iPhone 4 hồi sinh, Gen Z săn lùng chụp ảnh hoài cổ

Số hóa

iPhone 4 hồi sinh, Gen Z săn lùng chụp ảnh hoài cổ

Từng bị Apple khai tử, iPhone 4 bất ngờ hot trở lại năm 2026 khi Gen Z dùng làm máy ảnh hoài cổ, tạo trào lưu ngược dòng gây sốt mạng xã hội.

Thiên Trang (TH)
Sau gần 16 năm ra mắt, iPhone 4 bất ngờ được giới trẻ săn lùng mạnh mẽ dù đã bị Apple ngừng hỗ trợ phần mềm từ lâu.
Theo TechRadar, lượt tìm kiếm “buy iPhone 4” trên Google đã tăng tới 979% chỉ trong một năm, phản ánh sức hút khó tin của mẫu máy cổ này.
Nguyên nhân đến từ trào lưu “hoài cổ kỹ thuật số”, khi Gen Z và Millennials dùng iPhone 4 như một máy ảnh compact thay thế digicam đắt tiền.
Trên TikTok và Instagram, hashtag #digicam gắn với iPhone 4 đã thu hút hàng trăm nghìn video và bài đăng sáng tạo.
Camera 5MP với ảnh mờ, nhiễu hạt và màu sắc thô mộc lại trở thành điểm cộng giữa thời đại ảnh AI quá hoàn hảo.
Với nhiều người trẻ, chụp ảnh bằng iPhone 4 là cách thể hiện phong cách sống đề cao cảm xúc và tính nghệ thuật tự nhiên.
Tuy nhiên, thiết bị này tiềm ẩn rủi ro bảo mật do đã ngừng vá lỗi từ năm 2016.
Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên dùng iPhone 4 như thiết bị chụp ảnh offline, không đăng nhập tài khoản cá nhân để đảm bảo an toàn dữ liệu.
Thiên Trang (TH)
