngọc và thảo nguyên hoang sơ. Ảnh: Pinterest. 4. Vườn quốc gia Serengeti (Tanzania). Là một trong những hệ sinh thái cổ xưa nhất, Serengeti được coi là một kỳ quan thiên nhiên của châu Phi. Đây là nơi diễn ra cuộc đại di cư hàng năm của động vật hoang dã với sự tham gia của hàng triệu con linh dương đầu bò và ngựa. Ảnh: Pinterest. 5. Vườn quốc gia Kruger (Nam Phi). Là một trong những khu bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất, Kruger là nơi hiếm hoi sở hữu "Big Five" của thế giới động vật châu Phi, gồm sư tử, voi, trâu rừng, báo và tê giác. Đây cũng là một nơi trải nghiệm du lịch safari đẳng cấp thế giới. Ảnh: Pinterest. 6. Vườn quốc gia Plitvice Lakes (Croatia). Là một trong những cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục nhất châu Âu, Vườn quốc gia Plitvice Lakes có 16 hồ nước xanh ngọc bích được nối liền bởi thác nước tuyệt đẹp. Ảnh: Pinterest. 7. Vườn quốc gia Fiordland (New Zealand). Từng được mệnh danh là “kỳ quan thiên nhiên thứ 8”, Vườn quốc gia Fiordland sở hữu địa hình vịnh hẹp (fiord) hùng vĩ, sông băng, thác nước và rừng mưa ôn đới nguyên sơ. Ảnh: Pinterest. 8. Vườn quốc gia Grand Canyon (Mỹ). Lọt vào danh sách Bảy Kỳ Quan Thiên Nhiên Thế Giới, Vườn quốc gia Grand Canyon sở hữu hẻm núi khổng lồ có lịch sử hình thành hơn 6 triệu năm, màu sắc độc đáo thay đổi theo ánh sáng mặt trời. Ảnh: Pinterest. 9. Vườn quốc gia Cửu Trại Câu (Trung Quốc). Là thắng cảnh nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, vườn quốc gia có nhiều thác nước tráng lệ, rừng rậm nguyên sinh và hồ Ngũ Hoa đẹp siêu thực. Cảnh vật nơi đây đẹp nhất vào mùa thu với sắc đỏ, cam, vàng rực rỡ. Ảnh: Pinterest. 10. Vườn quốc gia Komodo (Indonesia). Không chỉ là nơi duy nhất trên thế giới có rồng Komodo sinh sống, Vườn quốc gia Komodo còn được biết đến bãi biển cát hồng độc đáo cùng nhiều địa điểm lặn biển tuyệt vời với rạn san hô phong phú. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.