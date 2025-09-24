Hà Nội

Kho tri thức

Khám phá sức mạnh pháp sư biến thành thú dữ huyền bí

Trong thần thoại của các dân tộc bản địa Trung Mỹ, Nahual là hình tượng bí ẩn gắn liền với sức mạnh siêu nhiên, nơi con người và động vật hòa làm một.

T.B (tổng hợp)
Khái niệm xuất phát từ nền văn minh Aztec và Maya. Nahual được xem là pháp sư có khả năng biến thành động vật, vừa mang yếu tố tâm linh vừa phản ánh niềm tin cổ xưa. Ảnh: Pinterest.
Khái niệm xuất phát từ nền văn minh Aztec và Maya. Nahual được xem là pháp sư có khả năng biến thành động vật, vừa mang yếu tố tâm linh vừa phản ánh niềm tin cổ xưa. Ảnh: Pinterest.
Khả năng biến hình đặc trưng. Nahual có thể hóa thành nhiều loài khác nhau như chó, báo, cú hoặc sói, tùy thuộc vào sức mạnh và bản chất tâm linh của họ. Ảnh: Pinterest.
Khả năng biến hình đặc trưng. Nahual có thể hóa thành nhiều loài khác nhau như chó, báo, cú hoặc sói, tùy thuộc vào sức mạnh và bản chất tâm linh của họ. Ảnh: Pinterest.
Gắn liền với ngày sinh. Theo lịch Mesoamerica, mỗi người được cho là có một "linh thú" tương ứng với ngày sinh, và Nahual có thể kết nối với linh thú này. Ảnh: Pinterest.
Gắn liền với ngày sinh. Theo lịch Mesoamerica, mỗi người được cho là có một “linh thú” tương ứng với ngày sinh, và Nahual có thể kết nối với linh thú này. Ảnh: Pinterest.
Vai trò bảo hộ cộng đồng. Nhiều truyền thuyết cho rằng Nahual không chỉ dùng phép thuật cho riêng mình mà còn bảo vệ dân làng khỏi tà ma và kẻ thù. Ảnh: Pinterest.
Vai trò bảo hộ cộng đồng. Nhiều truyền thuyết cho rằng Nahual không chỉ dùng phép thuật cho riêng mình mà còn bảo vệ dân làng khỏi tà ma và kẻ thù. Ảnh: Pinterest.
Mặt tối đầy sợ hãi. Một số Nahual bị xem là phù thủy hắc ám, lợi dụng quyền năng để gieo rắc bệnh tật, tai họa hoặc điều khiển linh hồn. Ảnh: Pinterest.
Mặt tối đầy sợ hãi. Một số Nahual bị xem là phù thủy hắc ám, lợi dụng quyền năng để gieo rắc bệnh tật, tai họa hoặc điều khiển linh hồn. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của sự kết nối con người – thiên nhiên. Nahual đại diện cho niềm tin rằng con người có thể chia sẻ linh hồn và sức mạnh với thế giới động vật. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của sự kết nối con người – thiên nhiên. Nahual đại diện cho niềm tin rằng con người có thể chia sẻ linh hồn và sức mạnh với thế giới động vật. Ảnh: Pinterest.
Tồn tại trong văn hóa dân gian hiện đại. Trải qua hàng thế kỷ, câu chuyện về Nahual vẫn được lưu truyền ở Mexico, Guatemala và nhiều cộng đồng bản địa khác. Ảnh: Pinterest.
Tồn tại trong văn hóa dân gian hiện đại. Trải qua hàng thế kỷ, câu chuyện về Nahual vẫn được lưu truyền ở Mexico, Guatemala và nhiều cộng đồng bản địa khác. Ảnh: Pinterest.
Truyền cảm hứng cho nghệ thuật đương đại. Hình tượng Nahual xuất hiện trong hội họa, điêu khắc, văn học và điện ảnh như một biểu tượng bí ẩn của sức mạnh tâm linh. Ảnh: Pinterest.
Truyền cảm hứng cho nghệ thuật đương đại. Hình tượng Nahual xuất hiện trong hội họa, điêu khắc, văn học và điện ảnh như một biểu tượng bí ẩn của sức mạnh tâm linh. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
