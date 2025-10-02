Hà Nội

Khám phá điều kỳ diệu hồ nước mặn khổng lồ giữa Nga - Mông Cổ

Kho tri thức

Khám phá điều kỳ diệu hồ nước mặn khổng lồ giữa Nga - Mông Cổ

Lưu vực Uvs Nuur là một trong những hệ sinh thái đặc biệt của Trung Á, nơi kết hợp nhiều cảnh quan tự nhiên khác nhau và chứa đựng giá trị sinh học đặc biệt.

Nằm ở biên giới Mông Cổ và Nga. Lưu vực Uvs Nuur trải dài qua hai quốc gia, trở thành khu bảo tồn thiên nhiên xuyên biên giới quan trọng. Ảnh: Pinterest.
Nằm ở biên giới Mông Cổ và Nga. Lưu vực Uvs Nuur trải dài qua hai quốc gia, trở thành khu bảo tồn thiên nhiên xuyên biên giới quan trọng. Ảnh: Pinterest.
Trung tâm là hồ Uvs Nuur. Hồ Uvs Nuur có diện tích khoảng 3.350 km², với phần lớn diện tích nằm trong lãnh thổ Mông Cổ, là hồ nước mặn lớn nhất quốc gia này. Ảnh: Pinterest.
Trung tâm là hồ Uvs Nuur. Hồ Uvs Nuur có diện tích khoảng 3.350 km², với phần lớn diện tích nằm trong lãnh thổ Mông Cổ, là hồ nước mặn lớn nhất quốc gia này. Ảnh: Pinterest.
Khí hậu khắc nghiệt nhưng giàu sức sống. Nhiệt độ có thể dao động từ -58°C mùa đông đến 40°C mùa hè, song hệ sinh thái vẫn phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest.
Khí hậu khắc nghiệt nhưng giàu sức sống. Nhiệt độ có thể dao động từ -58°C mùa đông đến 40°C mùa hè, song hệ sinh thái vẫn phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest.
Có hệ sinh thái đa dạng bậc nhất Trung Á. Từ sa mạc khô cằn, thảo nguyên bao la đến núi cao phủ tuyết, tất cả cùng tồn tại trong một lưu vực. Ảnh: Pinterest.
Có hệ sinh thái đa dạng bậc nhất Trung Á. Từ sa mạc khô cằn, thảo nguyên bao la đến núi cao phủ tuyết, tất cả cùng tồn tại trong một lưu vực. Ảnh: Pinterest.
Là nơi sinh sống của báo tuyết. Loài báo tuyết cực kỳ quý hiếm và nhiều động vật hoang dã khác như sói xám, linh miêu, linh dương cũng có mặt tại đây. Ảnh: Pinterest.
Là nơi sinh sống của báo tuyết. Loài báo tuyết cực kỳ quý hiếm và nhiều động vật hoang dã khác như sói xám, linh miêu, linh dương cũng có mặt tại đây. Ảnh: Pinterest.
Đóng vai trò quan trọng với chim di cư. Uvs Nuur là điểm dừng chân lớn cho hàng trăm loài chim di cư trên hành trình xuyên lục địa. Ảnh: toursmongolia.com.
Đóng vai trò quan trọng với chim di cư. Uvs Nuur là điểm dừng chân lớn cho hàng trăm loài chim di cư trên hành trình xuyên lục địa. Ảnh: toursmongolia.com.
Có lịch sử khảo cổ phong phú. Nhiều di chỉ khảo cổ học từ thời đại đồ đồng và đồ sắt đã được tìm thấy quanh lưu vực này. Ảnh: correctmongolia.com.
Có lịch sử khảo cổ phong phú. Nhiều di chỉ khảo cổ học từ thời đại đồ đồng và đồ sắt đã được tìm thấy quanh lưu vực này. Ảnh: correctmongolia.com.
Được UNESCO công nhận Di sản Thế giới. Năm 2003, hồ Uvs Nuur cùng toàn bộ lưu vực được đưa vào danh sách Di sản Thế giới nhờ giá trị sinh thái và địa chất. Ảnh: naturalworldheritagesites.org.
Được UNESCO công nhận Di sản Thế giới. Năm 2003, hồ Uvs Nuur cùng toàn bộ lưu vực được đưa vào danh sách Di sản Thế giới nhờ giá trị sinh thái và địa chất. Ảnh: naturalworldheritagesites.org.
T.B (tổng hợp)
