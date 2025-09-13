Hà Nội

Choáng ngợp 'ngọn sóng' khổng lồ hóa đá độc lạ nhất thế giới

Đá Sóng – Wave Rock – là một trong những kỳ quan thiên nhiên độc đáo nhất nước Úc, nổi tiếng với hình dáng như sóng biển khổng lồ.

T.B (tổng hợp)
Cao tới 15 mét. Wave Rock có chiều cao khoảng 15 mét và trải dài 110 mét, tạo cảm giác như một con sóng khổng lồ chuẩn bị vỗ xuống. Ảnh: Pinterest.
Hình thành từ đá granite cổ. Khối đá được cấu tạo từ granite có niên đại khoảng 2,7 tỷ năm, thuộc vào nhóm đá cổ nhất trên Trái Đất. Ảnh: Pinterest.
Hình dáng do xói mòn. Sóng đá được tạo nên nhờ hàng triệu năm phong hóa, mưa gió và dòng chảy bào mòn bề mặt. Ảnh: Pinterest.
Màu sắc ấn tượng. Các sọc màu vàng, đỏ, xám và nâu trên bề mặt đá là kết quả của khoáng chất tan chảy và thấm vào granite. Ảnh: Pinterest.
Gắn liền với văn hóa thổ dân. Đối với người thổ dân Ballardong Noongar, Wave Rock là địa điểm linh thiêng, gắn liền với truyền thuyết “Cầu vồng Rắn”. Ảnh: Pinterest.
Có hệ thống đập nước. Trên đỉnh Wave Rock, người ta từng xây một con đập nhỏ vào năm 1928 để hứng nước mưa cho dân địa phương. Ảnh: Pinterest.
Điểm du lịch nổi tiếng. Mỗi năm có hàng trăm nghìn khách du lịch ghé thăm Wave Rock để chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo và chụp ảnh. Ảnh: Pinterest.
