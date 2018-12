Cảnh ám ảnh nhất chụp thiên tai, hỏa hoạn từ trên không năm 2018

Dung nham phun trào từ khe nứt trong đợt phun trào núi lửa Kilauea ở Hawaii vào ngày 13/5. Cảnh đổ nát do động đất và sóng thần ở Palu, Indonesia vào ngày 1/10. Một nông dân đang đứng giữa một con đập khô cạn ở thị trấn Gunnedah ở New South Wales, Australia, vào ngày 3/6. Dung nham chảy ở ngoại ô Pahoa trong đột phun trào núi lửa Kilauea ở Hawaii vào ngày 5/6. Cảnh rừng cháy rụi ở ngôi làng Monchique, Bồ Đào Nha vào ngày 8/8. Một nhà thờ ngập trong nước lũ do bão Florêc ở Bắc Carolina, nước Mỹ vào ngày 17/9. Trận cháy rừng Camp Fire gần Paradise, California nhìn từ vệ tinh của NASA, ngày 8/11.Dung nham núi lửa phá hủy nhà cửa ở khu vực Kapoho, Hawaii vào tháng 6. Cảnh ngập lụt sau mưa lớn ở Ấn Độ, vào ngày 24/6. Dung nham khủng khiếp từ núi lửa Kilauea.

Dung nham phun trào từ khe nứt trong đợt phun trào núi lửa Kilauea ở Hawaii vào ngày 13/5. Cảnh đổ nát do động đất và sóng thần ở Palu, Indonesia vào ngày 1/10. Một nông dân đang đứng giữa một con đập khô cạn ở thị trấn Gunnedah ở New South Wales, Australia, vào ngày 3/6. Dung nham chảy ở ngoại ô Pahoa trong đột phun trào núi lửa Kilauea ở Hawaii vào ngày 5/6. Cảnh rừng cháy rụi ở ngôi làng Monchique, Bồ Đào Nha vào ngày 8/8. Một nhà thờ ngập trong nước lũ do bão Florêc ở Bắc Carolina, nước Mỹ vào ngày 17/9. Trận cháy rừng Camp Fire gần Paradise, California nhìn từ vệ tinh của NASA, ngày 8/11. Dung nham núi lửa phá hủy nhà cửa ở khu vực Kapoho, Hawaii vào tháng 6. Cảnh ngập lụt sau mưa lớn ở Ấn Độ, vào ngày 24/6. Dung nham khủng khiếp từ núi lửa Kilauea.