Sống Khỏe

Hộ kinh doanh Nha khoa Việt Quốc bị phạt 33 triệu, đình chỉ hoạt động 3 tháng

Hộ kinh doanh và cá nhân bị phạt hàng chục triệu đồng, đình chỉ hoạt động vì vi phạm quy định về khám chữa bệnh.

Bình Nguyên

Sở Y tế TP HCM vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và thẩm mỹ do nhiều sai phạm nghiêm trọng liên quan đến phạm vi chuyên môn.

1-8691.jpg

Ảnh minh họa/Internet

Hộ kinh doanh Nha khoa Việt Quốc (142 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hoà, TP HCM) bị xử phạt 33 triệu đồng do các lỗi như biển hiệu không đủ thông tin, ghi tên các khoa phòng không đúng hồ sơ giấy phép, sử dụng nhân sự không có chứng chỉ hành nghề. Cơ sở này cũng bị tước giấy phép hoạt động 3 tháng và tước chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn 2 tháng.

1.jpg
Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt Hộ kinh doanh Nha khoa Việt Quốc/Ảnh chụp màn hình

Một trường hợp khác là ông Nguyễn Thành Đô (địa chỉ căn hộ X2.10.06, chung cư Sunrise City North, số 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TP HCM) bị xử phạt 45 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi không có giấy phép hoạt động và bị đình chỉ hoạt động trong 18 tháng.

Hộ kinh doanh Trần Hoàng Yến (533 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 2, phường Bà Rịa, TP HCM) bị phạt 6 triệu đồng do biển hiệu thiếu thông tin và người hành nghề không đăng ký theo quy định.

Đợt này, Sở Y tế TP HCM cũng công khai quyết định xử phạt nhiều cơ sở và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và thẩm mỹ do nhiều sai phạm nghiêm trọng liên quan đến phạm vi chuyên môn, quảng cáo sai phép...

Sở Y tế TP HCM nhấn mạnh, mọi cơ sở chỉ được phép hoạt động khám, chữa bệnh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý, bao gồm giấy phép hoạt động, phạm vi chuyên môn được phê duyệt và đội ngũ nhân sự có chứng chỉ hành nghề hợp lệ.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm lập lại trật tự trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân khi sử dụng các dịch vụ y tế, thẩm mỹ trên địa bàn thành phố.

