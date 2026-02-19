Hà Nội

Số hóa

Hơn 90% người dùng MacBook không biết công dụng 2 lỗ nhỏ

Hai lỗ nhỏ cạnh trái MacBook không phải lỗ thoát nhiệt hay trang trí, mà chính là hệ thống micro kép giúp lọc tiếng ồn và thu âm giọng nói rõ ràng.

Trên thân MacBook, nhiều người tinh ý sẽ thấy hai lỗ nhỏ nằm cạnh nhau.
Phần lớn người dùng nhầm chúng là lỗ thoát nhiệt hoặc chi tiết trang trí.
Thực tế, đây là hệ thống micro kép được Apple trang bị từ MacBook Air 2013.
Micro kép giúp thu giọng nói rõ ràng và giảm thiểu tiếng ồn môi trường.
Công nghệ này so sánh tín hiệu từ hai nguồn thu để lọc nhiễu chủ động.
Trong các cuộc gọi FaceTime, Zoom hay Teams, giọng nói người dùng sẽ nổi bật hơn.
Để tận dụng tối đa, người dùng cần kiểm tra cài đặt âm thanh và điều chỉnh độ nhạy micro.
Chỉ với chi tiết nhỏ này, MacBook mang lại trải nghiệm âm thanh chuyên nghiệp và ổn định hơn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#MacBook #micro kép #microphone #tiếng ồn #giao tiếp #công nghệ

