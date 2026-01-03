Hà Nội

Khám phá cán dao La Mã cổ đại khắc hình võ sĩ giác đấu tại Anh

Kho tri thức

Khám phá cán dao La Mã cổ đại khắc hình võ sĩ giác đấu tại Anh

Cán dao quý hiếm từ thời La Mã, có hình võ sĩ giác đấu, được phát hiện tại Northumberland, phản ánh sự yêu thích của người La Mã cổ đại với đấu trường.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Theo đó, tại thị trấn La Mã Corbridge, nằm gần bức tường Hadrian ở Northumberland, Anh, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Corbridge Roman Town bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Bảo tàng Corbridge Roman Town.
Đó là một cán dao quý hiếm có từ thời La Mã cổ đại, ước tính có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi. Ảnh: @Bảo tàng Corbridge Roman Town.
Điều kỳ thú là chiếc cán dao này có hình khắc một võ sĩ giác đấu La Mã. Ảnh: @Bảo tàng Corbridge Roman Town.
Về cơ bản, cán dao được làm từ hợp kim đồng, khắc họa hình ảnh một võ sĩ giác đấu La Mã đội mũ sắt và cầm khiên. Ảnh: @Bảo tàng Corbridge Roman Town.
Các võ sĩ giác đấu ở La Mã cổ đại thực sự được coi là những người nổi tiếng, đặc biệt nếu họ thường xuyên giành chiến thắng trong các trận đấu và cuộc săn bắn thú vật. Ảnh: @Bảo tàng Corbridge Roman Town.
Vì thế, di vật cán dao này là minh chứng cho sự say mê của người La Mã cổ đại đối với các võ sĩ giác đấu. Ảnh: @Bảo tàng Corbridge Roman Town.
Thật tuyệt vời vì cán dao hoàn toàn nguyên vẹn. Việc tìm thấy một hiện vật được bảo quản tốt và thú vị như vậy là điều đáng chú ý. Ảnh: @Bảo tàng Corbridge Roman Town.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#Cán dao #La Mã #cổ đại #võ sĩ #giác đấu

