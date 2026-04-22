Chủ nhà trọ thu tiền điện cao bị phạt tới 30 triệu đồng

Từ 25/5, Nghị định 133 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, xử phạt chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn quy định với mức phạt từ 20-30 triệu đồng.