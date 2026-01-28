Hà Nội

Sống Khỏe

Hỏa tốc chỉ đạo cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah

Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh virus Nipah. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện cách ly nghiêm ngặt tất cả các trường hợp nghi ngờ.

Thúy Nga

Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản hỏa tốc gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các Bộ, ngành; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động phòng chống bệnh do virus Nipah.

Theo Cục quản lý Khám chữa bệnh, bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tỷ lệ tử vong được ghi nhận dao động từ 40-75%, hiện chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu.

nepan.jpg
Virus Nipah lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm - Ảnh minh họa nguồn Internet

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 27/12/2025 - 26/1/2026, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah, trong đó có 2 trường hợp được xét nghiệm khẳng định, tại một bệnh viện thuộc bang Tây Bengal.

Trước nguy cơ bệnh do virus Nipah xâm nhập vào Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, để chủ động phòng chống bệnh do virus Nipah, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Y tế các Bộ, ngành và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc thực hiện các nội dung, cụ thể:

Thứ nhất, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt lưu ý các trường hợp mới đến nước đã hoặc đang có dịch trong vòng 14 ngày.

Thứ hai, tăng cường thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện cách ly nghiêm ngặt tất cả các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc virus Nipah tại cơ sở điều trị.

Thứ ba, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới, truyền thông về tình hình dịch bệnh để người dân không hoang mang lo lắng và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

Thứ tư, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để cách ly, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh cảnh báo, virus lây truyền chủ yếu từ động vật sang người, hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người (qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân); thời gian ủ bệnh trong khoảng 4-14 ngày, người nhiễm virus có thể có các triệu chứng: đau đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng, sau đó có thể xuất hiện chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh cho thấy viêm não cấp tính.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Ổ dịch virus Nipah xuất hiện tại Ấn Độ, một số nước châu Á nâng mức cảnh báo

Lo ngại dịch virus Nipah bùng phát tại Ấn Độ, nhiều sân bay tại châu Á đã triển khai sàng lọc y tế đối với hành khách đến từ vùng dịch.

Giới chức y tế Ấn Độ xác nhận xuất hiện các ca nhiễm virus Nipah tại bang Tây Bengal, miền Đông nước này, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao. Trước diễn biến trên, một số quốc gia châu Á đã nhanh chóng tăng cường các biện pháp phòng dịch và kiểm soát y tế.

Theo thông tin từ chính quyền bang Tây Bengal, hai y tá làm việc tại một bệnh viện tư ở thị trấn Barasat, gần thành phố Kolkata, đã được xác nhận nhiễm virus Nipah. Một người hiện trong tình trạng nguy kịch. Cả hai từng tiếp xúc với một bệnh nhân mắc bệnh hô hấp nặng đã tử vong trước đó.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bộ Y tế cảnh báo về virus Nipah tại Ấn Độ

Virus Nipah có tỷ lệ tử vong 40-75%, hiện chưa có vắc xin. Bộ Y tế khuyến cáo phòng tránh để bảo vệ cộng đồng khỏi bệnh truyền nhiễm này.

Bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao

Sáng 27/1, Bộ Y tế cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah, một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ tử vong/mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.

Xem chi tiết

Xã hội

Huế tăng cường giám sát, chủ động phòng nguy cơ xâm nhập virus Nipah

CDC TP Huế yêu cầu các đơn vị y tế và lực lượng chức năng tăng cường giám sát, chủ động các biện pháp phòng ngừa, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập.

Ngày 28/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Huế (CDC TP Huế) cho biết, đơn vị vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường giám sát, phòng chống bệnh do virus Nipah.

CDC TP Huế yêu cầu các Trung tâm Y tế và Trạm Y tế xây dựng kế hoạch, kịch bản phòng chống theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng khi dịch bệnh xảy ra. Đặc biệt, sẵn sàng thuốc, thiết bị y tế, nhân lực, kinh phí để triển khai các biện pháp phòng chống dịch, thu dung, điều trị theo phương châm 4 tại chỗ.

Xem chi tiết

